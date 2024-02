Pokud Putin získá Ukrajinu... Kocábova temná vize. A do toho Trump

Hudebník a exministr pro lidská práva Michael Kocáb se v pořadu X-Talk věnoval rusko-ukrajinské válce. Zdůraznil, že podpora Západu musí pokračovat, aby Ukrajina zvítězila. Velké obavy má ze znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Modleme se společně, aby to Trump nevyhrál. Byla by to katastrofa,“ uvedl Kocáb.

Rozhovor otevřelo téma protestů zemědělců. Kocáb se vyjádřil ke kritice o tom, že je pořádají proruské síly, jak například zmínil premiér Petr Fiala (ODS): „Nevím, jestli je pořádaly proruské síly. Ono je to těžké, když nemáte informace. Člověk se zdráhá komentovat něco, kde neví, kde to má začátek a kde konec. Byl jsem zvyklý vždy dávat jasná stanoviska tam, kde jsem si byl jistý,“ uvedl v pořadu X-Talk.

Vše, co se nyní děje kolem naší ekonomiky, je podle jeho slov přikryto naprostou dvojznačností výkladu. „Nemáte ty zdroje, podle kterých byste to dokázal posoudit. Ani média v tom nemohou pomoci, protože každý říká něco jiného. Jsem zvyklý se řídit jasnými a konkrétními informacemi. Jedině mohu dodat, že podle ústavy žijeme v demokracii a právo na protest tady je,“ řekl s tím, že to je potřeba respektovat.

Stranou nezůstala informace, která před pár dny šokovala svět – smrt vězněného ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Západní politici mají jasno, že za jeho smrtí stojí Putin, toho názoru je i Michael Kocáb: „Je to naprosto jednoznačné. Nikdo jiný než Putin za to nemůže nést odpovědnost, protože i kdyby tam jenom v těch minus třiceti stupních umrzl, kdo ho do toho vězení dal, za co ho tam dal, kdo ho tam držel a kam ho hlavně poslali? Čili ať už to bylo, jak to bylo, může za to jednoznačně Putin,“ řekl bez zaváhání politik.

„Nemuselo to být tak, že dal povel zabijte ho. On ho poslal do podmínek, kde ta smrt byla logicky možným vyústěním pobytu tam. Žádný diktátor nemá rád, když proti němu stojí nějaká výrazná osobnost respektovaná celým světem. A to Navalnyj byl,“ řekl, že by Putinovi mohl výrazně zproblematizovat blížící se ruské prezidentské volby. „Neříkám, že to byla smrt na objednávku, ale Putin nese odpovědnost určitě,“ zopakoval.

V tomto kontextu se věnoval rusko-ukrajinskému konfliktu, kdy zopakoval, že je potřeba Ukrajině pomáhat, aby zvítězila. Právě kvůli pomoci se vydal i na Donbas: „Když jsem zavítal na Donbas, na tu linii střetu, pochopil jsem, že je to tak obrovská země a odhodlání Ukrajinců je tak obrovské, že si myslím, že to Rusko tam nakonec svou agresi neprosadí. Ukrajinci to uhrají. Západ a civilizovaný svět musí Ukrajině pomáhat tak dlouho, dokud neobhájí svou suverenitu, své teritorium a dokud se Rusové nevyklidí z území Ukrajiny,“ řekl Kocáb. Na Ukrajinu dovezl darovanou sanitku a v Kyjevě uspořádali festival na podporu napadené země.

Odmítl argumenty, že ruský prezident zahájil speciální operaci na Ukrajině, protože cítil ohrožení z rozšiřování Severoatlantické aliance k ruským hranicím: „Putin nemá sebemenší právo rozhodovat o tom, kde budou hranice Aliance. Řeči o tom, že se Aliance blížila a začala ohrožovat Rusko, to je holý nesmysl. Aliance nikdy neměla sebemenší záměr zaútočit nebo ohrožovat Rusko. Veškeré kroky Aliance vůči Rusku jsou čistě obranné,“ míní hudebník.

A varoval. „V okamžiku, kdyby Putin získal Ukrajinu, získá i ukrajinskou armádu, získá zbraně, které tam západní svět poslal a stojí na hranici Slovenska a Polska a děj se vůle boží...,“ dodal Michael Kocáb s tím, že pomocí Ukrajině, aby se mohla bránit Rusku, bráníme náš bezpečnostní prostor.

