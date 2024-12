Policie posiluje před výročím Kozákova masakru. Generál má obavy

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14840 lidí



Po možném útočníkovi pátralo několik desítek policistů a mnoho policistů hlídkovalo zejména v okolí budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Dvořákově nábřeží a také u budovy Filozofické fakulty, nakonec se však ukázalo, že si oznamovatel své tvrzení o ozbrojeném muži vymyslel.



„Oznámení se nepotvrdilo a vypadá to, že si volající celou věc vymyslel. Nyní s ním pracují kriminalisté pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy,“ informovali posléze policisté.

Přestože se tak hrozba útoku nepotvrdila, u mnoha lidí se vyrojila otázka, zdali je po roce reálné nebezpečí, že by se tragédie podobná té loňské mohla opakovat. Vedoucí tiskového oddělení tisku krajského ředitelství pražské policie, major Jan Daněk v otázce přijatých bezpečnostních opatření v aktuálním období odkázal na opatření, která začala platit již s počátkem adventu.



Zvýšená bezpečnostní opatření probíhají současně nejen kvůli výročí střelby na FF UK, ale též kvůli aktuálním oslavám vánočních svátků a chanuky. „Policisté zajišťují zvýšený výkon služby na místech s výskytem velkého množství osob a jsou v adekvátním počtu hlídek s balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi na těchto místech přítomni. Jedná se například o nákupní centra, významné dopravní uzly, vánoční trhy a podobně,“ informoval Daněk s tím, že na bezpečnostních opatřeních se podílejí stovky policistů jak uniformované, kriminální pořádkové, tak i cizinecké služby nebo i z antikonfliktního týmu. K dispozici má být i zásahová jednotka pražské policie, krizoví interventi a prvosledové hlídky. „Spolupráce na opatření probíhá i s Policejním prezidiem, Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou policií. Samozřejmostí je předávání si informací a komunikace s ostatními bezpečnostními složkami České republiky,“ dodal.



Policisté se zvýšené ochraně „měkkých cílů“, jimiž jsou i školy, věnují také v dalších krajích. Major Pavel Šváb z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje pro ParlamentníListy.cz uvedl, že jsou tamní policisté v kontaktu s představiteli škol a dalších institucí. „V ulicích se pohybují policejní hlídky s dlouhými zbraněmi i kriminalisté v civilu, sledujeme i on-line dění. Všechna opatření mají preventivní charakter,“ sdělil.

Upozornil též na listopadové setkání s představiteli vysokých škol, během něhož vedení jihomoravské policie s rektory a dalšími představiteli vysokých škol shrnulo spolupráci a vývoj v oblasti zajištění bezpečnosti studentů i zaměstnanců v univerzitních objektech.



„Zúčastnění konstatovali, že od první koordinační schůzky, která následovala bezprostředně po pražské tragédii, se oběma stranám podařilo odvést velký kus práce, ocenili vzájemnou komunikaci a otevřený přístup k řešení problematiky. Policisté vysvětlovali přínos jednotného systému karet měkkých cílů, které zasahujícím jednotkám usnadní orientaci v budovách a zefektivní zákrok. Ze společných prohlídek objektů vyvstala také doporučení, která mohou pomoci zmírnit následky v případě ozbrojeného útoku. Jednalo se především o rozmístění lékárniček, systémy rozesílání varovných zpráv nebo zabezpečení a označovaní jednotlivých místností a objektů. Představen byl také projekt velitelů policie, kteří budou při mimořádných událostech koordinovat síly a prostředky na místě zásahu,“ shrnuli v listopadu jihomoravští policisté výsledky tohoto setkání a zdůraznili, že v rámci ochrany měkkých cílů nezapomínají ani na střední či základní školy a jiné instituce.



Ve zvýšené míře se věnuje výkonu služby na místech s vyšší koncentrací osob též moravskoslezská policie. Vedoucí tiskového oddělení krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, majorka Pavla Jiroušková, ParlamentnímListům.cz popsala, že se jedná o vánoční trhy, ale také například nákupní střediska a jiná exponovaná místa. „Zde se návštěvníci mohou setkat s uniformovanými policisty s balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi, místa monitorují také policisté kriminální služby. Úkolem policistů v ulicích je dohlížet na bezpečnost osob, veřejný pořádek a plynulost silničního provozu,“ informovala.

Policisté v kraji dle Jirouškové monitorují také situaci ve veřejném internetovém prostoru a v případě potřeby přijímají adekvátní opatření. „V tuto chvíli nemáme informace o žádné aktuální hrozbě,“ dodala.



Vedoucí tiskového oddělení krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, majorka Magdaléna Vlčková, redakci informovala, že i v tomto kraji došlo v souvislosti s koncem roku k zesílení výkonu služby policistů, přičemž pozornost je směřována právě na oblasti s vyšší kumulací osob. „Do služby je z tohoto důvodu v tomto období nasazen adekvátní počet policistů s odpovídající výstrojí a vybavením,“ informovala.

Upozornil, že 60 % útoků na školách skončilo ještě před příjezdem policie, přičemž při 40 % z nich spáchal pachatel sebevraždu. Právě to se stalo též při útoku ve Wisconsinu, kde 15letá studentka na začátku týdne zabila učitele a dalšího studenta a posléze spáchala sebevraždu. Šándor podotkl, že výjimečné v tomto případu je právě figurace pachatelky, jelikož ženy dle statistik spáchaly pouze 2 % všech střeleb na školách.



Případy podle bezpečnostního experta často pojí, že zbraň pachatelé zcizí doma otci, kterého před útokem také zavraždí.

Právě to, že až 60 % útoků na školách končí ještě před příjezdem policie, dle Šándora jasně ukazuje, že bez ohledu na to, jak se pořád zmiňuje připravenost policie, bychom se měli především ptát, jak jsou připraveny samotné vzdělávací instituce.



Kritizoval též ministra školství Mikuláš Beka a Víta Rakušana (oba STAN) za slova, že policie a stát „poskytuje veškerou pomoc univerzitám“. „Tohle je pro mě ukázka totálního nepochopení toho, kde se může takovýto útok stát. Přece v Česku nemáme jenom vysoké školy. Máme také střední školy, máme také základní školy. A na podporu toho, co říkám, je případ z letošního roku, kdy ve Finsku 12letý student otcovou zbraní zabil spolužáka a další dva studenty vážně zranil,“ zmínil bezpečnostní expert, že problematika bývá mnohdy zužována „jako by se něco takového mohlo stát jen na univerzitě“.



Upozornil též na případ ze začátku prosince v Plzni, kde na Západočeské univerzitě (ZČU) vznikl falešný poplach, že došlo ke střelbě. Policie oznámení o možných výstřelech v areálu univerzity obdržela v 16.09, avšak hromadnou SMS zprávu v okruhu ZČU přítomní obdrželi až po téměř hodině a půl v 17.24. Šándor podotkl, že zpráva neobsahovala ani doporučení, aby se lidé v objektu školy zabarikádovali, nýbrž pouze to, aby „zůstali ve třídách“.

„A když si vezmeme, že 60 % útoků skončí ještě před příjezdem policie, tak tohle přece jasně ukazuje, nakolik je nezastupitelná role vlastního informačního systému školy, která v případě, že indikuje, že se něco takového stalo, je schopna velmi rychle vyslat nějakou jasnou zprávu o dění studentům a všem ostatním lidem, kteří se tam pohybují, aby nějak reagovali, a musejí to mít nacvičené,“ shrnul bezpečnostní expert, v čem spatřuje kruciální problém. Dodává, že se tu vytváří pocit, že je všechno akorát v režii policie.



Policie se podle něj na podobné případy nepochybně připravuje, ale problémem může být nepoměr v tom, jaké prostředky policisté získávají. Šándor podoktl, že oproti miliardovým částkám, které se dávají na vnější bezpečnost, jdou na tu vnitřní jen stamiliony, byť by více peněz dle něj policie potřebovala.



Roli má hrát také lokace střelby a otázkou by tak prý bylo, jak by probíhal zásah policistů v menších městech, kde nemají takové prostředky jako v těch velkých. Zdůraznil, že zásadní je také dostatečný střelecký výcvik policistů, avšak k tomu v některých místech chybí střelnice a finanční prostředky. „Tady si myslím, že se to úplně nezlepšilo, jak by mělo, ale není to vinou policie,“ hodnotí.

Obří školní kampusy, mezi něž patří i třeba areál zmiňované ZČU, by pak dle jeho mínění podobně jako v USA zasloužil kvalitní policejní služebnu přímo na místě. „Vždyť je to velikostně jako okresní město,“ zdůrazňuje.



Čtvrteční oznámení o muži, který měl údajně mířit se zbraní z Letenských sadů do centra, se sice ukázal být výmyslem volajícího, avšak i tak dle Šándora nikdy nevíme, kdy tu tragickou střelbu někdo zkusí zopakovat doopravdy a je třeba, abychom na to byli připraveni. „Co se nám zdálo nemožné, se ukázalo, že se může stát i u nás,“ dodává.



Za nejdůležitější místo ke zlepšení u policie považuje potřebu rychlého přenosu informací a to, aby je policie uměla extrahovat a spojovat je k sobě, a na základě toho se mnohem rychle orientovat a rozhodnout. Právě to dle experta policistům chybí, byť se má na zlepšení pracovat. Zdůraznil, že velení musí mít skutečně maximum informací k tomu, aby se správně rozhodovalo, což se ukázalo jakožto největší problém při loňském zásahu na Filozofické fakultě, kde zasahující policisté měli fungovat na základě informací, které měli, velmi dobře, avšak problémem bylo sdílení informací, jelikož vraždu otce Davida Kozáka v Hostouni na Kladensku vyšetřovala středočeská policie a ta pražská v danou chvíli neměla veškeré informace k dispozici.

