Po pořadu ČT odsouzeni Václav Moravec, Babiš i Pirát Bartoš. Nadávky i nové informace

V nedělních Otázkách Václava Moravce se utkali premiér Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ve studiu to pořádně jiskřilo. Kvůli cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka do Ruska. „To se vám zase hodí v útoku na hnutí ANO. Teď mi tady svítíte reflektorem do obličeje,“ rozčiloval se Babiš. „My to můžeme zhasnout, vy nebudete vidět. A budete říkat, že je Česká televize neobjektivní,“ kontroval Moravec. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ještě přilil olej do ohně.

Anketa Je dobře, že se v roce 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko? Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 677 lidí

„My jsme tam deset let nebyli. My musíme s Ruskem mluvit. My stojíme za sankcemi, ale chodí tam všichni. Já vám tady můžu ukázat, že poslanci Bundestagu tady hráli s poslanci Dumy fotbal. Představte si, že by naši poslanci s nimi v Rusku hráli fotbal. To by všichni, kteří to kritizují, tak by se z toho snad po...,“ vypálil Babiš.

Moravec chtěl mimo jiné také slyšet, proč Vondráček neposkytl České televizi program jednání v Rusku. Babiš konstatoval, že se vše vysvětlí na půdě Sněmovny. Piráti chtějí o Vondráčkově cestě do Ruska mluvit ve Sněmovně a Babiš přislíbil, že tento bod podpoří. Moravce tím však neuklidnil. „Proč tam musel jet předseda Sněmovny, proč tam nejel třeba místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM)?“ ptal se Moravec. „Vy byste chtěl, abysme tam poslali Filipa, to už si umím představit ty titulky,“ smál se Babiš před kamerami.

Bartoš však také zůstal u názoru, že jsme se k Rusku chovali příliš podlézavě. Až vazalsky, což se předsedovi Pirátů jevilo jako absolutně neobjektivní. „Pokud se bavíme o nějakém partnerství, tak bych čekal, že ze strany ruských diplomatů padne nějaká omluva za kauzu novičok,“ upozornil Bartoš s tím, že Česko bylo Ruskem obviněno, že jed novičok, kterým byl otráven Sergej Skripal, mohl být vyroben i v Česku.

„Pan Vondráček tam reprezentoval naše zájmy, mluvil tam i o Skripalovi. Vy jste u toho nebyli. To se všechno vysvětlí ve Sněmovně. Vám se to zase hodilo k útoku na hnutí ANO,“ rozčiloval se Babiš.

Anketa Litujete, že se rozpadlo Československo? Lituji 73% Nelituji 27% hlasovalo: 9199 lidí

Moravec se Babiše zeptal, zda přece jen z ruské strany neměla zaznít omluva ze strany ruských diplomatů za to, že do kauzy Skripal zatáhli i Českou republiku. „Vy kladete, se jako omlouvám, ale vy kladete nesmyslné otázky. My tam přijedeme řešit zdravotní péči našich občanů a my budeme žádat omluvu? Tohle tady neříkejte. Nedávejte roli pana Vondráčka, že tam byl v nějaké ponížené pozici. Vždyť tam jezdí celý svět. A Piráti s tím zrazu mají problém,“ kroutil hlavou naštvaný Babiš. „My jsme suverénní vůči kterémukoliv státu a je jedno, kolik má letadlových lodí.“ Následně se pak hovořilo i o Saúdské Arábii a o vraždě novináře Džamála Chášakdžího.

„V. Moravec je burned out. Kdo hodí do ringu ručník? On sám, vedení ČT, nebo její rada?“ napsal k dnešnímu výkonu Moravce pedagog Vadim Petrov. Když se jej pak jeden z diskutujících zeptal, jaké dělá moderátor chyby, odpověděl: „Jednu zásadní. Moderátor usměrňuje debatu, je těžké udržet svůj názor na uzdě a nepřebírat roli diskutujícího, VM to ale už nedokáže.“

„A nenechám se zatáhnout do debaty, jestli je AB nebo Bartoš takovej nebo makovej. Moderuju odborný debaty, vim, jak je těžký si udržet odstup a nadhled, OVM tuto schopnost (kompetenci) ztratily,“ podotkl Petrov, jenž je i mediálním expertem.

„Byla chyba, ze ČT OVM personifikovala a monopolizovala pro VM. Nikdy jsem tomu nerozuměl, bylo to jakési rezidium Sedmičky na Nově, nebo Co týden dal, nebo americký formát vytvořit kult moderátorské hvězdy? Walter Cronkite? Je čas z téhle debaty udělat standardní publicistický pořad, kde se budou moderátoři střídat a ČT dá víc příležitosti růstu nových talentů, ale i generačnímu (genderovému) pohledu. Současné OVM jsou jako normalizace. Jeden pohled, jeden výklad. Svět podle ČT, nebo podle VM? Absurdní,“ uzavřel Petrov.

