Počtem demonstrujících nelze nic zvrátit... Z ČT se vyvalilo hodnocení chvilkařů, které se jim líbit nebude

17.12.2019 20:50

Ve vysílání ČT24 se komentátor serveru Info.cz Petr Holec společně s komentátorem časopisu Listy Patrikem Eichlerem zamýšleli nad dnešní demonstrací na Václavském náměstí, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, jenž žádá demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Holce opozice nemá politiky, kteří dokážou oslovit lidi, a demonstrantům chybí body, o které by se mohli opřít. Aby uspěli, museli by podle něj přejít do jakési „pouliční války“ a začít znepříjemňovat lidem život. To by ale z vůdců demonstrace dle něj zároveň smylo nevinnost, že se snaží navazovat na „havlovské ideály“. Eichler doplňuje, že protestující se zajímají jen o osobu Babiše, ale už jim nejde o jiná témata.