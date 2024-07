Pochyby o zásahu. „Samí náhradníci.“ Lidé přitom atentátníka viděli

Během shromáždění v Pensylvánii došlo k pokusu o atentát na bývalého prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa. Střelec se nacházel na střeše budovy American Glass Research, která byla mimo bezpečnostní perimetr a asi 150 metrů od pódia. Tento fakt vyvolal otázky ohledně velikosti a zabezpečení perimetru. Po vypuknutí střelby zasáhli odstřelovači tajné služby a střelce, který byl později identifikován jako dvacetiletý Thomas Matthew Crooks, zneškodnili.

Přestože se Tajná služba snažila Trumpa ochránit, incident vyvolal otázky ohledně efektivity bezpečnostních opatření. Konkrétně se zkoumá, jak se střelec mohl dostat na střechu a proč byla tato budova mimo „tvrdý“ bezpečnostní perimetr. Otázkou bezpečnostního selhání se bude muset zabývat ministerstvo vnitřní bezpečnosti a USSS, stejně jako Kongres, informuje CNN.

„Extrémní neschopnost, nebo to bylo úmyslné. V každém případě musí vedení SS (Secret Service) odstoupit,“ požaduje podnikatel Elon Musk.

Extreme incompetence or it was deliberate. Either way, the SS leadership must resign. https://t.co/0vYGrj6yuH — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Vyšetřování pokusu o atentát vede FBI, která se zaměří na to, zda měla Tajná služba dostatek prostředků k ochraně Trumpa a zda byly dodrženy postupy při bezpečnostních prohlídkách budovy. Bývalý náměstek ředitele FBI Andrew McCabe poukázal na potřebu eliminovat viditelnost do prostoru, kde se bude chráněná osoba nacházet.

Svědci události uvedli, že před střelbou viděli osobu odpovídající popisu střelce s puškou. Tento podezřelý byl zaznamenán místními strážci zákona, kteří ho monitorovali a informace předali Tajné službě. Po incidentu bylo zjištěno, že střelec měl v autě a v místě bydliště výbušný materiál.

Na místě byly čtyři protiodstřelovací týmy, z nichž dva byly z USSS a dva z místních orgánů činných v trestním řízení. Incident vyvolal obavy ohledně bezpečnosti na nadcházejícím republikánském sjezdu, zejména v souvislosti s povolením střelných zbraní v „měkkém“ perimetru.

Republikán James Comer, který předsedá výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled a odpovědnost, vyzval ředitelku Tajné služby Kimberly Cheatleovou, aby ohledně pokusu o atentát na Trumpa vypovídala na slyšení v pondělí 22. července. „Američané požadují odpovědi na otázky ohledně pokusu o atentát na prezidenta Trumpa,“ napsal Comer v sobotu večer na X.

Server RealClear Politics navíc informoval, že americká Tajná služba byla již několik měsíců vyšetřována republikány z výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů. Výbor vyšetřoval i předchozí incident z dubna, kdy agentka ochrany viceprezidentky Harrisové měla psychický kolaps a napadla nadřízené agenty. Tento incident se stal těsně před plánovaným odletem Harrisové z letecké základny Andrews, kde se nacházejí letadla Air Force One a Air Force Two. Po pokusu o atentát na bývalého prezidenta se v médiích objevily záběry Trumpa se zraněným uchem, což vedlo k dalším otázkám o reakci agentů. Kritici se ptali, proč střelci nebylo zabráněno jednat dříve, zejména když přihlížející lidé ukazovali na Crookse na střeše. Zdroje z Tajné služby uvedly, že agenti mají podle protokolu jednat až ve chvíli, kdy je prezident skutečně ohrožen.

Protokol Tajné služby vyžaduje, aby každý kontrarozvědčík, který si je vědom potenciálního střelce, vysílačkou kontaktoval přímo tým zpravodajské divize, který má reagovat a prošetřit. V tomto případě mohlo být prošetřování přerušeno tím, že střelec vystřelil ze své zbraně, takže protiodstřelovač pak co nejrychleji vystřelil na oplátku.

