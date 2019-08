Podvodník! Buřty! V ČT se hádali Pospíšil a pirát Hřib: Vyplavaly ošklivé věci

V pražské koalici to vře, mezi Piráty a Spojenými silami pro Prahu se začínají ukazovat trhlinky. Nikdo z nich však koalici opustit nechce, co se tedy stalo? Do Událostí, komentářů to přišel vysvětlovat primátor Prahy za Piráty Zdeněk Hřib a koaliční partner Jiří Pospíšil. Dostalo se i na komunisty…

Důvodem sporu je mimo jiné městská firma Pražská plynárenská. Spojené síly pro Prahu chtějí jednat o politickém stylu primátora Hřiba. Mluví dále o nekompetentních zásazích do pravomocí radních. Rozbuškou tedy bylo to, když se Hřib rozhodl odvolat ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka. Koaliční partneři si stěžují na to, že to Hřib rozhodl bez předchozí domluvy.

Ve studiu pořadu Události, komentáře byli hosty právě Zdeněk Hřib a Jiří Pospíšil. Hned zpočátku se moderátor ptá primátora, zda spolu ještě chtějí vládnout, na to Hřib odpovídá: „Já myslím, že ano. Já myslím, že to jen pan předseda Pospíšil trochu zbytečně hrotí, pražská koalice jednoznačně funguje dobře, pracujeme ve prospěch Pražanů, zahájili jsme stavbu metra D, odblokováváme stavební činnost na brownfieldech, bývalých průmyslových areálech, našli jsme miliardu na platy učitelů, kterou nedokázala najít vláda, řešíme efektivní správu městských bytů, takže já si samozřejmě velmi rád vyslechnu návrhy koaličních partnerů, co by mohlo fungovat ještě lépe, ale pevně doufám, že tohle není jen nějaký uměle vyvolaný spor na zakrytí reálných problémů v Pražských plynárnách,“ rozpovídal se pirátský primátor.

Stejná otázka mířila i na předsedu TOP 09 a koaličního partnera Jiřího Pospíšila, ten odpověděl: „Pane redaktore, chceme vládnout, ostatně ve včerejším usnesení našeho klubu, které bylo přijato všemi hlasy, takže to není názor Jiřího Pospíšila, ale celých Spojených sil, tak říkáme, že preferujeme tuto koalici, ale je to koalice tří subjektů, které mají stejnou sílu v zastupitelstvu. Musíme se tedy vzájemně respektovat. A i pan Čižínský tady jasně řekl (myšleno na ukázku videa), že kolem plynárny byly určité dohody, jak dál postupovat, ale bohužel nebyly dodrženy. Mě to mrzí, ale my se chceme taky dozvědět, jaké jsou tedy reálné problémy nebo neproblémy Pražské plynárenské, ale díky tomu, že bez dohody byl předložen návrh na odvolání pana ředitele, my jsme k tomu museli zaujmout negativní stanovisko, bez té debaty, která měla proběhnout, tak se to celé posunulo. Je to škoda,“ odpověděl koaliční partner Pospíšil.

Dále se moderátor ptal, zda si koaliční partneři důvěřují. Jak Hřib, tak Pospíšil odpověděli, že ano. Radním důvěřují a prý to jsou v těch gescích, které mají, odborníci. I když Pospíšil byl o něco více kritický, říkal, že by byl velmi rád, kdyby pan primátor důvěřoval všem radním, i těm za TOP 09 a STAN. Ten případ Pražské plynárenské prý ukazuje, že ta důvěra vůči panu Chabrovi, který je radním pro majetek, není. „My jsme opravdu byli vystaveni tomu, že bez opravdu věcné debaty s ředitelem plynárny, která měla proběhnout, kde jsme měli zhodnotit, jestli ty problémy tu jsou, nebo nejsou, byl najednou na stole návrh na odvolání. A pane primátore, nemyslím to ve zlém, pan radní Chabr o tom zkrátka nevěděl. To je to překvapování, které bychom rádi do budoucna vyloučili a možná bychom si měli více věřit a vy byste měl více věřit těm naším radním v koalici, že pan Chabr, když něco navrhne a odsouhlasí se to, že proběhne určitá debata, tak že je to odborník, který tomu rozumí. A když se na konci debaty ukáže, že pan Janeček je opravdu nekompetentní nebo má takové problémy, jak vy říkáte, tak taky podpoříme jeho odvolání,“ stěžoval si Pospíšil.

