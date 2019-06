Poche promluvil: Zeman mě naléval špatným vínem. A Ovčáček mě poblil

Na Info.cz se rozhovořil již brzy končící europoslanec Miroslav Poche. ČSSD je teď podle něj v mnohem lepší kondici než před rokem. „Teprve teď to vedení je mentálně a programově jednotné, se stejným zájmem a velmi si lidsky rozumí, není tam Jarda Foldyna, není tam Jiří Zimola, to mi ukazuje velmi jasné světlo na konci tunelu,“ říká odmítnutý kandidát na ministra. A dodává podrobnosti ze schůzky s Milošem Zemanem, na které pili údajně podřadné bílé víno. A během schůzky ho prý Jiří Ovčáček poblil na Twitteru.

Na úvod bylo zmíněno jméno kandidáta do rady ČTK Michala Semína, kvůli kterému ČSSD hrozila odchodem z vlády. Poche souhlasil s moderátory, že to je přehnaná reakce oproti například výsledkům auditu, ale jedná se prý o výsledek většiny 115 ve Sněmovně. „Ta koalice Faltýnek, Filip, Fiala, ta hanácká, funguje velmi dobře a nepřispívá k fungování vládní koalice. Tohle se mělo stát už dávno, to se mělo stát už volbou Jakla nebo už mnohem dřív, já jsem rád, že výsledek voleb do Evropského parlamentu Honzu Hamáčka trochu utvrdil nebo posunul. Je škoda, že to nepřišlo dřív, ale je důležité, že to přišlo," prohlásil Poche. Dostal doplňující otázku, zda zde není snaha přes mediální rady ovládnout média nebo v nich alespoň rozpoutat chaos. Podle Pocheho je tato snaha zřejmá například u ČT. Prý se „hanácké koalici" může podařit za volební období vyměnit většinu lidí v radách.

Moderátor se ho také ptal na konec jeho působení jako europoslance. Pendlování mezi Prahou, Bruselem a Štrasburkem bylo prý vyčerpávající. „Mě to nenaplňovalo za prvé z pohledu rodinného, ale ani z hlediska efektivity výkonu té poslanecké funkce. Já jsem poprvé byl poslancem a teď už zcela jasně vím, že už nebudu poslancem, ani českého parlamentu, ani žádného jiného. Protože to prostě je tak neefektivně strávený čas, že před dvěma nebo více lety mi došlo, že to prostě není to, co já bych chtěl dělat,“ zhodnotil Poche své angažmá. Ale jako člen předsednictva ČSSD a poradce ministra zahraničí má prý o zábavu postaráno.

Na přetřes přišel také konflikt s Milošem Zemanem, který Pocheho odmítl jmenovat do funkce ministra zahraničí. Poche uvedl, že v první přímé volbě Miloše Zemana volil. Prý tenkrát pozapomenuli „osobnostní negativa“ Miloše Zemana a viděli jen střet s kandidátem Miroslava Kalouska, Karlem Schwarzenbergem. „Když se zeptáte levičáků od středu dál, včetně Zelených a jiných, tak Miloše Zemana tenkrát podpořila velká část těhle lidí. Musíme si to přiznat. Byla to chyba, Miloš Zeman pro mě není dobrým prezidentem.“ A dodal, že před druhou prezidentskou volbou otevřeně podporoval Jiřího Drahoše, čehož nelituje, i přes Drahošovy limity a nedostatky. Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



Promluvil i současném předsedovi Hamáčkovi. „Honza Hamáček je dovnitř té strany velmi zklidňující, on se dokonce pokusil zklidnit i tyhle, Jiřího Zimolu, Michala Haška a další. To nešlo, tak se s nimi nějakým způsobem vypořádal až ten letošní sjezd.“ Poche dodal, že Hamáčka varoval před úmyslem dostat sociální demokraty do vlády. Ale když jsou již ve vládě, tak by tam prý měli fungovat jako pojistka. Že není ministrem zahraničí, vůbec nelituje, protože je tam teď prý lepší člověk. „Působí do značné míry jako korekce toho, co Andrej Babiš nebo někteří další lidé našim partnerům po světě vykládají,“ pochválil Poche Tomáše Petříčka. „Dokud bude Petříček ministrem zahraničí, tak ta vláda nějakým způsobem má smysl, protože tím dalším ve vládě, ve které už nebude sociální demokracie, bude někdo, kdo bude velmi blízký Miloši Zemanovi.“

„To byl střet dvou velice pragmatických, realistických a tvrdých lidí,“ prohlásil o svém soupeření s Milošem Zemanem. „Byl to nádherný, tříměsíční souboj s Milošem Zemanem,“ tvrdí. „Ukázalo se, že sociální demokracie není ovládána Michalem Haškem a dalšími lidmi z okolí Miloše Zemana, naopak, že je velmi samostatná. Ukázal to i ten sjezd, kdy zvolili lidi, jako je Michal Šmarda, Tomáš Petříček nebo Jana Maláčová do nejužšího vedení. Na závěr tohohle bloku, já si myslím, že sociální demokracie je v mnohem lepší kondici, než byla před rokem, i když ten výsledek voleb do EP to neukazuje, tak teprve teď to vedení je mentálně a programově jednotné, se stejným zájmem a velmi si lidsky rozumí, není tam Jarda Foldyna, není tam Jiří Zimola, to mi ukazuje velmi jasné světlo na konci tunelu.“ Fotogalerie: - Sjezd ČSSD 2019

Michal Půr se zeptal, zda Pochemu Miloš Zeman osobně vysvětlil, proč ho odmítl. Poche odvětil, že mu to nemusel vysvětlovat. „Já jsem byl na návštěvě v Lánech, kam jsem mu přivezl na radu okolí asi nejlepší bílé víno, italské, které mám rád, ale dostal jsem tam takový podprůměrný. Takže to mě hrozně mrzelo, že jsem tam přivezl nachlazených 6 láhví bílého a vypili jsme dvě láhve špatnýho bílýho. Já jsem od toho nic neočekával. Největším signálem bylo, když já jsem zavřel dveře a za minutu se na Twitteru Jiřího Ovčáčka objevila tisková zpráva, ve které mě kompletně poblil.“ Poche říká, že to znamená, že tisková zpráva byla připravená předem a schůzka byla jen formální. Podobná schůzka čeká dle Pocheho v úterý Michala Šmardu, kterého Jan Hamáček zvolil jako nástupce ministra kultury Staňka.

Prý mu bylo jasné, že ho prezident nejmenuje, ale situace ve straně podle něj musela být dohnána ad absurdum, aby bylo zajištěno, že není jiná možnost než jmenovat Tomáše Petříčka ministrem: „To byl ten cíl někdy od konce června, já když jsem jel s Tomášem Petříčkem z Lán, tak jsme se o tom bavili. Já jsem mu to neřekl takhle natvrdo, ale už asi tušil, že to tak musí skončit, já jsem společně s Hamáčkem řídil to ministerstvo, ale celou dobu už se musely dít kroky, já je nechci popisovat do detailu, aby došlo k převzetí ministerstva zahraničních věcí stejně smýšlejícím člověkem.“

Celý rozhovor ZDE

