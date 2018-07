Poche se svěřil Drtinové: Nečekal jsem, že komunisté vládu podpoří. Já myslel, že jen odejdou ze sálu

„Jde o problém pana premiéra a pana prezidenta. Pan premiér nemá obsazené Ministerstvo zahraničních věcí, je to nestandardní situace,“ řekl k současnému stavu Poche. „Situace není dlouhodobě udržitelná, musí být vyřešená v řádu týdnů či měsíců,“ podotkl.

On sám se nedomnívá, že jej ČSSD obětuje, a je i nadále kandidátem na post šéfa diplomacie. „Mám nějakou historii i na ministerstvu, není to o tom, že bych spadl z Marsu,“ poznamenal Poche. A dodal, že sociální demokracie by určitě nebyla ráda, kdyby byl obětován, neboť by to ukázalo, že ČSSD je v obklíčení premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana.

„Myslím, že v současné době ČSSD ještě není v obklíčení,“ řekl.

Vyjádřil se také k důvěře premiérovi Andreji Babišovi (ANO). „Pořád nějakou mám, těch zrad už ale pár proběhlo,“ řekl. A zdůraznil i to, že byl zaskočený aktivními komunisty, kteří vládě vyslovili důvěru. „Myslel jsem, že odejdou ze sálu, bylo to velké překvapení,“ uzavřel.

autor: vef