Primátor Hřib však nesouhlasí s tím, že by dané téma neprobíral. Prý se předtím několikrát, opakovaně scházeli. Ta schůzka před návrhem o odvolání pana Janečka, byla údajně již třetí. Tedy prý nelze říkat, že by to byl blesk z čistého nebe. Pražská plynárenská má dle Pirátů problémy s transparentností, radní za transparentnost Zábranský prý vyhrál s plynárnou několik soudních sporů, i u Ústavního soudu. „Představenstvo nebylo schopné dát radě ani jeden zápis z představenstva, takže my nemůžeme zkoumat, vyvrátit ty spekulace o tom, že je tady nějaká vazba mezi panem Janečkem, jenž tam byl dosazen za TOP 09, za éry Tomáše Hudečka coby primátora, a firmou REVIS, která je zároveň dodavatelem Pražských plynáren a zároveň sponzorem TOP 09,“ vyčetl Pospíšilovi fungování městské firmy primátor Hřib.

„To je přesně ono, nerespektování koalice. My jsme jasně řekli, že Janeček je ředitel, který není spojen s TOP 09 a pokud se prokážou v debatě, která měla proběhnout, vy jste s ní souhlasil 15. června pane primátore, tak jsme se rozešli, že se setkáme v srpnu, kdy bude debata s panem Janečkem. My jsme jasně řekli, že pokud se ukáže, že na spekulacích, které uvádíte, je něco pravdy, tak zvedneme ruku pro odvolání pana Janečka,“ reagoval na výtky Hřiba Pospíšil. A pokračoval: „Tady se vytváří dojem, že jediní Piráti chtějí transparentnost, že snad TOP 09 nechce transparentnost. Já jsem jako ministr spravedlnosti prosazoval Lenku Bradáčovou, Pavla Zemana, chci taky transparentnost, ale chci to věcně diskutovat, tady jsou tři, čtyři roky staré kauzy a tři týdny k debatě už není žádné protahování. Hovoříme o kauzách, co jsou tři až čtyři roky staré. A opět opakuji, že když se ukáže v debatě, že pan Janeček má na tom nějaký podíl, tak podpoříme jeho odvolání. Pouze říkáme, tato firma odvádí jako jediná městská firma stovky milionů korun do městského rozpočtu, poslední tři roky drží stejnou cenu energie pro Pražany, my tu firmu nechceme destabilizovat. Důsledkem potom může být, že Pražanům stoupne cena energií a klesne zisk do pokladny. Pojďme teda tu debatu s ním vést,“ upozornil Pospíšil.

Moderátor pak přesunul téma trošku jinam, ať to prý není jen ping-pong obvinění. Moderátor pouští ukázku s rozhovorem Patrika Nachera, který mluvil o tomto tématu v předchozích Událostech, komentářích. Ten řekl, že o Pražské plynárenské se mluví od dubna, že ta plynárna ztrojnásobila zisk za uplynulé tři roky, která dle Nachera zdvojapůlnasobila zisk na zaměstnance, všechny ekonomické ukazatele včetně investic jdou prý nahoru a jen ta debata o té firmě ji už poškozuje. Na to oponuje Hřib, že ten zisk je pořád o 300 milionů nižší, než by být mohl, ta firma je dle Hřiba zapletena do podvodů s DPH, do karuselového podvodu. Hřib dále říká, že ho nepřekvapuje obhajoba Pražské plynárenské a ředitele Pavla Janečka Patrikem Nacherem. „Druhým problémem pana Janečka je to, že si tam rozdělují podíly na zisku nejenom odsouzenému podvodníkovi Karlu Březinovi, nejenom politickým trafikantům za ANO, například poslanec pan Venhoda nebo Říčař, předseda Prahy, dostali tímhle způsobem podíl na zisku z městské firmy, ale pan Janeček si odhlasoval tu tantiému sám pro sebe. To mi přijde skutečně neuvěřitelné,“ rozzlobil se Hřib.