Své k vysílání České televize napsal také exposlanec za ANO Bohuslav Chalupa. „Dnešní ‚Otázky Václava Moravce‘ – omlouvám se, ale dnešní ‚otázky‘ pana Moravce byly předkládány nejen v naprostém logickém protikladu s evidentní snahou nachytat premiéra ‚na švestkách‘, ale hlavně byly (ostatně nikoliv poprvé) zcela evidentně využity k demagogickému útoku a neobjektivní kritice Hnutí ANO 2011 a jeho zahraniční politiky. To, aby toho nebylo málo, v kombinaci s fanatickou, absolutně nerealistickou a nepragmatickou rusofobií. Veřejnoprávní nevyvážený, jednostranně vedený pořad. Pan Moravec ve svém svatém vytržení zcela úmyslně nehovořil o realitě sankčního režimu, o aktivní proexportní iniciativě vlády – tedy o aktivitách ve prospěch české ekonomiky a zaměstnanosti, naší životní úrovně. Nehovořil o Turecku v NATO, nemluvil například o rozbití Libye, o rozkrádání Ukrajiny a korupci vlády pana Porošenka...,“ poznamenal k vysílání Chalupa.

„Postoje a myšlenky pana Moravce a pana Bartoše mi přišly, jako by žili v nějakém vysněném ráji, kde je vše krásné, dobro na každém kroku... Naprosto odtrženém od každodenní reality, o jakýchsi vysněných pravidlech, jak by věci měly být, aniž by byli vůbec schopni vnímat skutečně existující pravidla reálného světa, kde ČR má pouze a jen to postavení, které má a musí se v něm gramotně pohybovat... Laik žasne a odborník se diví,“ uzavřel.

„Na ČT1 v pořadu OVM sledovat pana Moravce je teda síla. Česká televize reprezentovaná Moravcem je jako normalizační stoka v sedmdesátých letech,“ zmínil poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Pan Moravec v pořadu OVM se nechoval jako redaktor zpravodajství, ale jako politický aktivista. Bylo to ve veřejnoprávní televizi přímo nestoudné. Pořad by se spíše hodil jako retro normalizační československé televize, kdy ředitelem byl soudruh Zelenka,“ dodal.

Minulý týden pak pořad České televize kritizoval i Petr Blažek, historik Ústavu pro studium totalitních režimů, jenž je rovněž otevřeným kritikem Miloše Zemana a Andreje Babiše.

K diskusi obou pánů se pak na sociálních sítích rovněž rozhořely debaty. „Do Ruska jezdí mnohem častěji naši spojenci z NATO. Piráti se ale velmi rychle znormalizovali do podoby ÚV SSM a už vesele kádrují, kdo je ideový a kdo ne. Mainstream slastně tleská, zdravý rozum pláče,“ okomentoval dnešní debatu hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Prolhaný lhář Babiš se opět prolhal televizní debatou. Od první do poslední minuty střílel od pasu jednu lež za druhou, tak jak je u něj zvykem. Došlo také na daně a dotace Agrofertu. Nechápeme, proč je Babiš nervózní, když už přece Agrofert NEVLASTNÍ. No je to proto, že ho ve skutečnosti vlastní dál, a je tak v rozporu se zákonem a za druhé otevírá se znovu jeho křivá přísaha. Následky budu pro ČR tragické (už jsou),“ píše se pak také na facebookové stránce Odstoupit.

Komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo pak celou debatu rovněž okomentoval. „AB: To, co citujete, je nesmysl. IB: To je výroční zpráva Agrofertu.“ „K dnešní debatě Babiš VS Bartoš v OVM. Dík Jindřich Šídlo za vypíchnutí zajímavého momentu a přidávám relevantní grafiky,“ poznamenal následně Ivan Bartoš na svém facebookovém profilu.

A podělil se i o komentáře, kterých se mu dostalo. „A už jedou standardní ....mety. Akorát, když volám zpátky, tak to nikdo nebere,“ posteskl si.

V neposlední řadě reagovala na výroky premiéra Andreje Babiše také organizace Transparency International. „Vzhledem i k dalším nařčením Andreje Babiše v Otázkách Václava Moravce o tom, že jsme ‚lháři a udavači‘, si pojďme vysvětlit, kde je problém ve svěřeneckých fondech pana premiéra a v čem spočívá jeho střet zájmů, na který jsme upozornili,“ uvádí Transparency International.

