Po nás se chce uskrovnění. Tak proč ne po Ukrajincích? Dohra Okamury na ČT

„Něco podobného dělají Němci. Máš-li bavoráka nebo mercedes za několik milionů, tak ho prodej a kup si volkswagena nebo škodovku, která ti tady stačí. Okamura nenavrhuje nic jiného, než je v sousedním Německu. Myslím, že to není nenávist. Život přináší tyto věci. My se budeme také muset jako Češi uskromnit. Budeme více platit za plyn a za elektřinu, zvedají se ceny. Proč by to neměli pocítit svým způsobem i ti, kteří sem přišli a my se o ně staráme. Musí se podělit o to, co čeká nás,“ okomentoval pro PL.cz komunikační expert Jiří Mikeš pasáž z rozhovoru Světlany Witowské s Tomiem Okamurou na ČT.

reklama

Anketa Jste pro schválení „manželství pro všechny“? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6029 lidí

„To jsou oslové a hlupáci, co to tvrdí. Něco podobného dělají Němci. Máš-li bavoráka nebo mercedes za několik milionů, tak ho prodej a kup si volkswagena nebo škodovku, která ti tady stačí. Okamura nenavrhuje nic jiného, než je v sousedním Německu,“ vysvětlil Jiří Mikeš. „Když někam zdrhnu a žádám tam pomoc, tak musím také dát něco ze svého, pokud na to mám. Takovéto luxusní auto v této situaci zrovna nepotřebuji, ale potřebuji peníze, abych je poslal příbuzným. Myslím, že to není nenávist. Život přináší tyto věci. My se budeme také muset jako Češi uskromnit. Budeme více platit za plyn a za elektřinu, zvedají se ceny. Proč by to neměli pocítit svým způsobem i ti, kteří sem přišli a my se o ně staráme? Musejí se podělit o to, co čeká nás. Vláda Petra Fialy musí vzít v úvahu, že se musí starat hlavně o své občany a potažmo pak o Ukrajince, kteří sem přišli. Podle mě tohle zrovna moc nedělají,“ myslel si.

Jestli nechci, aby mi ekonomika zkolabovala, šla ke dnu, a všichni se tu potáceli hlady, musím přijmout určité kompromisy

Okamura již několikrát vyzval vládu k demisi, protože podle něj nedělá dost pro české občany a uvedl, že vůbec neřeší inflaci. Snížení inflace je podle něj přitom jednoduché: „Zvyšující se ceny energií jsou jedním z největších inflačních faktorů. Místo aby si Česká republika nasmlouvala plyn přímo jako jiné okolní státy, nakupujeme plyn za přibližně trojnásobnou cenu přes německé obchodníky, kteří nakupují stejně plyn v Rusku,“ upozornil na největší problém, kdy práce zdražující se energie roztáčí inflační spirálu. Witowská se ho ale ptala, zda si myslí, že v této době, kdy Evropa uvaluje na Rusko sankce, bude česká vláda jednat s Ruskem o plynu. „Vám nevadí, že Rusko vede válku na Ukrajině? Že bychom obchodovali s někým, kdo začal válku?“ tázala se. „Tak ještě jednou... po vzoru demokratického Rakouska, Slovenska, Maďarska a Německa říkám ano, nasmlouvejme plyn přímo! Protože já myslím na české občany,“ zdůraznil Okamura.

Psali jsme: „Probůh!“ Prof. Beran: Opičí neštovice. Co na vás kdo zkouší Průšvih v Německu: Zfalšované volby. „Největší ostuda v dějinách.“ Hrad: Prezident republiky zaslal kondolenci americkému prezidentovi DAKO-CZ získalo po dalším rekordním roce prestižní ocenění Business Superbrands 2022

Je v této situaci skutečně reálné, že by česká vláda jednala s Putinem, respektive s Ruskem? „Proč by česká vláda nemohla jednat s Ruskem jako jednali Rakušané, Maďaři, Srbové a další? Jestli nechci, aby mi ekonomika zkolabovala, šla ke dnu, a všichni se tu potáceli hlady, musím přijmout určité kompromisy. Říct si – bude nám trvat asi pět let, než se od ruského plynu odpojíme, tak proč si neudělat přímý kontrakt s Gazpromem a odebírat ho. Proč ochuzovat vlastní lidi, když tato možnost tady je. Kecy, že jsme ve válce. My ve válce nejsme,“ konstatoval Mikeš.

Je to šílené, proč jsme takto servilní k Bruselu, když nemusíme? Dá se to vyjednat. Vždyť lidé půjdou do stávky

Okamura také navrhoval, abychom nekupovali elektrickou energii, kterou sami vyrobíme, zpět na evropské burze v Lipsku, kde je dle něj až čtyřtisíckrát dražší a na burzu posílali jen své přebytky... „Je to šílené. Rozum nad tím zůstává stát. Nevím, proč jsme takto servilní k Bruselu, když nemusíme? Dá se to vyjednat. Tato vláda to nemá jednoduché, ale svým způsobem se do toho dostává sama. Místo aby vzala rozum do hrsti. Jde nám přece o to, abychom tuto zemi zachránili, když si nás lidi zvolili, tak to musíme udělat pro ně, aby byli spokojení... Vždyť lidé půjdou do stávky, Středula už varuje. Může se to pak zvrhnout. Nevím, proč to dělají. Signály mají. Podpora Ukrajinců se bude snižovat, jak se bude snižovat životní úroveň Čechů. Oni nevidí dost daleko před sebe a řeší věci, které už jsou za nimi,“ vypozoroval Jiří Mikeš.

Pak byla řeč o ukrajinských Romech, kde Okamura vedl svou mantru o nepřizpůsobivých. Je ale fakt, že sem tito uprchlíci přicházejí ze Zakarpatí, kde válka není a je velmi silné podezření, že jim jde o pětitisícovou dávku, což je pro ně hodně peněz, takže jsou to migranti spíše ekonomičtí než váleční. „Už jsme to zažili, když naši Romové odcházeli do Británie, aby dostali nějaké libry zadarmo. Myslím, že hejtmani to ví nejlépe, jestliže mluví o tom, že je to od nich sociální turistika, a že mnozí mají maďarské pasy, tak si to celníci, policie musí prověřit a nepustit je sem,“ okomentoval Mikeš.

Někteří diváci na sociálních sítích vyčítali Světlaně Witowské, že Tomiu Okamurovi příliš skákala do řeči, a že z jejího projevu probleskoval její názor... Na rozdíl od některých jiných kolegů či kolegyň se však občas usmála a nepůsobila vyloženě agresivně. „Witowská je sice ovlivněná svým partnerem, ale má určitou úroveň a svým způsobem odvádí dobrou práci. Že je více orientovaná k mainstreamu je jasné. Je placená Českou televizí, která má svoji politiku. Ale v rámci té jejich televizní ideologie to paní Witowská ještě dělá dobře,“ ohodnotil Jiří Mikeš.

Psali jsme: Procházka (ANO): Trojka opět tradičně podpoří plavce z SK Radbuza Plzeň NP Šumava: Národní park Bavorský les se zvětšuje. Navíc se už letos zvětší bezzásahovost na 75 % jeho rozlohy Tulpa (SLK): Linka důvěry Liberec slaví 30 let Bouraná auta, stočené tachometry, Ukrajinci berou vše. Vykupují autobazary

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.