Na to reagoval Pospíšil, že přesně tohle ukazuje rozdíl politického stylu. Obě ty strany dle něj vnímají otazníky nad Pražskou plynárenskou, jen TOP 09 je dle slov Pospíšila k té věci uvážlivá, chce to pořádně posoudit a vyhodnotit. Pospíšil soudil, že se jedná o tvrzení proti tvrzení. „Je to snaha nás poškodit,“ opáčil na Hřiba Pospíšil. Dále pak řekl, že dle informací radního Chabra postupoval Janeček dle zákona a Patrik Nacher má pravdu, zisk se ztrojnásobil a jedná se o firmu, co posílá stamiliony do městského rozpočtu. „Dejme mu právo, ať se obhájí, přece každý má právo být vyslechnut, než je odvolán z funkce,“ soudil Pospíšil.

Primátor Hřib však zůstával neoblomný, že Janeček z podílu firmy obdaroval odsouzeného Březinu, že představenstvo neposkytlo od začátku roku ani jeden zápis jednání dozorčí rady radě Prahy, je tam vyloučena jakákoliv dozorčí činnost, prý si spolu volali a Janeček řekl, že s tím nic dělat nehodlá. Pospíšil namítá, že to je ten problém, že si s ním jedná jen Hřib, ne všechny tři subjekty koalice, opět tedy doufá v seriózně vedenou diskusi o Pražské plynárenské, kde by se mohlo zjistit, co se tedy v té firmě děje. Kromě toho řekl Pospíšil následovné: „Podívejte se, to je firma, co má hodnotu 20 miliard, vydělává miliardy a my s ní nemůžeme zacházet jako Pinocchio s buřtem. Ta firma odvádí do městského rozpočtu půl miliardy zisku, a to nejsou pro mě drobné!“ zakončil téma Pospíšil.

Téma se nyní přesunulo k dalším sporným tématům, ve kterých je koalice ve sporu. Slovo dostala moderátorka Marcela Augustová, ta řekla že spory byly již třeba na jaře, ohledně návrhu Pirátů na zjišťování prázdných bytů skrz data elektroměrů, Piráti nakonec z návrhu po kritice Pospíšila ustoupili. Dalším tématem byla dle moderátorky obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Radní za TOP 09 a Praha sobě chtěli cestu pro sloup otevřít, Piráti nikoliv.

Poté bylo slovo vráceno moderátorovi Řezníčkovi, který se ptal primátora Hřiba, co říká na řeči Pospíšila, jenž si často stěžuje na tlačení do kouta, že dělají často něco, co je má vyprovokovat. Hřib však s tím nesouhlasí: „Tady byla zmíněna ta záležitost té statistické analýzy, anonymizovaných dat z elektroměrů, to byla záležitost, kterou jsem měl probranou s oběma radními za TOP 09, takže jsem opravdu nečekal, jak nás pak pan Pospíšil označil za komunisty. Jediný praktický efekt, který se stal, tím, že pan Pospíšil zabránil té statistické analýze, je ten, že vlastně jsme se ty informace nedozvěděli, ale dozvíme se je o dva roky později, protože ČSÚ bude provádět sčítání lidu, mluvil jsem již s místopředsedou ČSÚ a je jisté, že oni budou sčítat ty byty také,“ řekl primátor Prahy.

Moderátor se poté zeptal Pospíšila, zda více nezajímá Pražany, kdy se konečně projedou po Pražském okruhu, kdy zmizí dealeři drog z centra Prahy, aby se večer tudy mohly procházet i děti, než ty neustálé spory na radnici. Na to dostal odpověď: „To je trochu mediální obraz. Zmiňujete po půl roce tři věci, ve kterých máme odlišný názor, pak jsou tu desítky věcí, které se objektivně daří. Je to fér taky říci. Já jsem rád, že téma zdaňování prázdných bytů bylo nakonec uzavřeno tak, že to není téma koalice, už jsme to uzavřeli a již to nebudu otevírat. Je zde téma, co je sporné, a to je ta Pražská plynárenská, kde žádáme pouze solidní jednání. Já doufám, že ta koalice bude pořád fungovat,“ skončil pozitivně Pospíšil.

Ke konci rozhovoru se zeptal moderátor primátora Hřiba na řešení problematiky spojené s turismem a odkázal na Řím, který před pár dny zavedl zákaz sezení na Španělských schodech či omezil prodej alkoholu. Hřib odpověděl, že se snaží lákat do Prahy ty turisty, co půjdou za něčím jiným než za levným alkoholem, „Podporujeme kongresovou turistiku a kulturní akce, které mají potenciál toho, aby přilákaly do Prahy zahraniční turisty, kteří jdou za kulturou,“ ukončil téma Hřib. Jiří Pospíšil na slova Hřiba přikyvoval.

