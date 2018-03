Policejní exprezident vyzývá k podávání trestních oznámení. U Bakaly nebudou mít radost

Na celou záležitost upozornily už v půlce února ParlamentníListy.cz. Podařilo se nám totiž od zaměstnanců Bakalova vydavatelství Economia potvrdit, že skutečně docházelo k blokaci posílaných mailů.

Problém spočíval v blokaci ze strany provozovatele společnosti Economia (tedy freemaily volný.cz a centrum.cz). Podle vyjádření, které jsme získali přímo od zaměstnankyně podnikatele Bakaly, může za nevídanou cenzuru řada mailů, které si uživatelé rozeslali během prezidentské kampaně.

Kauzu nyní rozebírá předseda Asociace nezávislých médií a bývalý policejní prezident Stanislav Novotný. Ten ve výzvě občanům upozorňuje, že výše popsané jednání je proti ústavnímu pořádku České republiky a porušuje i trestní zákoník.

„Stát má občas své oprávněné a zákonné důvody k prolomení některých základních práv a svobod občanů. Ale i ty je třeba obezřetně zkoumat. Avšak dnes i soukromé společnosti zjevně fízlují občany a zkoumají jejich korespondenci, tentokrát elektronickou. Pročpak si hrají na Státní bezpečnost? Jaká je jejich skutečná motivace? V jakém žoldu pracují? Proč jim vadí, že si lidé posílají, co se jim zdá zajímavé, co se jim líbí? Tak to by mělo být předmětem klasického vyšetřování!“ píše Novotný.

Táže se, kdo kontroloval a zadržoval maily, které zasílali občané jiným občanům před volbou prezidenta republiky např. na servery centrum.cz nebo tiscali.cz? „Kdo sestavuje seznamy nepohodlných médií, jež zjevně inspirují samozvané cenzory, kteří pak lustrují občany, když ti pouze přepošlou informaci svým přátelům?“ ptá se dále.

„Otázek je mnoho. Leč náš státní aparát musíme rozhýbat. Tedy vězte, že je zde nejenom Listina základních práv a svobod, ale že máme k dispozici i speciální ustanovení trestního zákona, které pamatuje na porušování tajemství dopravovaných zpráv! Ten, komu bylo zabráněno přeposlat informaci jinému, může podat trestní oznámení dle §182 trestního zákoníku! Pamatujme však také na ty, kteří veřejně a nehorázně navádějí k cenzuře a k protiústavnímu nahlížení do našeho soukromí,“ dodává Stanislav Novotný.

Psali jsme: Přečtěte si, co mnozí nechtějí, aby spatřilo světlo světa: Nejnovější Newsroom Tomáše Kňourka. Žvásty hrstky novinářů, CIA, dobroděj Bakala, ČT, „mejnstrýmová stoka“… Hradu došla trpělivost. Za dezinformaci o tom, že prezident Zeman je v nemocnici, padne trestní oznámení Některé neziskovky jdou za vůní peněz. Dnešní studenti žijí ve světě těch, kteří se utvrzují ve stejných názorech. Profesor Jirák přednášel nejen o médiích, či dezinformacích Cenzura na sociálních sítích prý bude postupovat stále dál, zvykejte si. Už se o tom píše zcela otevřeně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka