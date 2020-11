Poprvé řev. Babiš ke snížení daní: Nevěřte TV. A pravda o Kalouskovi

reklama

Babiš počítá s tím, že by nižší sazba daně z příjmu měla vydržet po následující dva roky. Doufá, že novela rušící superhrubou mzdu a zavádějící nové sazby daně z příjmu z hrubé mzdy 15 a 23 procent Senátem projde. Změna se má podle jeho slov dotknout až 4,5 milionu lidí.



Pro dolní komorou schválený návrh hlasovaly kromě ANO i ODS a SPD, koaliční ČSSD je naopak snížením daní zhrozena. „Kolega z vlády pan Hamáček navrhl daň 19 %, to by znamenalo zvýšení daně pro živnostníky,“ nesouhlasí se svým vládním kolegou a ministrem vnitra Janem Hamáčkem Babiš, zdůraznil, že by nebylo správné, aby v aktuální krizi ještě stát zvyšoval daně a prohluboval lidem finanční problémy. Andrej Babiš ANO 2011



Návrh zvýšení slevy na poplatníka už však nevítá. „Tyhle návrhy jsou duplicitní. Mým návrhem se řeší všechno,“ myslí si. Navýšení slevy na poplatníka z dílny Pirátů považuje za přílišnou zátěž na státní rozpočet a vadí mu i jeho trvalost. „Ta sleva by byla ročně 160 miliard. To je úplně zbytečné! I lidé, kteří mají větší majetek, ji dostanou,“ vadí mu.



Babiš se nyní chystá jako svého spojence v hlasování přesvědčit šéfa horní komory Miloše Vystrčila a především ODS, aby s hnutím ANO hlasovala totožně.



Senát již vyzýval vládu, aby činila potřebné kroky k dodržení zákonné hranice dluhové brzdy, a zabránila tak riziku postupujícího rozvratu veřejných financí s negativním dopadem na budoucí vývoj ekonomiky i životní úroveň občanů. JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) požádá Senát, aby z daňového balíčku vypustil zvýšení slevy na poplatníka a vrátil zákon poslancům. Schválení návrhu na zvýšení slevy na poplatníka zároveň se snížením daně z příjmu, které prosazovalo vládní hnutí ANO, považuje za chybu. Babiš doufá, že se Vystrčil se Schillerovou domluví. Šéf Senátu již předem vzhledem k rozložení sil v jeho komoře varoval, že hrozí, že balíček „nebude mít v Senátu zrovna na růžích ustláno“.



„V mediálním prostoru slyšíme, jak jsme na tom špatně… je to nepravda! Nevěřte těm lidem, kteří říkají, že máme rozvrat veřejných financí! Je to lež!“ připojil pak a zdůraznil, že stav našich veřejných financí oproti zbytku Evropy nezaostává.



A pak poslal ostrý vzkaz koaliční ČSSD. Vytáhl graf a započal: „Jak to bylo v minulosti s naším zadlužením? Tak pokud dneska ČSSD má nějakou starost se zadlužením, tak bych jim připomenul, že když byl ministrem financí pan (Bohuslav) Sobotka, tak nasekal dluh 400 miliard!“ Připomenul, že utráceli rovněž i bývalý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr společně s bývalým premiérem a nynějším prezidentem Milošem Zemanem. „To měl být základ důchodového účtu,“ upozornil. A pak ukázal na další stoupání dluhu a připomenul, že tehdy byl ministrem financí dnešní silný kritik snížení daní Miroslav Kalousek (TOP 09). Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



První přímo zvolený prezident ČR

„Nevěřte, že máme rozvrácené veřejné finance. A víte, proč to říkají? Protože za deset měsíců jsou volby!“ řekl.



Zadlužení podle Babiše bude nižší než to z konce Kalouskova vládnutí. Ten podle něho „rozvrátil finance“ a i přes tehdejší krizi měl postupovat nesprávně a svým působením způsobit další recesi. „Vzal lidem peníze. Policisté neměli ani na naftu, důchodci měli smůlu, zaškrtil platy a způsobil další krizi. Tenhle člověk má tu drzost někde vystupovat a kritizovat nás ve Sněmovně,“ pokračoval Babiš už dosti zvýšeným hlasem.



Souhlasí s ODS a jejím předsedou Petrem Fialou, že na výpadek příjmů z daní můžeme využít evropské finance. „Pokryjeme to z evropských peněz, vždyť proto ten fond obnovy ta Evropa dělá!“ Fotogalerie: - Den daňové svobody

Naštvaně pak kritikům, kteří tvrdí, že snížení daní uškodí dalším generacím, odvětil: „Pokud někdo ví, jak to bude roku 2070, tak mu gratuluju!“ O důchody podle něj lidé strach mít nemají a budou i nadále růst.



Celé video můžete zhlédnout zde:





