Podnikatel Jančura prozradil, kdy přijde čas nechat Babiše ukřižovat

Radima Jančuru zná díky jeho žlutým autobusům a vlakům téměř celé Česko. Jančura se navíc nebojí veřejně vyjadřovat. Například kritizoval český stát za to, jak údajně pomalu a nedostatečně pouští na železnici konkurenci. Vedle toho na sebe upoutal pozornost tím, že se jasně postavil za hnutí Andreje Babiše a kritizoval ČSSD.

V obecné rovině je rád, že se Češi začali zajímat o věci veřejné a pochopili, že starosta jejich města, obce či vesnice je taky jen člověk, a když lidé svému starostovi řeknou, co jim vadí a co chtějí změnit, starosta je mnohdy poslechne. Je přeci jen v jeho zájmu udržet si své voliče. Zato ovlivnit vyšší patra je podle Jančury pro běžného občana dost obtížné. Nejlépe to jde, když člověk vstoupí do politické strany a působí v ní. Jenže se stává, že v místní stranické organizaci narazíte na nějakého šíbra, který vám vezme chuť veřejně se angažovat.

Jančura má za to, že ve vrcholné politice potřebujeme především silného lídra.

„Musí to být silný lídr. To je základ. Dneska je trošičku taková nervozita z politiky. Když do toho chce Andrej Babiš za každou cenu jít, tak ať ukáže, co umí, a když mu to půjde špatně, tak ho společně ukřižujme. Je potřeba, aby tady byl lídr, když ne on, tak někdo jiný, aby se tady jenom nemlelo a spíš se udělaly ty změny,“ doporučil Jančura.

Vedle silného lídra prý potřebujeme efektivní stát a občany s dostatečným sebevědomím, kteří budou cestovat do zahraničí, naberou zkušenosti a zase se vrátí domů, kde své zkušenosti prodají.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novinář odhalil údajný účetní trik Radima Jančury. Jde o miliony Radim Jančura: Ať čtyři roky vládne Babiš. Nahrávky? Pravda se ukáže Rozhovor vyšel a my si všimli, že některé části chybí. Jančura se svěřil s nepříjemnými zkušenostmi s Bakalovým tiskem Bude křik: Radim Jančura nám prozradil toto o ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp