Podivná návštěva Moskvy. Blízký Bašára Asada začal mluvit o jeho pádu

Již měsíc v Sýrii de facto nevládne Bašár Asad. Bývalý vládce blízkovýchodní země nyní podle informací médií přebývá v Rusku, kam ze Sýrie v prosinci odletěl. V Sýrii postupně vycházejí na světlo okolnosti jeho panování, hovoří se o masových hrobech, byť informace z této oblasti jsou těžko ověřitelné, jak potvrdila například reportáž CNN s „vězněm“, ze kterého se nakonec vyklubal vojenský důstojník režimu.

Promlouvají ale i zástupci Asadova režimu. Například jeho šéf medií, Kamel Sakr. Ten v podcastu, který produkuje saúdská televize Al-Arabíja, uvedl, že na odletu Asada ze Sýrie se podíleli Rusové. Asad prý čekal hodiny na ruské základně Hmejmim, než bylo vše okolo letu zabezpečeno. „Podle mých informací zůstal na základně několik hodin, dokud nebylo letadlo zajištěno, připraveno a zajištěn jeho vzlet a let do Moskvy,“ uvedl. Rusové údajně zařizovali odlet, protože se podle mediálního šéfa s Asadem dvě hodiny předtím setkal ruský vojenský atašé.

Ohledně toho, kdo prezidenta do exilu doprovázel, Sakr vypověděl, že to zřejmě byl ministr pro úřad prezidenta, ministr obrany a šéf prezidentské kanceláře. Kromě toho podle Sakra Asada „museli“ doprovázet jeho synové Háfiz a Karim. Kdo další s Asadem odletěl do Moskvy neví.

Podstatně zajímavější je ale jiná Asadova cesta do Moskvy, o které Kamel Sakr mluvil. K té dle jeho výpovědi došlo na konci listopadu, jen asi týden předtím, než opoziční síly Asadův režim svrhly. Tehdejší prezident se na této cestě setkal s Putinem. Pak Sakrovi řekl, že Putina požádal, aby ruské síly pomohly s transportem íránského vybavení a podpory pro syrskou obranu. „Bašár Asad požádal Putina, aby se osobně postaral o bezpečnou leteckou přepravu, nutnou k doručení vojenské pomoci na zastavení postupu syrské opozice,“ uvedl.

Putin prý dle Asadových slov „okamžitě kontaktoval svého náčelníka štábu a požádal, aby byly provedeny přípravy na přepravu všeho potřebného přes základnu Hmejmim íránskými islámskými revolučními gardami“. Jenže Írán podle pozdějšího vyjádření nedostal žádné potvrzení nebo signál, že má na základnu přesunout svá letadla. Což vedlo k dotazům do Moskvy, co se stalo, na které nikdo neodpověděl.

Když byl Sakr tázán, zda se jednalo o Putinův podvod, odpověděl, že žádné jiné vysvětlení není. Dodal, že už při setkání tam byly náznaky, že něco nesedí. Zmínil, že při takovém setkání se obyčejně dělá společné tiskové prohlášení. Ale po této návštěvě žádné nebylo, i když se o ní vědělo, protože informace unikla na sociální síť Telegram. Sakr uvedl, že prohlášení připravil a poslal Rusům v pátek večer. Ti ho vyzvali, ať hodinu počká. Pak další hodinu. A nakonec se vyjádřili, že se vyjádření bude řešit až ráno.

„V sobotu ráno mě Bašár Asad informoval, že ruský prezident poslal někoho do jeho rezidence v moskevském hotelu Four Seasons, aby ho informoval, že Putin by raději návštěvu neoznamoval. To přišlo od ruského prezidenta,“ řekl Sakr a dodal: „Tím celá záležitost skončila.“

