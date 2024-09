Po výkonu Olgy Richterové na ČT přišlo oznámení na Pirátském fóru

Olga Richterová promluvila v Událostech, komentářích o politicko-partnerských vztazích.

„Premiér Fiala se zachoval způsobem, který mu není vlastní. On většinou nedělá takovéhle unáhlené podrazy, to bylo opravu strašně zvláštní,“ zhodnotila Richterová chování premiéra po třech měsících, kdy Bartošova digitalizace stavebního řízení ochromovala a ochromuje stavební úřady po celé zemi. „Jeho (Fialovo) rozhodnutí tak může být odrazem tlaku, kterému podle mě podlehl,“ dovozovala Richterová.

A že, kdyby se chtěl premiér Fiala rozhodovat podle pravidel, svolá koaliční jednání a probere s Piráty problémy, které vůči nim cítí.

Ještě na počátku září místopředsedkyně dolní komory Parlamentu ČR nabízela práci studentům vysokých škol, čerstvým absolventům, či freelancerům. Pokud by někdo takovou práci přijal, poskytoval by Richterové technické zázemí, šířil by její myšlenky. Vedle toho by měl uchazeč na starosti občasnou grafickou úpravu dokumentů a další práci, přesněji spolupráci s širším týmem Olgy Richterové.

Jenže v souvislosti s vládní krizí se náhle piráti na svém fóru vyjádřili stručně a jasně: „Výběrové řízení bylo zrušeno.“

Ale teď se zdá, že by sama Richterová mohla najít jinou práci. Uvažuje se o ní jako o příští předsedkyni Pirátů. Může být jednou z uchazeček či uchazečů o tento post. Už je např. zřejmé, že Jan Lipavský piráty nepovede.

