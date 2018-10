Podívejte, za kolik Kč vás pustí na Emmu Smetanu. A Miroslava Němcová...

15.10.2018 11:40

Kdo nemá zítra co dělat, má unikátní příležitost si poslechnout známé české novináře a také poslankyni ODS Miroslavu Němcovou spolu s Petrem Dolínkem za ČSSD. Již toto úterý se totiž pořádá seminář „Vliv současných českých médií na férovou politickou soutěž“. A to v prostorách Sněmovny. Seminář zaštiťuje internetový deník Forum24. Komu by se kvůli vystoupení Pavla Šafra nechtělo do Prahy, má i jiné možnosti vyžití. V Brně a v Plzni se koncem října a začátkem listopadu chystá Sametový speciál s Emmou Smetanou pořádaný DVTV. Nicméně, zde už musí počítat se vstupným.