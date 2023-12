Počítání oveček, nový standard pro pátou třídu. Lidé u Seznamu žasnou

reklama

Velké diskuse se točí kolem výplat nepedagogických pracovníků, na něž v rozpočtu chybějí peníze – šest miliard korun. Speciální platba by měla polovinu částky zalátat hned začátkem roku. Mikuláš Bek (STAN) jakožto ministr školství chce po vládě další dodatečnou částku z nespotřebovaných výdajů roku 2023; pokud se to nepovede, musely by peníze hledat obce a kraje.

Řešit se má také budoucnost malých škol či reforma výuky na základních školách. Ta se sice odložila až na září 2027, první verze reformního dokumentu však již existuje. Jak uvádí server Seznam Zprávy, nároky na žáky vycházejí z nejnižší úrovně Globálního odborného rámce UNESCO. Žáci by tak na konci páté třídy měli uměl sčítat, odčítat, násobit a dělit do 10 tisíc.

Rámcový vzdělávací program nyní připomínkuje resort školství, v lednu a únoru k němu mají probíhat kulaté stoly.

Změna má proběhnout také u přijímacích zkoušek. Žáci budou moct podávat přihlášky nejen digitálně, ale dostanou také o jednu možnost navíc – celkem se tak mohou přihlásit na tři střední školy, které srovnají na základě svých preferencí. Podle výsledků zkoušek je pak systém automaticky přihlásí ke studiu.

V textu na Seznamu se objevuje i ukázka jednoho výstupu pro žáky páté třídy. „Žák řeší problémy typu: „Na poli je 34 ovcí. Na pole přichází dalších 29 ovcí. Kolik ovcí je nyní na poli?“; „V 5. ročníku je celkem 54 dětí. 7 dnes chybí. Kolik je dětí z 5. ročníku dneska ve škole?“ tj.: řeší jednoduché reálné problémy zahrnující sčítání a odčítání přirozených čísel do 100 (tj. kde součet nebo mezisoučet nepřesahuje 100) s přeskupováním, včetně problémů týkajících se měření a měnových jednotek,“ cituje z návrhu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Na sociálních sítích dali někteří průchod ohromení.

„Jestli je toto pravda, pak přemýšlím, jestli má ještě práce učitele smysl,“ konstatuje jedna z diskutujících.

„Vařená žába. Nejdřív inkluze, pak nahromadění ‚cizojazyčných‘ dětí do tříd, zvýšení počtu dětí ve třídách, nyní absence financí na asistenty (a to jsem nevypsala vše). A je to. Nakonec budeme rádi za takové výstupy a ve škole budeme mít co dělat, abychom to vůbec zvládli. Ovšem na druhou stranu je tu otevřený prostor pro soukromé školy, které si budou moci klást podmínky přijetí a možná tam bude radost učit motivované děti,“ konstatuje další diskutující.

„Náš stát nepotřebuje vzdělané občany? Zrušme školy, umělá inteligence to jistí. Jak hluboko jsme klesli…“ píše další diskutující.

„V rámci inkluze se přizpůsobíme těm nejslabším, a je to. Co si budeme povídat, vláda nechce mít chytré občany, ale hloupé ovečky,“ zmínila.

Další pro srovnání ukazují, na jak náročné úloze se ve stejném věku identifikují talenty v Číně. Nejde tam o počítání oveček, ale o výpočet obsahu obrazce, nad kterým kroutili hlavou i dospělí diskutující.

Někteří ale poznamenávají, že se možná jednalo jen o senzaci redaktora Seznam Zpráv. V materiálu na kterém článek odkazuje a který má nastavit globální standardy v matematice jsou i náročnější úlohy.

