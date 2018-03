Pohrdám voliči Zemana. Ty ksichty z SPD... Ty kanále Filipe, já bych ti přál, abys dostal od Ondráčka přes držku. Blbci se přestali stydět za svou blbost, říká Jan Hřebejk

Režisér Jan Hřebejk poskytl rozhovor serveru seznamzprávy.cz. Zhodnotil v něm současnou politickou situaci a stálo to za to. Přesvědčte se raději sami.

Jana Hřebejka proslavil především film Pelíšky, komedie s nádechem smutku nad tím, co se dělo v roce 1968. Hřebejk věří, že tento svůj film nikdy nepřekoná. To však neznamená, že bude umělecky nebo občansky mlčet. Nebude. I nadále hodlá glosovat společenské dění.

Nechápe, jak lidé mohli podruhé zvolit prezidentem Miloše Zemana, když viděli, co ve svém prvním funkčním období prováděl. Po prvním zvolení prezidenta Zemana bylo Hřebejkovi vyčítáno, že voliči Miloše Zemana pohrdá. Tehdy to prý nebyla pravda, ale dnes už to pravda je. „Hele, já ti to řeknu opravdu drsně,“ sdělil Hřebejk Jiřímu Kubíkovi, který ho zpovídal. „Dneska už jo. Ale tehdy ne, tehdy se mohl někdo splést. Kdo ho volil podruhé, sorry. (...) To jsou lidi, se kterými nechci mít nic společného,“ zdůraznil režisér s tím, že dnešní Zeman a jeho současné okolí reprezentuje hodnoty, s nimiž umělec opravdu nechce mít nic společného.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Odslouží Miloš Zeman celý pětiletý prezidentský mandát, který mu začíná dnes? Bohudík ANO 89% Bohužel ANO 2% Bohudík NE 5% Bohužel NE 4% hlasovalo: 5425 lidí

Hřebejk je prý schopen pochopit uvažování lidí, kteří Zemana zvolili, je schopen pochopit, že se někteří lidé nechali zblbnout dezinformacemi, tak volili Zemana. To však nemění nic na tom, že Zeman neměl být podruhé zvolen.

Ale není to jen o Zemanovi. Hřebejk byl stejně nekompromisní také vůči předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi, jeho stranickému kolegovi Zdeňku Ondráčkovi a vůči šéfovi SPD Tomiu Okamurovi. Hřebejk nechápe, jak se mohl předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů stát Zdeněk Ondráček. Jde o člověka, který před listopadem 1989 používal proti demonstrantům toužícím po svobodě obušek, když hájil tehdejší komunistický režim.

„Já mám v současné době pocit určité bezmoci, hořkosti,“ podotkl režisér. „Bolševici mají poloviční výsledek, co měli dřív, ale mají předsedy parlamentních výborů. Vykládají, že zásah 17. listopadu byl přiměřenej. Já bych přál tomu Filipovi, aby tam byl. Kanálovi. Aby dostal od Ondráčka pěkně přes držku. Těch fašounů je taky pár. To SPD. A ty se musíš na ty jejich tupý ksichty dívat a tvářit se, že je to v pořádku,“ nebral si servítky režisér.

Stejně tak Hřebejk nechápe, jak lidé mohou přehlížet obrovský střet zájmů premiéra v demisi Andreje Babiše. Jak je možné, že tohle lidem nevadí? „Tady jde o to, že se blbci přestali stydět za svou blbost,“ shrnul svůj názor Hřebejk s tím, že nechápe, jak mohou někteří lidé zpochybňovat fakt, že Země je kulatá, což dnes někteří lidé dělají a považují Zemi za placatou.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tohle si nezaslouží ani Jiří Ovčáček, napsal po vraždě novináře na Slovensku režisér Jan Hřebejk Debilové. V hajzlu. Hnůj. Jan Hřebejk se vyjádřil k politické situaci Zdeněk Ondráček zvolen. Svině! křičí ,,eurohodnotový" Jakub Janda. A je zde VIDEO s umělcem Hřebejkem Tajtrlík. Umělec Jan Hřebejk opět udeřil na prezidenta Zemana, ale i na Trumpa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp