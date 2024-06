Podle volební kalkulačky mi to s vámi vyšlo dobře, notoval si Vondra s Turkem. Kalousek se neudržel

O podobném programu s ODS hovořil právě i Filip Turek. „Máme podobné postoje a podobné cíle,“ uvedl. To Vondra nepopírá, dokonce přiznal i vyplněnou volební kalkulačku a shodu s ním. „Vyšlo mi to docela dobře i s vámi,“ přiznal Turkovi Vondra.

Co mu však ale vadí, je nacistická symbolika, se kterou v minulosti Turek koketoval. Vadí mu mimo jiné to, že od Turka neslyšel, že by se od nařčení ze svého vřelého vztahu k nacistické symbolice distancoval.

Turek oponoval, že se distancoval a klidně tak učiní znovu. „Byly to chyby mládí, chyba ostrého brutálního humoru. Nafackoval bych si za to. Opravdu v žádném případě neinklinuji k nacionálnímu socialismu,“ podotkl.

„No vida. My, co jsme volili kandidátku SPOLU, můžeme být v klidu. Její lídr má shodné programové priority s Turkem a budou je v EP prosazovat spolu. Začínám mít v tom pojmu ‚spolu‘ docela hokej…,“ poznamenal ke shodě Vondry s Turkem expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

No vida. My, co jsme volili kandidátku @SpoluKoalice, můžeme být v klidu. Její lídr má shodné programové priority s Turkem a budou je v EP prosazovat spolu.

Začínám mít v tom pojmu "spolu" docela hokej…https://t.co/01lN3e0g7C — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) June 11, 2024