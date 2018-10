Svítíte mi světlomety do obličeje. Nesmyslné otázky. Piráti zrazu mají nějaký problém. Moravec s Bartošem vytočili premiéra Babiše

V nedělních Otázkách Václava Moravce se utkali premiér Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ve studiu to pořádně jiskřilo. Kvůli cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka do Ruska. „To se vám zase hodí v útoku na hnutí ANO. Teď mi tady svítíte reflektorem do obličeje,“ rozčiloval se Babiš. „My to můžeme zhasnout, vy nebudete vidět. A budete říkat, že je Česká televize neobjektivní,“ kontroval Moravec. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ještě přilil olej do ohně.

„Která z parlamentních stran dokáže ve Sněmovně Andreje Babiše pravděpodobně dovést do varu? Pravděpodobně Piráti. Jak říká sám premiér Babiš, že to jsou kluci, kteří nic nedokázali,“ začal Moravec rozpravu v Žižkovské věži.

Vzápětí se Moravec Babiše zeptal, zda byl zpraven o tom, co bude říkat předseda Sněmovny a člen hnutí ANO Radek Vondráček při cestě po Rusku. Babiš odvětil, že do Ruska jeli poslanci zdravotního výboru, kteří řešili skutečnost, že Rusko někdy neposkytuje adekvátní zdravotní péči našim občanům. „My jsme tam deset let nebyli. My musíme s Ruskem mluvit. My stojíme za sankcemi, ale chodí tam všichni. Já vám tady můžu ukázat, že poslanci Bundestagu tady hráli s poslanci Dumy fotbal. Představte si, že by naši poslanci s nimi v Rusku hráli fotbal. To by všichni, kteří to kritizují, tak by se z toho snad po...“, vypálil Babiš.

„Já jsem velice spokojen, protože pan Vondráček vystupoval velice suverénně a získal si respekt. Mluvil tam o tom, že jsme v EU a v NATO, mluvil tam o Skripalovi. Ale to byla cesta kvůli zdravotnictví a kvůli našim lidem, kteří tam nemají odpovídající péči. Pan Vondráček nás reprezentoval a reprezentoval nás skvěle. On tam měl jet i pan Třešňák od Pirátů, ale on neměl čas. Byla to odborná cesta a Vondráček nás reprezentoval skvěle“.

Bartoš nabídl trochu jiný pohled. „My jsme byli např. v Británii, kam nás normálně pouštějí do Parlamentu, na rozdíl od Ruska, kam musí vyjet předseda Sněmovny, aby ho tam někam pustili. A já musím říct, že na tiskové konference nebyli vpuštěni čeští novináři. My máme informace jen od ruských novinářů. A já když vidím, že se s lidmi ze sankčního seznamu baví předseda slovenského parlamentu pan Danko a náš Vondráček, tak já to vidím jako problém,“ ozval se šéf Pirátů.

Babiš si však dál trval na svém. „Prosím vás, všichni spolu mluví, nedávno tam byl francouzský prezident Macron. A Putin byl nedávno v Rakousku na svatbě. Všichni spolu mluví. Rusko je členem Rady bezpečnosti a my to nemůžeme ignorovat. Oni hrají významnou roli v Sýrii. Pro mě je relevantní, co říkala profesorka Adámková, která poskytla velice obsáhlý rozhovor. Byla to cesta našeho zdravotního výboru,“ zdůraznil znovu Babiš.

„Vy jste pana Vondráčka pak nahnali před kamery a svítíte mu tam světlomety do obličeje, jako teď mně tady a ještě jste říkali, že byl opilej. To byla lež,“ rozčiloval se Babiš. „Můžeme zhasnout, pane premiére, abyste mohl říkat, že jste nebyl vidět a že je Česká televize neobjektivní,“ kontroval Moravec.

Moravec chtěl slyšet, proč Vondráček neposkytl České televizi program jednání v Rusku. Babiš konstatoval, že se vše vysvětlí na půdě Sněmovny. Piráti chtějí o Vondráčkově cestě do Ruska mluvit ve Sněmovně a Babiš přislíbil, že tento bod podpoří. Moravce tím však neuklidnil. „Proč tam musel jet předseda Sněmovny, proč tam nejel třeba místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM)?“ ptal se Moravec. „Vy byste chtěl, abysme tam poslali Filipa, to už si umím představit ty titulky,“ smál se Babiš před kamerami.

