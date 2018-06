Pocheho jsme odstavili, Malá proti nám nikdy nešla... Víme, co se právě teď děje za zavřenými dveřmi jednání komunistů

Poslanec a bývalý místopředseda strany Jiří Dolejš se s mírným optimismem domnívá, že KSČM vládu podpoří. Očekává ale vzrušenou debatu.

Dolejš dnešní jednání v ústředí strany v ulici Politických vězňů v Praze označil za jedno z nejdůležitějších v poslední době. Doufá, že spolustraníci „nehodí půl roku vyjednávání do kanálu“. „Ale pochopitelně asi bude debata vzrušená, protože ne všechno bylo vysvětleno a ne všechno je dokonale vyjednáno,“ řekl při příchodu novinářům. Zůstala podle něj různá podezření a šrámy na důvěryhodnosti. Nemyslí si, že rozhodující budou personální otázky, protože někteří ministři, které KSČM kritizovala, již odešli. Komunisté měli výhrady i proti kandidátovi ČSSD na ministra zahraničí Miroslavu Pochemu. Situace ale podle Dolejše byla vyřešena mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Dolejš řekl, že komunisté budou chtít, aby jejich sedm priorit bylo zabezpečeno závazkem v toleranční smlouvě. „Protože sliby se slibují, blázni se radují. Je potřeba vědět, jak se bude postupovat od obecného ke konkrétnímu řešení,“ poznamenal.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Serveru ParlamentníListy.cz se podařilo zjistit, že Ústřední výkonný výbor strany prosadil úpravu jednacího programu. Bylo rozhodnuto, že téma tolerance vlády bude probíráno v samostatném bloku. Víme také, že na přetřes přišel i europoslanec ČSSD Miroslav Poche. Komunisté si za zavřenými dveřmi pochvalují, že dokázali zabránit vstupu tohoto muže do vlády. Na přetřes se dostalo také jméno nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé. Členové KSČM oceňují, že se proti nim Malá nikdy nevymezovala.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Doporučujete ÚV KSČM doporučit poslancům KSČM toleranci vlády Andreje Babiše? Doporučuji 36% Nedoporučuji 64% hlasovalo: 8641 lidí

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před "zcizením do zahraničních rukou".

Strana nebyla před dnešním rozhodování jednotná, už od nízkého podzimního volebního výsledku diskutuje, zda podpora vlády v čele s miliardářem Babišem nemůže preferencím před letošními komunálními volbami spíš uškodit. Předseda strany Vojtěch Filip vydal v úterý prohlášení, že kabinet a vztah KSČM k němu nebude až do dnešního rozhodnutí zhruba devadesátky členů ústředního výboru komentovat.

Psali jsme: Obrovské dusno u komunistů: Trhneme se a založíme vlastní stranu, padla výhrůžka směrem k Filipovi Tohle může potopit novou vládu. Čtěte jen u nás prohlášení části KSČM, které Babiše ani Filipa a Hamáčka nepotěší Pavel Rychetský v ČT odhalil své děsivé představy: Kdyby Ústavní soud rozhodl ve věci nejmenování Pocheho a politici to odmítli respektovat... „Naši vojáci mají jít na Rusko?!“ Babišova vláda možná jde do kelu, Filipovi se bouří KSČM

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp