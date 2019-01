Politologové: Zeman posílil vliv i spojenectví s Babišem

Mlejnek připomněl, že v minulém volebním období selhal Zemanův projekt úřednické vlády Jiřího Rusnoka. „A po volbách 2013, v nichž neuspěla SPO (Zemanovci) a po nichž se nezdařil tzv. lánský puč, byly jeho možnosti přímého ovlivňování vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) omezenější, než jaké jsou v současnosti,“ dodal. V oblasti zahraniční politiky podle něj Zeman pokračuje v linii podpory zájmů Ruska a Číny. „Což je způsobeno především tím, že na něj mají velký vliv ty samé zájmové skupiny jako v prvním volebním období,“ vysvětlil.

Zeman je podle politologa Ladislava Mrklase stručnější než ve svém prvním funkčním období. „Je méně vidět, ale když vystoupí, tak to vždycky stojí za to. Je v zásadě konzistentní ve svých postojích, nicméně ty postoje jsou čím dál tím kontroverznější,“ řekl ČTK Mrklas. Zeman podle něj také čím dál tím víc rozděluje společnost v nejrůznějších bodech té své agendy.

Politolog Petr Just připomněl Zemanův slib, že bude ve svém druhém pětiletém mandátu pokornější a méně sebevědomý. „Zatím to po prvním roce druhého funkčního období ale vypadá, že k žádným zásadním změnám nedošlo a že pokračuje ve svém politickém stylu a rétorice v nezměněné podobě. Na druhou stranu osobně jsem změnu stylu směrem, který Miloš Zeman naznačil, ani neočekával,“ řekl ČTK Just. Za obvyklé považuje, že v druhém funkčním období se prezidenti ve svých názorech a politickém stylu „více odvazují“, protože je nečeká boj o znovuzvolení. „Takže mě to zase až tak nepřekvapilo,“ dodal.

Podle Mrklase je za Zemanovým chováním mimo jiné to, že už nebude usilovat o znovuzvolení. „Nemusí už brát příliš ohled na názory velké části veřejnosti, kterou pro znovuzvolení potřeboval,“ uvedl. Zmínil také to, že Zemanovi ubývají fyzické síly, takže se soustředí na to, co považuje za zásadní.

Připomněl Zemanovo vyjádření z nedávného novoročního oběda, kde prezident nepřímo vyjádřil přání, aby Babiš byl premiérem i po příštích volbách. „Vyjádřil názor, že Andrej Babiš je jeho favoritem, poprvé takto zcela otevřeně. Tím nejen řekl, že Andrej Babiš má být premiérem, ale i vyhrát příští volby,“ uvedl Mrklas. Za posledních pár let se podle něj sblížil Zemanův a Babišův elektorát. „Natolik se překrývá, že je to spojuje do takového téměř siamského dvojčete. Navzájem se drží a ukazuje se, že je to politika, která nese své plody,“ dodal.