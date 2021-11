Počty: Rvou vakcínu mladým. Zde výsledek. A tajená čísla

Vláda tlačí na všechny neočkované bez rozdílu, aby se očkovat nechali. Podle statistika Arnošta Komárka to však u mladých nemá smysl. Na JIP totiž tvoří mladí lidé do 34 let pouze něco přes 5 %. A i kdyby byli očkováni, někteří z nich by kvůli komorbiditám či obezitě na JIP možná skončili stejně, říká. Kdo ale na JIP skoro není, jsou ti, kdo covid prodělali. A to i přes hádky, jaká hladina protilátek poskytuje dostatečnou ochranu. Pirátský expert na zdravotnictví se pak z ministerstva snažil dostat další data. Ale „chytráčci z MZ“ je prý tají veřejnosti.

reklama

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 33% Ne. Mám dvě a víc už nechci 6% Ne, nemám ani první dvě 58% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2998 lidí Statistik Arnošt Komárek ze Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků tedy sestavil statistiku věkové struktury pacientů na JIP, která ukazuje, že ač jsou tyto příběhy někdy srdcervoucí, jedná se o statistické anomálie.

Dle jeho statistiky, lidé do 24 let tvořili v období od prvního září až dvacátého listopadu tohoto roku 2,8 % pacientů. Do 29 let pak 3,7 %, do 34 pak 5,4 % a pokud se věk rozšíří až na 39 let, dohromady tvořili tzv. mladí lidé pouhých 7,7 %. A to bez zohlednění komorbidit, očkování nebo jiných faktorů. Dle dat ÚZISu bylo v sobotu na JIP hospitalizováno 711 pacientů.

Proporce pacientů na JIP podle věku

„Pouze přibližně 5 % osob ležících s covid-19 na JIP tvoří lidé do 34 let. Někteří z nich jsou očkovaní, někteří (mnozí) obézní, komorbidní atp. Upřesnění informace o výskytu rizikových faktorů těchto osob by bylo možné z neveřejných individuálních dat. V každém případě, i kdybychom naočkovali celou populaci do 34 let, zatížení JIP snížíme o nejvýše cca 5 % (a samozřejmě ne hned). Pokles zatížení JIP touto věkovou skupinou by však byl spíše ještě nižší, neboť jistá (možná významná, viz komorbidity atp.) část z výše uvedených by na JIP skončila i navzdory očkování. Jak víme, ani vůči těžkému průběhu nechrání očkování zcela absolutně,“ vyvozuje z dat závěry Komárek a dodává, že tlak na očkování mladých s argumentem, aby nebyla zahlcena kapacita zdravotní péče, je zcela iracionální.

Kromě grafu proporcí věkových skupin na jednotkách intenzivní péče sestavil Komárek ještě druhý, který ukazuje počty pacientů na JIP podle toho, zda jsou očkovaní nebo neočkovaní a zda nemoc prodělali či ne. Jak bylo patrné z čísel zveřejňovaných pirátským expertem Ondřejem Dostálem, hospitalizace na JIP po prodělání covidu-19 jsou extrémně vzácné.

„Bez ohledu na očkování, věk a cokoliv jiného, za celé období od září (ale i před ním), počet aktuálně hospitalizovaných na JIP po reinfekci zůstává celorepublikově zanedbatelný a kolísá mezi nulou a hodnotou 7. Očkovaní a neočkovaní se zde dlouhodobě vyskytují přibližně půl na půl. Přitom ‚reinfekce‘ znamená ‚někdy v minulosti PCR pozitivní‘ bez ohledu na nekončící debaty o ‚protektivní hladině protilátek‘,“ upozorňuje Komárek.

Co se týče dat o reinfekcích a vakcíně, ta od Ministerstva zdravotnictví požaduje již zmíněný Ondřej Dostál. Ale nebyla mu dle jeho slov poskytnuta. „Chytráčci z MZ tají veřejnosti zdrojová data o reinfekcích, aby ustáli zjevnou diskriminaci přirozeně imunních. SZÚ přitom data zjevně má a PR Ministerstva zdravotnictví je pouští do médií. Ale bez relace k celkovým číslům či průlomovým infekcím u jednotlivých vakcín,“ říká Dostál a dodává, že na ministerstvo tedy podává stížnost.

Chytráčci z MZ tají veřejnosti zdrojová data o reinfekcích, aby ustáli zjevnou diskriminaci přirozeně imunních.

SZÚ přitom data zjevně má a píár zdramini je pouští do médií..ale bez relace k celkovým číslům či průlomovým infekcím u jednotlivých vakcín.

Už tam letí stížnost?? pic.twitter.com/T9Q56pN63Z — Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 22, 2021

Argumentuje, že ministerstvo má data snadno k dispozici, tedy nebyl důvod k prodlevám. A protože žádal pouze zdrojová data, tak by je „bazálně kompetentní pracovník“ měl prý mít připravená za pár minut. Nezamlouvá se mu ani postup, když ministerstvo 14 dní čekalo a pak se vymluvilo, že musí jeho požadavek konzultovat.

A na závěr, Dostál není spokojen s odpovědí, že data budou zpřístupněna „v dohledné době, po dokončení analýzy“. „Taková odpověď je nezákonným nevyhověním žádosti,“ shledává právník a dodává, že koneckonců nežádal o analýzu, ale zdrojová data.

Text stížnosti Ondřeje Dostála

Psali jsme: Podlidé s protilátkami. Rektor na Primě týral Cikrta, tvrdě Povinné očkování: Ruská propaganda? Hejma našel hodně zlé věci ,,Já ten papír potřebuju!" Covid prý měl, test negativní. Čich, chuť, nic Piráti zavírání nepodpoří. Místo toho víc kontrolovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.