Protiodstřelovači pak byli pochváleni za rychlou a přesnou reakci, když během tří sekund zneškodnili střelce. Přesto někteří lidé z oblasti vymáhání práva a armády zpochybňovali, zda agentura využila drony pro lepší situační přehled, což by mohlo předejít incidentu.

Tajná služba popřela zvěsti, že by odmítla žádosti o zvýšení bezpečnosti a zdůraznila, že počet bezpečnostních prostředků byl nedávno navýšen.

Politická korespondentka RealClear Politics Susan Crabtreeová však na síti X informovala o skutečnosti, že Trumpova obvyklá ochranná služba Secret Service byla tak vytížená, že mnoho agentů přidělených v den pokusu o atentát byli dočasní náhradníci z různých kanceláří v terénu. „To není obvyklý protokol pro úřadující prezidenty a viceprezidenty, ale ‚typický‘ pro bývalé prezidenty (ačkoli žádný bývalý prezident v novodobé historii znovu nekandidoval),“ uvedla novinářka.

?? (cont.) I’m told the only permanent agent from trump’s detail during the rally was SAIC (Special Agent In Charge) Kern, two sources within the Secret Service community told me. All others were temps. Pittsburgh USSS Field Office had a Jill Biden visit and designated a lot of… — Susan Crabtree (@susancrabtree) July 14, 2024

Crabtreeová dále zdůraznila, že během shromáždění byl jediným stálým členem Trumpova ochranného týmu Special Agent In Charge (SAIC) Kern, zatímco ostatní byli dočasní agenti. Navíc Pittsburghská terénní kancelář Tajné služby měla v té době návštěvu Jill Bidenové a alokovala jí značné množství zdrojů, což mohlo ovlivnit dostupnost agentů pro Trumpovu ochranu. „Všichni ostatní byli brigádníci,“ informovala Crabtreeová.

Další z jejích zdrojů z Tajných služeb ji též informoval o tom, že souhlas s nasazením Counter Sniper Teamu byl udělen až den před shromážděním. „To není ani zdaleka dost času – na takovém místě měly být k dispozici přinejmenším tři týmy protisniperů Tajné služby,“ dodala.

(Cont) …”That’s nowhere near enough time - a site like that should have had at least three Secret Service counter-sniper teams at the very least.” — Susan Crabtree (@susancrabtree) July 14, 2024

Po pokusu o atentát převzala vyšetřování FBI, která spolupracuje s Tajnou službou a dalšími orgány činnými v trestním řízení. „Budeme pokračovat v podpoře tohoto vyšetřování s využitím všech zdrojů FBI, spolu s našimi partnery z Tajné služby USA a státními a místními orgány činnými v trestním řízení,“ uvedla FBI.

Reputace Tajné služby utrpěla během Obamovy vlády kvůli sérii incidentů včetně překonání plotu Bílého domu a kázeňských problémů agentů. Na začátku Trumpovy vlády byla agentka Kerry O'Gradyová kritizována za příspěvek na facebooku, ve kterém naznačila, že by za Trumpa „nevzala kulku“.

Tajná služba byla také pod drobnohledem kvůli své politice rozmanitosti, rovnosti a začlenění (DEI) a jejím vlivu na připravenost agentury. Comerův výbor uspořádal brífink o dubnovém incidentu a pokračuje ve vyšetřování náboru, prověřování, výcviku a morálky v agentuře. Ředitelka tajné služby Cheatleová se v roce 2021 přihlásila k nové iniciativě, jejímž cílem je zvýšit počet žen v tajných službách. Agentura je jednou z mnoha federálních, státních a místních donucovacích orgánů, které se přihlásily k iniciativě 30x30, jež usiluje o zvýšení zastoupení žen ve všech řadách policejních složek v celé zemi na 30 % pracovní síly do roku 2030.

„Tvrzení, že standardy tajné služby byly v důsledku našeho podpisu tohoto závazku sníženy, jsou kategoricky nepravdivá,“ uvedl však mluvčí Tajné služby Anthony Guglielmi.