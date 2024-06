Pojď vojáku, pojď sloužit USA. Nakrmíme tě nemasem a dáme ti školení

V Česku chce armáda přitáhnout více lidí do aktivních záloh. Dle TV Nova uchazečům nabízí desítky tisíc, zmírňuje nároky na zdraví a fyzickou kondici a budoucí záložáky loví i mezi středoškoláky. Konkrétně plnoletí mají dostat přibližně 30 tisíc Kč za čtyřtýdenní výcvik. Jedná se dle armády o „krok vstříc k zájemcům, abychom jim pomohli do armády přijít rychleji a snadněji“. Zmírněné požadavky se liší podle věku a pohlaví, u žen do 30 let je to např. 28 sed-lehů za minutu. V případě války by záložáci rukovali jako první.

Ale není to jen Česko, které chce navýšit stavy bojeschopných a vycvičených. S nedostatkem personálu se potýkají i v USA. V minulém roce se nedařilo. Ozbrojené složky nesplnily plán o celkem 41 000 rekrutů. Podle náměstka na ministerstvu obrany Ashishe Vaziraniho jsou důvody „komplexní a mnohostranné“.

Dle analytika Tylera Weavera však problém spočívá jinde. Totiž že do armády se už nehlásí běloši, kteří se přitom do armády hlásili nadprůměrně. Armádní velení podle něho může hledat jaké chce výmluvy, ale hlavní problém je, že se z armády stala politická instituce. Jako příklad mohou sloužit slova bývalého náčelníka generálního štábu Milleyho, který se vyjádřil, že chce porozumět „bílému hněvu“.

„Armáda v posledních několika letech, ať už oprávněně, nebo ne, vytvořila dojem, že je silně politicky progresivistickou organizací,“ píše a přidává příklady. Jednak je to nadšené přijímání tzv. DEI, tedy cílů „rozmanitost, rovnost a inkluze“. Dále pak povinné očkování na covid, přijímání levicových iniciativ kulturní války, vyšší představitelé veřejně podkopávající Trumpovu administrativu a náborové reklamy zaměřené na okrajové demografické skupiny (tj. menšiny).

Weaver dodává, že na politickém smýšlení generace Z tolik nezáleží, armáda se dědí v rodině. A i když mladým na zmíněných příkladech tak nezáleží, jejich rodiče, kteří sloužili, to vytáčí a obrací je to proti armádě.

„A jakkoli se levičáci budou ohánět tím, že tito zapšklí budou v řadách nahrazeni lidmi, kteří budou více vyhovovat jejich preferované ideologii, prostě se tak neděje a dít nebude. Armáda se bude muset naučit existovat a udržet se jako jednotná organizace v době, kdy se národ kolem ní rozpadá a sloužit jako útočný pes neoliberálního establishmentu ve Washingtonu selhává,“ poznamenal analytik.

Podle něho by se armáda měla, slovy i činy, snažit být apolitická organizace bránící Ústavu USA. Odměnovány by měly být pouze výkony, ne inkluze. A hlavně, armáda je tu pro to, aby ničila nepřátele USA v boji.

„Jsou tu i další problémy – plat je špatný (zejména pro mladší vojáky), ubytování může být špatné a směrování kariéry je v tom nejlepším případě byrokratická noční můra – ale to všechno existovalo před deseti lety a náboráři to tehdy zvládali. Toto je nový problém, stává se skutečnou krizí a bude to vyžadovat skutečné vedení a skutečná opatření, abychom se z toho vymanili. Doufám, že naše současná úroda vedoucích pracovníků je schopna tohoto úkolu – nebo je ochotna uvolnit místo těm, kteří jsou,“ uvedl analytik.

According to widely-reported leaks the US Army missed its recruiting target by an enormous amount in FY23 and will shrink by some 24,000 people going into 2024 - over 5% of its end strength. Apparently most of the positions being cut are already empty.



— Armchair Warlord (@ArmchairW) February 28, 2024

Každopádně, v pátek americká sněmovna schválila zákon, podle kterého jsou muži od 18 do 26 let automaticky registrováni pro odvody. I když Spojené státy už 50 let nikoho do války takto nepovolaly, každý Američan má od 18 let povinnost se registrovat k odvodu. Neregistrovat se je bráno jako zločin, který znamená budoucí potíže se zákonem. Podporovatelé této změny tvrdí, že to omezí byrokracii a ušetří se na procesech s těmi, kdo se registrovat odmítnou. Nyní by se dle zákona, který ovšem ještě musí projít senátem a schválit ho prezident, měly pro registraci používat databáze na úrovni federální vlády. Kromě toho byl v zákoně schválen růst platů pro nově naverbované o 19,5 % a 4,5 % pro ostatní.

Neočekává se ale, že by zákon senátem prošel, protože obsahuje dodatky, které strhávají peníze na potraty, zdravotní péči pro transsexuály a pro šíření rozmanitosti.

A Pentagon se také snaží snížit uhlíkovou stopu v jídle pro vojáky. Jak informuje Centrum pro životní prostředí a blahobyt (CEW), ministerstvem obrany sponzorované konsorcium BioMADE zadalo požadavek o návrhy. Chce financovat „inovace ve výrobě jídla, které snižují uhlíkovou stopu u jídla používaného v obranných podmínkách“. Což zahrnuje i „nové metody kultivace buněk, které jsou vhodné pro výrobu umělého masa/proteinů“. CEW to překládá do lidského jazyka jako „maso z laboratoře“.

BioMADE has received more than $500 million in funding from DoD.

Toto konsorcium na financování obdrželo více než 500 milionů dolarů, tedy 11,5 miliardy korun. „Neexistují žádné dlouhodobé zdravotní studie laboratorně pěstovaného masa. Podle výzkumu Kalifornské univerzity v Davisu by navíc laboratorně pěstované maso mohlo mít 25krát vyšší emise než maso přírodní,“ komentuje CEW a dodává: „Spotřebitelé houfně odmítají maso pěstované v laboratoři. Takže se teď zájmové skupiny snaží ho dostat do našich vojáků za naše peníze.“

Consumers widely reject lab-grown meat. So now special interests are trying to force it on our troops using our tax dollars.