Bartoš však také zůstal u názoru, že jsme se k Rusku chovali příliš podlézavě. Až vazalsky, což se předsedovi Pirátů jevilo jako absolutně neobjektivní. „Pokud se bavíme o nějakém partnerství, tak bych čekal, že ze strany ruských diplomatů padne nějaká omluva za kauzu novičok,“ upozornil Bartoš s tím, že Česko bylo Ruskem obviněno, že jed novičok, kterým byl otráven Sergej Skripal, mohl být vyroben i v Česku.

„Pan Vondráček tam reprezentoval naše zájmy, mluvil tam i o Skripalovi. Vy jste u toho nebyli. To se všechno vysvětlí ve Sněmovně. Vám se to zase hodilo k útoku na hnutí ANO,“ rozčiloval se Babiš.

Moravec se Babiše zeptal, zda přece jen z ruské strany neměla zaznít omluva ze strany ruských diplomatů za to, že do kauzy Skripal zatáhli i Českou republiku.

„Vy kladete, se jako omlouvám, ale vy kladete nesmyslné otázky. My tam přijedeme řešit zdravotní péči našich občanů a my budeme žádat omluvu? Tohle tady neříkejte. Nedávejte roli pana Vondráčka, že tam byl v nějaké ponížené pozici. Vždyť tam jezdí celý svět. A Piráti s tím zrazu mají problém,“ kroutil hlavou naštvaný Babiš. „My jsme suverénní vůči kterémukoliv státu a je jedno, kolik má letadlových lodí“.

Schwarzenberg byl taky v Saúdské Arábii, zlobil se Babiš

Moravec poté přehodil výhybku k Saudské Arábii a k vraždě novináře Džamála Chášakdžího v Istanbulu na saúdskoarabském konzulátu.

Babiš si znovu vzal slovo. „V první řadě zabíjení novinářů je nepřijatelné. My jsme to ústy ministra zahraničí jasně řekli, že se nám postup Saúdské Arábie nelíbí. Ale pokud mám správné podklady, tak v Saúdské Arábii byl i pan Schwarzenberg (TOP 09) a já znovu opakuji, my musíme mluvit se všemi,“ zdůrazňoval premiér. Vražda saúdskoarabského novináře na konzulátu v Istanbulu má být podle Babiše vyšetřena stejně pečlivě, jako vražda novináře Jána Kuciaka na Slovensku.

„Vy z toho dneska děláte, jako kdyby zahraniční politiku dělal pan Vondráček, ale to není pravda. Zahraniční politiku dělá vláda. My musíme dělat ekonomickou diplomacii. My pojedeme do Indie, slíbil jsem našim podnikatelům, že pojedeme do Maroka, kde jim znovu otevřeme trhy. My jsme zase začali vyrábět nové zbraně. Aero Vodochody vyrobilo skvělou hi-tech stíhačku a prosazujeme se, ale s EU držíme basu,“ pravil Babiš.

„I když naše zbraně prodáváme do Saúdské Arábie, která je používá ve válce v Jemenu a zabíjí děti?“ zeptal se Moravec. „Pane redaktore, mně je strašně líto Sýrie, mně je strašně líto Jemenu, já mám na to nějaký názor, ale my děláme aktivní zahraniční politiku,“ bránil se Babiš. „Tady dochází k tomu, že Saúdská Arábie rozřeže velvyslance a to ještě v cizí zemi. A Česká republika si ani nepovolá velvyslance. Není to politika dvojího metru?“ ptal se Moravec.

Když se znovu dostal ke slovu Bartoš, poukázal na to, že se Saúdy obchodují i Američané a Západ je vůči tomuto státu všeobecně mírnější.

Babiš a megapodraz v Brně

Moravec poté znovu změnil téma. Vrátil se ke komunálním volbám a ke slovům premiéra Babiše o megapodrazu na hnutí ANO v Brně, kde byl primátorem podle Babiše skvělý Petr Vokřál.

Babiš si trval na tom, že v Brně došlo k megapodrazu, protože lídryně ODS Markéta Vaňková jednala s panem Vokřálem, pan Vokřál byl skvělý primátor a ona řekla celkem osmkrát, že ctí vítěze voleb a pak udělala magapodraz.

„Já bych rád ukázal výsledky voleb. Pan předseda ODS Fiala má pocit, že vyhrál volby. No, nevyhrál je, vyhráli jsme my,“ vytáhl Babiš podklady, na kterých ukazoval, že hnutí ANO vyhrálo ve většině velkých měst, zatímco ODS jen v Praze.

Moravec chtěl slyšet, proč Babiš nemluví o megapodrazech třeba také v Jablonci nad Nisou, kde vyhrála volby ODS, ale hnutí ANO tam vítěze obešlo. „Vy mě nenecháte mluvit, nic se nezměnilo, jste stále stejný,“ obořil se Babiš na Moravce. „Já vás klidně nechám souvisle mluvit, když budete odpovídat na otázky a vy mi na ně neodpovídáte,“ vrátil ránu Moravec.

Bartoš přestřelku Babiše s Moravcem utnul, když poukázal na prostý fakt. Vítěz voleb může sám sestavovat vládu, pokud získá alespoň 51 procent hlasů. Pokud je nezíská, musí hledat koalici. A uspěje ten, ko má větší koaliční potenciál.

Babiš: Já tu firmu nevlastním, já nejsem ve střetu zájmů

Ve druhé hodině debaty Moravec otevřel téma střetu zájmů Andreje Babiše. Babiš se v pořadu bránil.

„Já tu firmu nevlastním, já nejsem ve střetu zájmů,“ zdůraznil Babiš s tím, že jeho Agrofert je odložen ve svěřeneckém fondu, na který údajně nemá vliv. Předseda české pobočky Transparency International David Ondráčka to ale vidí jinak. Je toho názoru, že si Babiš ve svých firmách uchovával vliv i jako premiér. Podle Ondráčky má Babiš možnost prodat Agrofert a zůstat v politice. A nebo si Agrofert ponechat a odejít z politiky.

„Pan Ondráčka pro mě není důvěryhodný. On není nezávislý, protože bere peníze od (Milana) Chovance (ČSSD), od (Lubomíra) Zaorálka (ČSSD) a bere je i od Evropské komise, tak on sprostě lže. Ale on řekl správně, o co tady vlastně jde. Tady jde přece o to, aby Babiš nebyl v politice. O to tady jde přece a proto mě udávaj,“ rozčiloval se před kamerami Babiš s tím, že si na tom mnozí politici dělají kampaň.

Moravec připomněl, že Ondráčka mluví o tom, že má Babiš dvě možnosti, nikoli jen onu variantu odchodu z politiky. Babiš si však trval na svém.

„Ti politici poškozují Českou republiku, protože oni tady chtějí, aby do Česka nešly dotace. A mě to mrzí především na Piráty, protože oni jsou tady kvazi-nová politická síla, která vsadila na rétoriku proti Babišovi a poškozují tady Českou republiku. Moje bývalá firma odvádí do rozpočtu třikrát víc, než dostává. Je to moje bývalá firma, protože já už tam dávno nejsem. Je to sporsťárna,“ dštil oheň a síru Babiš před kamerami. Splnil si zákonem uložené povinnosti a s firmou prý nemá nic společného. „Já to odmítám a řeší to právníci. Lidi tady říkají nepravdu. Zbavil jsem se firmy a nemám tam žádný vliv. Je to vylhané, Ondráčka lže, on tady bere prachy,“ zuřil Babiš.

Bartoš kontroval, že skutečně existují podezření, že si Babiš uchovává v Agrofertu vliv a je třeba to prošetřit.

Než se Moravec s Bartošem a Babišem rozloučil, otevřel ještě jedno téma. Zeptal se Babiše, zda spolupodepíše vyznamenání pro finančníka Pavola Krúpu. „Bylo by podle vás nejlepší, aby nedostal státní vyznamenání, když pomáhal zázračně zbohatnout Stanislavu Grossovi a když ho Česká národní banka označuje za nedůvěryhodnou osobu, tak kontrasignujete to státní vyznamenání?“ zeptal se Moravec.

„Já o tom budu s prezidentem teprve mluvit,“ odvětil Babiš. Bartoš dodal, že Krúpa Zemana v minulosti podporoval, nebo možná podporoval jeho okolí a právě za to se mu teď možná dostává státního vyznamenání, což se mu nezdá správné.

autor: Miloš Polák