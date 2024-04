Po výhře Pellegriniho ještě jeden úder opozici na Slovensku

Po výhře Petra Pellegriniho v prezidentských volbách přišla pro slovenskou opozici další zdrcující zpráva. Nejenže podle nejnovějšího průzkumu agentury FOCUS pro TV Markíza podpora vlády slovenského premiéra Roberta Fica (Směr-SD) u tamní veřejnosti neklesá, a naopak roste, ale ve hře je i možnost, že by v případě současného konání voleb dosáhla i na ústavní většinu. Opoziční strany by oproti tomu o podstatnou část parlamentních křesel přišly.

Denník N v polovině března upozornil, že na protesty proti Ficově vládě dorazily tisíce lidí, kteří měli tehdy skandovat hesla jako „Fico do basy“ a předsedu vládní strany Hlas-sociální demokracie Petra Pellegriniho, který dříve dvacet let působil ve Ficově straně Směr-sociální demokracie, protestující nazývali „podržtaškou“.



Přesto hned o týden později Pellegrini uspěl v prvním kole slovenských prezidentských voleb a skončil na druhém místě za bývalým slovenským ministrem zahraničí Ivanem Korčokem, jehož nakonec ve druhém kolem prezidentských voleb tento víkend porazil a se ziskem více než 53 % hlasů jej voliči zvolili novým slovenským prezidentem.

Pellegrini pak volební úspěch označil za satisfakci za vše, co jej během kampaně potkalo, a dle ČT 24 rovněž poznamenal, že jeho vítězství upevní Ficovu vládu a vládní koalici.



To potvrzují i samotná čísla průzkumů. Nejenže protivládní protesty, které se v posledních týdnech konaly v několika slovenských městech, nepřipravily koaliční strany Směr-SD a HLAS-SD o voliče, vládní strana premiéra Roberta Fica se může navíc těšit z rostoucích preferencí.



Průzkum agentury FOCUS pro pořad Na tělo slovenské TV Markíza ukázal také na rostoucí preference rovněž v případě strany Pellegriniho. Kdyby se parlamentní volby na Slovensku konaly na přelomu března a dubna, získal by Ficův Směr-SD 21,6 procenta hlasů, což je o 0,5 % více než v únoru, a HLAS-SD, který by zůstal třetí nejsilnější stranou na Slovensku, by volilo 17,9 % voličů, což je o 0,7 % více.

Větší nárůst preferencí však za poslední měsíc zaznamenalo kromě vládních stran také Progresivní Slovensko, které by se umístilo se ziskem 20,1 % hlasů mezi oběma vládními stranami na druhém místě. To posílilo o 1,2 % hlasů.





S velkým odstupem by pak se ziskem 6,4 % skončila koalice stran Hnutí Slovensko s Křesťanskou unií a stranou Za lidi, což by ovšem znamenalo, že by se tyto strany v případě společné kandidatury v koalici do parlamentu nedostaly, jelikož koalice musí na Slovensku překonat hranici 7 %.



Čtvrtou stranou, jež už by se dostala do parlamentu, je Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) se 6,3 %, pátá by byla Svoboda a Solidarita (5,4 procenta) a 5,1 % by získala Slovenská národní strana (SNS), jež je třetí stranou současné slovenské vládní koalice. Na pětiprocentní hranici by pak byla strana Maďarská aliance (Aliance - Szövetség).

Pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu by pak nepřekonala Republika (4,6 %), Demokraté (3,7 %), Kotlebova strana - ĽS Naše Slovensko (1,9 %) a hnutí Sme rodina (1,8 %).



Fico by mohl složit ústavní většinu

Markíza poznamenává, že opozice, kterou tvoří Progresivní Slovensko (37), KDH (12) a SaS (10), by měla 59 křesel, a pokud by v ní skončila i Maďarská aliance, pak by jich měla 68. I tak by to bylo méně než v současné době, jelikož aktuálně má slovenská opozice 71 křesel.



Agentura Focus průzkum formou osobních rozhovorů provedla v období od 28. března do 2. dubna 2024 a zúčastnilo se jej 1 025 respondentů. V průzkumu 13,4 % respondentů uvedlo, že by nešlo volit, a 15,3 % respondentů nevědělo, koho by volilo.

