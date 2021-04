Pocheho poprava, pohřeb i kremace. Po konci Petříčka se v ČSSD rozpovídali o posledních dnech

ČSSD má zvoleno nové vedení, na sjezdu neobstáli představitelé „nové sociální demokracie“ v čele s Tomášem Petříčkem, kterého to stálo křeslo ministra. Podle zdrojů redakce je však podstatnější něco jiného, a to „politická poprava“ někdejšího zákulisního hráče Miroslava Pocheho, který si přes Petříčka prý chtěl protlačovat vlastní zájmy v ČSSD a zlikvidovat odpůrce. Dopadlo to však opačně.

reklama

„Jde o rozhodnutí nově zvoleného vedení. Do sjezdu jsem akceptoval, že je potřeba dát prostor diskusi a dát na stůl varianty dalšího postupu. Návrhy Tomáše Petříčka na sjezdu podporu nezískaly. Pokud má ČSSD na podzim uspět, musí být srozumitelná a nemůže mluvit více hlasy. Panu ministrovi děkuji za jeho práci. Důvod je vnitrostranický a jde o rozhodnutí sociální demokracie,“ zdůvodnil na pondělní tiskové konferenci důvody k Petříčkovu odvolání staronový šéf strany Jan Hamáček.

Nutno podotknout, že pod Tomášem Petříčkem se ministerské křeslo v Černínském paláci kývalo dlouhodobě. Možná paradoxně od samého počátku, kdy do vlády nastoupil místo Miroslava Pocheho, kterého důrazně odmítl Hrad. Prezident tehdy vyjádřil naději, že Petříček snad bude schopen vykonávat vlastní agendu a nebude jen plnit Pocheho přání. Připomeňme, že dosluhující ministr zahraničí dříve pracoval jako Pocheho asistent v Evropském parlamentu.

Anketa Je vám líto, že Tomáš Petříček končí na ministerstvu zahraničí? Je mi to líto 3% Není mi to líto 94% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3726 lidí

V průběhu času pak Miloš Zeman Petříčkovo ministrování často kritizoval. Ostré námitky vůči jeho působení měli především komunisté, na jejichž hlasech menšinová vláda ANO a ČSSD stojí. To vysvětluje rychlost, s jakou hlava státu návrhu na Petříčkovo odvolání vyhověla. Rozdíl mezi Hamáčkovým oznámením o konci neúspěšného kandidáta na šéfa ČSSD ve vládě a jeho odvoláním prezidentem činil pouze několik málo hodin.

Nyní se podívejme na reálné důvody, proč byl Tomáš Petříček z vládního týmu odejit. Nejen na sjezdu se prezentoval v opozici s předsedou strany a vicepremiérem Hamáčkem a kromě toho se stavěl rezervovaně k setrvání sociální demokracie ve vládě s Andrejem Babišem. Jeho setrvání ve vládním kabinetu by proto dle mnohých hlasů ze sociální demokracie působilo dosti bizarním dojmem. „Jako šéf strany by chtěl ČSSD z vlády vyvést a jako ministr v ní po neúspěchu na sjezdu zůstat? Kravina,“ řekl redakci zdroj zevnitř ČSSD.

„Jestli chcete argumenty pro Petříčkův vyhazov z vlády shrnout do jediného stručného argumentu, tak se stačí podívat, z jakých směrů mu přicházela v minulých dnech veřejná podpora a jak řada médií kvičela. Všechno to byli lidi a skupiny, kteří sociální demokracii chtěli politicky zlikvidovat. Co dalšího vám mám říct? V tom bylo řečeno všechno. Kdyby soc. dem. byla ve vleku těchto mediálních a politických skupin, skončí v propadlišti dějin. Lidi, kteří Petříčka veřejně podporovali, nás nikdy nevolili a nikdy volit nebudou. Asi tak,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz informovaný zdroj z ČSSD.

Redakci ovšem zajímalo i celkové pozadí Petříčkovy kandidatury na předsednický post a pohled na to, co pro sociální demokracii jeho nezvolení a odvolání z vlády znamená. Znalci politického zákulisí dobře vědí, čtenářům pozadí celé věci osvětlí jiný vlivný sociální demokrat, který byl s podmínkou zachování anonymity velmi otevřený.

Fotogalerie: - Šlachtova petice

„Heleďte, jeho kandidatura na předsedu, jakkoli byla legitimní, působila naprosto schizofrenním dojmem. On chtěl vést stranu, která si především zakládá na podpoře chudších lidí z nižších vrstev, zrcadlí jejich spíše konzervativní pohledy na svět, přitom sám Petříček reprezentuje úplně opačné názory. Lidé to nechápali a naši členové v regionech nám zoufale svěřovali, že to nemají jak veřejně hájit. Kdyby boj o křeslo předsedy vyhrál, sociální demokracie by skončila tak se dvěma procenty. Maximálně. Tomáš je hodný kluk, asi bych řekl i čestný a pracovitý, je tam však jedno obří ale. Se svými názory patří k TOP 09 nebo Pirátům. V ČSSD je spíš omylem, s jejími ideály neměl společného prakticky nic,“ popisuje další z dobře obeznámených zdrojů PL.

Hlavním sdělením pro sociální demokracii prý je, že Petříček prý o svých krocích nemusel rozhodovat tak úplně sám. „Je mi ho spíše líto, protože pokud by své politické kroky činil sám za sebe, něco dokázat mohl. Asi ne mnoho, ale něco jo. Jenže pokud plníte něčí úkoly a máte dělat beranidlo některým zneuznaným bývalým zákulisním hráčům s vlastními zájmy, kteří baží po pomstě za cenu zničení nejstarší politické strany v zemi, nemůže to skončit dobře,“ naráží náš zdroj na informace, které v kuloárech dlouhodobě kolují.

Miroslav Poche

„Petříčkův konec na zamini (Ministerstvu zahraničí, pozn. red.) a ve vedení sociální demokracie je skvělá zpráva ne kvůli samotnému Tomáši Petříčkovi, on byl pouze nástrojem, je to skvělá zpráva, protože znamená definitivní konec vlivu Mirka Pocheho na stranu. Chtěl ČSSD ovládnout a zlikvidovat své nepřátele. Výsledek je díkybohu opačný. Jako hlavní úspěch sjezdu bych viděl Pocheho politickou popravu, pohřeb i kremaci zároveň. On se s tím nejspíš jen tak nesmíří, protože to není tak dávno, co platil za obávanou postavu partajního zákulisí a už delší čas těžce nese, že jde o minulost. Za žádné nitky v sociální demokracii už ale reálně tahat nemůže. Ať jde o dům dál,“ uzavírá zdroj ČSSD s vlivnými kontakty své shrnutí současné situace v sociální demokracii.

Tomáš Petříček byl ministrem zahraničních věcí od 16. října 2018 a odvolán byl dnes 12. dubna 2021. Před jeho nástupem do Černínského paláce několik měsíců řídil resort zahraničí Jan Hamáček coby šéf koaliční ČSSD. Stejná situace nastala i nyní. Hamáček nabídl pozici na resortu zahraničí Lubomíru Zaorálkovi, který se ale ještě nerozhodl, zda chce opustit svou funkci na Ministerstvu kultury. Tam by místo něho měl zamířit poslanec ČSSD a dlouholetý starosta Náchoda Jan Birke.

Petříček po víkendovém sjezdu ČSSD kompletně vypadl z vedení sociální demokracie a nemá ani poslanecký mandát. Jeho další působení v politice je proto otázkou. Nadále podle svých slov zůstává řadovým členem strany.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.