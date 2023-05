Popelnice Evropy? Český Kaufland, německý Kaufland. Rozdíly, že hvězdě internetu došla slova

Je Česko stále popelnicí Evropy, kde zákazník koupí, co jinde nechtějí? Známý gastronomický youtuber, vystupující na internetu jako Starej Fotr se vydal na cestu do Německa, aby zjistil, jaká je dvojí kvalita potravin při nákupu v německém a českém Kauflandu. Zároveň posuzoval i cenové rozdíly. „Docela nás ale překvapilo, že se vlastně nic nezměnilo,“ konstatuje na svém youtubovém kanále.

„Já se dneska nacházím v Německu, kde je tedy mimochodem strašná zima. Je tady nějakých 14 stupňů, odjížděl jsem z domova, kde bylo 19 stupňů, v kraťasech a tričku. Dneska bych chtěl natočit opět nějaké video, co se týče našich a jejich výrobků. Možná uděláme takovou srovnávačku,“ poznamenal úvodem k videu o dvojí kvalitě potravin. Rozhodl se nakoupit nějaké zboží v německém Kauflandu a nějaké v českém Kauflandu.

„Vybereme takové výrobky, které se vyrábějí u nás, a úplně ty samé v Německu,“ vydává se mezi regály.

„Je taková teorie, že Kinder čokoláda je jiná v Německu a jiná v Čechách. I když má respektive úplně stejné složení, tak prostě každý, kdo si ji koupí tady v Německu, tak mi řekne, že je lepší. To je zajímavý. Jiný mléko... Jiný mlíko pro Čechy, jiný pro Němce. Co teda lidi hodně říkají, že tedy mají jiný prášky na praní. Dvojí kvalita prášků je extrémně znát. A každá hospodyňka, která jezdí do Německa a kupuje německý prášky, mi dá určitě za pravdu,“ řekl.

„Co bylo vždycky v Německu super, jsou prostě super jogurty a tyhle věci, protože jsou tady mnohem levnější a kvalitnější než u nás,“ poznamenal.

„Někdo řekne, že je to jedno, dvojí kvalita, když to jsou lentilky, brambůrky a tyhle věci. Ale myslím si, že jde o ten princip. Otestujeme německou a českou Snickersku! Tady jich máš 5 za 2,39 eura, to je rozhodně lepší cena,“ poukazuje dále.

„Co jako úplně nejvíc. Německý Sprite je skvělej, hrozně mě chutná. Nějaký nákup máme, vzal jsem něco na porovnání – a nyní pojedeme do českého Kauflandu, nakoupíme si je a porovnáme si je,“ řekl.

Následně hovořil o tom, jak přejeli do Chomutova. „Půjdeme nakoupit ty samý věci, který chceme porovnat s těma německejma věcma – a konečně se chceme podívat na tu dvojí kvalitu,“ natáčel Starej Fotr.

"To, že v německé Coca-Cole máme cukr a v české glukózo-fruktózový sirup, dávno víme. Ale je to pořád stejný. To, že v německém Sprite máme také cukr a máme tam navíc koncentrát z limetkové šťávy, jedno procento, a v českém Sprite máme opět glukózo-fruktózový sirup a máme tam přírodní aroma, na to jsme si už zvykli. Dokonce ve Sprite byla nedávno sladidla. U ostatních výrobků jsou všechna složení stejná. Ale když se podíváme na ceny, tak německá Coca-Cola, jeden litr, mi vyšla na nějakých 27,30, ale česká Coca-Cola mě stála 47 korun, na litr to vychází něco kolem 30 korun. Takže ta česká Coca-Cola je vlastně dražší než ta německá, a rozhodně si za mě myslím, že je kvalitnější ta, kde je ten cukr, ne ten sirup,“ sdělil Starej Fotr a dále zkonstatoval, že všechny potraviny nakoupené v Německu byly levnější. „Některé jen o trošku, některé jen o pár haléřů,“ dodal.

Divákům pak ukázal také Heinz kečup, kdy český a německý mají sice stejné složení, ale lehce rozdílnou barvu a také vůni. „A je také zásadní rozdíl v chuti. To je neuvěřitelný,“ uvedl Starej Fotr, že německý kečup je zkrátka červenější. Stejně tak pak poukázal i na barevnost Coca-Coly, kdy podle jeho slov je německá Coca-Cola o něco méně průhledná než česká.

