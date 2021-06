Politický marketér, který neuspěl: Minář je takový polní kazatel, strhne dav. Jenže...

O režisérovi Jakubu Hussarovi bylo i jako o politickém marketérovi slyšet, především když ve volbách pomáhal například Vladimíru Franzovi nebo Pavlu Fischerovi. Rovněž se snažil do Poslanecké sněmovny dostat Lidé PRO Mikuláše Mináře. V rozhovoru pro Reflex.cz popisuje, proč se to podle něj nakonec nepovedlo a v čem dnes selhávají opoziční strany. „Měly by přitvrdit, už zaspávají,“ upozorňuje.

Hussar úvodem sdělil, čím si vysvětluje, že politický projekt Lidé PRO, se kterým šli do letošních voleb, nakonec nevyšel. „Startovali jsme v nejhorší dobu. Mrzí mě, že jsme to neviděli, byla to série špatných strategických rozhodutí. Vypíchl bych špatné načasování. Přišli jsme v době, kdy epidemie sílila, česká společnost byla psychicky na dně a v depresi,“ říká Hussar.

Projekt Lidé PRO podle něj byl autentický, lidský a měl být postaven především na kontaktní kampani. „Jenže přišel v době, kdy se nesměli setkávat ani dva lidé na ulici. Nešlo burcovat tisíce dobrovolníků po celé republice, když se s nimi nemůžete ani setkat,“ pokračoval marketér.

Mikuláš Minář byl podle něj přitom ideální osoba, která by dokázala strhnout dav. „Mikuláš je opravdu prototyp Prokopa Holého, je to takový ten polní kazatel, který se nabíjí energií z lidí a pak ji umí předávat. Bez osobních setkání se jeho fluidum vytrácelo. V krizi lidé nechtějí začínat nové věci, upínají se k těm existujícím. Nebyla poptávka, proto to skončilo,“ řekl s tím, že mobilizace nenastala, protože lidé měli jiné starosti a neměli peníze.

Kdyby přišli s projektem Lidé PRO dnes, věří, že by šance na úspěch byla mnohem větší. Dokazuje to podle něj Robert Šlachta s hnutím Přísaha. „To je v podstatě marketingový konstrukt one man show, jehož úspěch nemá racionální základ. Přesto se to děje, protože je tu díra na trhu, do které se dá vměstnat s novou tváří, a Šlachtovi se to povedlo, protože přežil období, kdy ostatní strádali a věci se nedařily,“ míní Hussar.

Není se podle něj čemu divit, že politický marketing je v Česku vnímán spíše jako něco, co funguje především okolo Andreje Babiše. „Myslím, že politický marketing v České republice téměř neexistuje. Tady to dělají dobře lidé, kteří jdou spočítat na prstech jedné ruky, a většina z nich slouží právě Andreji Babišovi,“ konstatuje.

Práci pro politiky z toho důvodu prý bere jako občanský aktivismus. „Chci zabránit tomu, aby vyhráli bad guys,“ říká Hussar, co je jeho hlavním cílem. Českou politiku označuje za „bahno“.

Hussar nešetřil kritikou na opoziční strany. Podle něj v předvolební kampani zatím nic nepředvedly a měly by se více začít snažit. „Opoziční pánové a dámy by se měli začít fakt snažit. Je tu agresivní, profesionální a trefně zacílený marketing ANO. Je tu geniální tah, kterým je jarmark SPD, či přímočará rétorika Přísahy Roberta Šlachty, který z výkalu udělá kuličku. Opozice zaspává,“ řekl, že kampaň koalice Pirátů a STAN i koalice SPOLU je zatím docela špatná. „Chtělo by to přitvrdit,“ míní.

Zastavil se také u prezidentských voleb. Senátor Pavel Fischer je podle něj ideální kandidát na prezidenta, který má šanci volby příště vyhrát. „Dělali jsme vše pro to, aby se Zeman nedostal na Hrad. Pavel Fischer je pro mě velký favorit na příštího prezidenta, protože splňuje kritéria, která by měl český prezident mít. Jednoznačně je nejlepším kandidátem, kterého tu vidím,“ říká, že Fischer zřejmě počítá s tím, že se zúčastní příštího boje o Hrad, zda bude v jeho týmu opět i Hussar, se prý uvidí.

