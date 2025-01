Polskem se šíří: Češi nám vykoupili máslo. Proto je drahé

Polská vláda se rozhodla zakročit proti rostoucím cenám másla před Vánocemi a uvolnila strategické rezervy tohoto „tekutého zlata“. Do oběhu se dostalo 1000 tun másla, což by teoreticky mělo stačit na 5 milionů kostek po 200 gramech. Jenže ceny v obchodech se výrazně nesnížily, a tak se začalo šuškat, že část těchto zásob možná skončila v Česku. A to díky firmě, která má sice polské jméno, ale českou duši, píše Bankier.

Ceny másla v Polsku před Vánocemi rostly jako kvasnice v těstě na vánočku. Z 8 zlotých (asi 46 Kč) za kostku se vyšplhaly na 10 zlotých (57 Kč) a výš. Vláda Donalda Tuska se rozhodla jednat a uvolnila strategické zásoby másla, aby zabránila spekulacím a dalšímu zdražování.

„Nikdo nezaručí, že ceny másla výrazně klesnou, byť jde o poměrně masivní zásah. Odůvodněně doufáme a očekáváme, že to případným spekulantům ztíží fungování. Máslo by před svátky nemělo být dražší. Chceme chránit polské rodiny pomocí nástrojů, které máme k dispozici,“ řekl premiér Tusk, jak informuje polský deník Fakt.

Polská vládní Agentura pro strategické rezervy vypsala tendr na prodej mraženého másla v 25kilogramových blocích za minimální cenu 28,38 zlotých (162 Kč) za kilogram. Vítězi tendru se staly společnosti Mlekovita a Milkpol Polska. Jenže tady začíná záhada. Podle investigativního listu Fakt polská firma Milkpol S.A. máslo nekoupila. Místo toho ho získala firma se stejným názvem, ale s českou registrací.

Milkpol Polska sp. z o.o. je ve skutečnosti česká firma, která má pobočky v Polsku a na Slovensku. Na svých webových stránkách se chlubí, že dodává mléčné výrobky do obchodních řetězců jako Billa, Kaufland, Lidl a Albert. A co víc, firma uvádí, že spolupracuje přímo s polskými dodavateli, kteří pro ni vyrábějí máslo pod privátními značkami. Jejich měsíční prodej polského másla prý dosahuje až 1800 tun. To je dost na to, aby se Češi mohli cpát máslem od rána do večera.

Agentura pro strategické rezervy se k celé věci odmítla vyjádřit, což jen přilévá olej do ohně. Poláci se tak ptají: „Kde je naše máslo? A proč ho najednou mají Češi?“

Polská vláda sice chtěla pomoci svým občanům a snížit ceny másla, ale výsledek je více než tristní. Místo toho, aby máslo skončilo na polských stolech, možná zdobí regály českých obchodů. A to je pro Poláky hořká pilulka – nebo spíš máslová kostka – k polknutí.

Jeden z komentářů pod článkem pak vidí ve věci i malou domů pro některé ministry Tuskovy vlády. „Hehe. Jsem zvědavý, který z Tuskových ministrů bude pozván na dobře placenou přednášku do Prahy. Prodali strategické rezervy téměř za nic,“ zaznělo potutelně.

„Připomínám, že v mnohem větším měřítku Češi, Němci a Slováci vyčistili zásoby pohonných hmot v Polsku před volbami v roce 2023, kdy Obajtek a Kaczyński zlevnili pohonné hmoty,“ připomíná další komentující situaci před volbami 2023, které vyhrál právě Donald Tusk.

