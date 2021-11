Podřízeni Západu? Václav Klaus vyčinil. Fiala s Vystrčilem ať raději nečtou

Vystrčilovi nevěřím. Babiš zaslouží pochvalu. Ministerstvo pro digitalizaci? Hrůza hrůz! Zahraniční politika? Žádnou nemáme. My odezíráme z úst soudruhů na Západ od nás a to co říkají, to uděláme. To je naše zahraniční politika. Druhý český prezident Václav Klaus zavítal do internetové televize XTV a znovu spustil těžkou kanonádu.

Druhý český prezident Václav Klaus již po osmé dorazil do internetové televize XTV.cz. Šlo o jeho první povolební návštěvu, takže téma rozhovoru bylo jasné. Klaus dával znovu najevo, že je z vítězství pěti stran - ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN - víc než zklamán. Ale Luboš Xaver Veselý do tématu vstoupil oklikou. Zeptal se Klause, zda po tomto výsledku voleb věští konec Visegrádské čtyřky.

„Otázek o volbách je 59. Vzít zrovna tuhle, to jste mě zaskočil. Myslím, že V4 bude jedna z obětí toho, co se stane, protože ta nová totálně probruselská a v závorce proberlínská pětikoalice, bude tolik vzhlížet k Berlínu a Bruselu, že si nemůže dovolit, aby byť jen trošku vypadala, že kouká k Varšavě a Budapešti. Toho já se velmi obávám,“ řekl Klaus.

Prozradil, že z pozice exprezidenta napsal dopisy do Polska a Maďarska. „Aby se tím nenechali vylekat a aby věděli, že je tady pořád ještě spousta lidí, kteří mají zájem o rozumnou spolupráci střední Evropy,“ zaznělo od Klause.

Měl potřebu tento dopis napsat už kvůli tomu, co se dělo kolem dolu Turów na polské straně, kde Poláci dál hodlají těžit uhlí, ale především z Libereckého kraje na české straně zaznívá, že těžba fatálně ohrožuje spodní vody. Spor o těžbu končící vláda Andreje Babiše nechá řešit na evropské úrovni a to je podle exprezidenta Klause veliká chyba. Tento spor si mělo Česko a Polsko vyřešit na společných jednáních. Bez EU. Tak to vidí Klaus.

Po kritice budoucí vlády Petra Fialy vyčinil i voličům, kteří vznik této vlády umožnili.

„Voliči naskočili na triviální taktiku antibabiš, což já jsem doufal, že spousta lidí to bude schopna vidět trochu šířeji, dlouhodoběji, koncepčněji a že ví, že personifikovat problémy České republiky v současném světě, v současné Evropě, v současné Evropské unii, v současném covidu a tak dále a tak dále, že trivializovat to tak, že se to vyřeší tím, když jeden člověk tam nebude, to je dětinské a mě mrzí, že to tak spousta lidí pojala,“ zlobil se Klaus.

„A to, že těm koalicím prošlo, že se nevolí politické strany, ale naprosto rozmazané, prázdné, nedefinované koalice, což znamená, že se vlastně nevolí, tak to také není dobrý výsledek. Ale bohužel se to stalo. A vidíme to dnes při sestavování vlády. Vidíme, že ODS zmizela. Fialovi se opravdu podařilo vymazat existenci ODS a jejího tradičního programu,“ rozčiloval se dál.

Skutečnost, že vládu tvoří pětikoalice se z Klausova pohledu odráží i v tom, že se zrodí tři nová ministerstva, což bude stát miliardy, a to dlouhodobě, a státní správa bude dál odsával zaměstnance soukromého sektoru. „Digitalizace, to je tak na jedno oddělení ministerstva průmyslu, ale vůbec to není na nové ministerstvo. Hrůza hrůz,“ vypálil Klaus.

Naprosto tragická bude podle Klause zahraniční politika Fialovy vlády. „My nemáme zahraniční politiku, my odezíráme z úst soudruhů na západ od nás a to co říkají, to uděláme. To je naše zahraniční politika,“ zaznělo od Klause. EU se podle exprezidenta snaží ponížit evropské národní státy a vytvořit Evropu regionů. Fiala prý ukazuje, že mu nejde o Evropu složenou z národních států. „A to je pro mě konec světa,“ vyložil svůj pohled.

„Já si také nedovedu představit ani, že ti Piráti budou vládnout legislativě a tak dále,“ přidal další ránu. Stejně tak se prý děsí předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové.

Naproti tomu končícího premiéra Andreje Babiše (ANO) ocenil za jeho proslov na klimatické konferenci v Glasgow. „Projev premiéra Babiše byl tak vyčnívající od těch ostatních, nekonečně vyčnívající, že bychom mu za to měli opravdu poděkovat,“ pravil Klaus.

Všichni diváci by podle Klause měli vědět, že tyhle summity vlastně nikdo neposlouchá. Když promlouvá Greta Thunbergová lidé sedí v sále a poslouchají, ale v drtivé většině prý nikdo nic neposlouchá. „Protože každý ví, že ten jeho kolega plácá blbosti."

Uvítal, že byl prezident Miloš Zeman přesunut na standardní nemocniční pokoj a prohlásil, že příliš nevěří, že by z toho měl radost i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který to označil za dobrou zprávu. „Vzhledem k jeho předchozím nenávistným atakům na prezidenta Zemana tomu moc nevěřím,“ poznamenal Klaus.

Pár slov věnoval i růstu inflace v České republice.

„Varoval jsem od loňského roku, že to Maláčování celého světa, těch Maláčových je v řadě zemí taky dost, i když se možná věnují politice trochu jinak, tak to tisknutí peněz, vyhazování peněz a hrazení toho, co by v minulosti nikdo nehradil, může vést jen a pouze k inflaci,“ neodpustil si Klaus narážku na odcházející ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD).

Pokud v takovéto situaci vláda schvalovala a schvaluje schody státního rozpočtu v řádu stovek miliard, tak podle Klause sledujeme rozpad státních financí České republiky.

Rozhovor však zakončil svým způsobem pozitivně, i když si neodpustil další úder do vlády Petra Fialy.

„Optimismus to je povinnost. Buďme optimističtí. Krátkodobě musíme být ale pesimističtí. U mě převládá pesimismus a ty výsledky voleb nám vůbec nepomohly. Vytvoří nám pro mě nepředstavitelnou vládu. Objevující se jména mě opravdu děsí. Já jsem naprosto pesimistický a vím, že se s tím teď nic nedá udělat. Těch pět stran bude tvořit vládu na příští volební období. V tomto smyslu jsem pesimistický, ale z dlouhodobého hlediska musíme být optimističtí,“ loučil se Klaus pomalu s diváky.

