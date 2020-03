Politik ODS má z nařízení a mrtvých srandu: Tady nějakej diktátor vykládá, co máme dělat. Došel toaleťák i mouka. Je hrozné, že lidé udávají

reklama

„Užili jsme si 30 let svobody. Třicet let, kdy jsme mohli dělat, co se nám zachtělo, jezdit, kam nás napadlo a setkávat se, s kolika lidmi chceme. O to všechno a mnohem víc jsme přišli. Za posledních 14 dní jsme se vrátili do totality, kdy nám nikým nevolený diktátor nařizuje, co ještě smíme, a co už ne. Mimo nedostatku mouky, pečiva, rýže či toaleťáku se znovu setkáváme s vohnoutstvím a udavačstvím,“ konstatoval lokální politik Petra Fialy.

Na Schillerova slova reagoval kolínský zastupitel a radní Středočeského kraje Martin Herman.

Kolínská elita ODS

„Tak já žil v totalitě dvacet let a věřte mi, že současný stav s ní nemá nic společného. Dneska se po vás chce pouze to, abyste se v zájmu ochrany zdraví svého, svých blízkých a vůbec celé společnosti trochu uskromnil ve svých potřebách a zvycích. Ba co víc, je to otázka vaší společenské zodpovědnosti, vaší empatie, vaší ohleduplnosti. Nikým nevolený diktátor? Myslíte pana Prymulu? Když vedl krizový štáb Andrej Babiš, stěžovali jste si, že to nemá dělat manažer, ale odborník, když to vede odborník, zase to není dobře... A to ani nemluvím o tom, že šéf krizového štábu se opravdu volit nedá, to je snad pochopitelné, nebo ne?“

Dodejme, že podle oficiálních čtvrtečních čísel je po celém světě nakažených koronavirem přes 480 tisíc lidí, více jak 22 tisíc z nich zemřelo.

