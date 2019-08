Poplach v neziskovkách po plánu ministryně Schillerové. Český rozhlas dal prostor šéfovi jejich asociace

„O tom návrhu jsme nevěděli, nebylo to s námi konzultováno. Ta informace přišla poprvé z vašeho zpravodajského serveru. Ze začátku jsem tomu nechtěl věřit, je to přenášení nějaké povinnosti ze státu k těm, kteří mají zdrojů nejméně, a to jsou neziskové organizace,“ podotkl Horecký úvodem k celému návrhu Ministerstva financí.

Je nějaká varianta, že kdyby došlo k plánu Ministerstva financí, že by neziskové organizace financovaly projekty prostřednictvím půjček? „Je to nepravděpodobné,“ míní k situaci Horecký. „U projektů, kdy někdo dělá vlastní projekt, je riziko pro banku příliš veliké, těch možností chyb je tam celá řada a takovéto nástroje na ad hoc projekty zkrátka zatím nejsou,“ dodal.

A o jakých penězích, ušetřených, se podle něj jedná? „Tak jak to bylo představeno, je to, že příjemci projektu, neziskové organizace, všechny peníze utratí a pak jim ta částka bude zaplacena. Ale co také zaznívá, je, že by byla participace na projektech,“ uvedl Horecký.

Domnívá se, že Ministerstvo financí s tímto návrhem přichází i přesto, že není téměř reálné, aby prošel. „Stát má daleko větší možnosti předfinancování,“ podotkl k celé věci Horecký. Ten podle svých slov nikdy neviděl, že by existovala analýza financování neziskového sektoru. „Je třeba říci, že je tady velká škála neziskových organizací. Dělají buď veřejné, nebo veřejně prospěšné aktivity,“ sdělil.

Hovořil pak také o racionalizaci dotačních programů některých ministerstev, kdy by mohlo dojít k úsporám. Závěrem se pak vyjádřil i ke sporům ministryň financí a práce a sociálních věcí Aleny Schillerové (ANO) a Jany Maláčové (ČSSD) a k financování sociálních služeb v krajích. „Sociální systém je podle mého neudržitelný. Je potřeba také se věnovat investicím do sociálních služeb, protože kdybychom si vzali naše kapacity, tak klesají,“ podotkl Horecký.

autor: vef