Poplach v kavárně. Jiří Čunek promluvil o své kandidatuře do čela lidovců

Bývalý člen vlády Mirka Topolánka a někdejší předseda lidovců Jiří Čunek je spokojen s výsledky komunálních voleb. Lidovci, kteří mají na celostátní úrovni jen něco málo přes pět procent hlasů, v nich opět dokázali zabodovat, a znovu tak dokázali, že mají silnou základnu komunálních politiků, kterým voliči věří.

Sám prozatím neuvažuje o tom, že by usiloval o post předsedy Senátu. Lidovci prý také nepřemýšleli o tom, že na post předsedy horní komory nominují svého současného předsedu Pavla Bělobrádka, který usiluje o post senátora na Náchodsku.

Zato Čunek přemýšlí o tom, že by Bělobrádka mohl nahradit v pozici šéfa. Jde zatím o úvahy vzdálené, ale Čunek se jimi zabývá, i když jen okrajově. „Musím říci, že kdyby Pavel Bělobrádek kandidoval, tak bych o tom ještě více uvažoval, že budu kandidovat. Daleko vážněji bych uvažoval o tom, že budu kandidovat. Proti němu. Ale v tuto chvíli to neřeším, protože to řešit nemusím. Velká závada české politiky obecně je, že politici se dívají na funkce, které jsou na horizontu, a zanedbávají práci, kterou mají dělat dnes. A to by neměli. V tuto chvíli to tedy neřeším, stejně tak neřeším funkci šéfa Senátu, protože to je věc, kterou budeme řešit za měsíc,“ poznamenal v rozhovoru pro server iDNES.cz.

„Pavel Bělobrádek sehrál svoji velmi dobrou úlohu ve straně tím, že ji převzal ve špatném stavu a udělal mnoho dobrého, jenom si myslím, že není možné nevidět to, že strana má pořád někde kolem pěti procent. Myslím si, jsem opravdu přesvědčen, že máme na víc, na významně víc. To je ten důvod,“ doplnil Čunek.

Než se rozloučil, odmítl myšlenku, že by se předsedou Senátu mohl stát Jiří Drahoš, který vyhrál první kolo senátních voleb spolu s ním. Svůj odmítavý postoj zdůvodnil poukazem na fakt, že Drahoš bude novým senátorem bez politických zkušeností a nebývá obvyklé, aby se takovíto lidé do vedení komory dostali.

