Pornohvězdu pohoršil Okamura. Ošklivá slova. Klausovi dala bod, že „s tím musí žít“

„Zeman není reprezentativní prezident, těch úletů, co měl, to asi neměl žádnej jinej prezident na světě. To, jak padáš u těch korunovačních klenotů, nebo jak si zapálíš na základní škole, no, a navíc vypadá, jak kdyby měl už fakt těsně před smrtí,“ zhodnotila Alexis, že Zeman není reprezentativním prezidentem.

Poté již začala hodnotit jednotlivé politické lídry podle toho, jak se jí zdají sexy a jaké mají charisma. Jako první to schytal premiér Andrej Babiš. „Ten sexy určitě není, je takovej slizkej. Pro mě ale není tak důležitý vzhled, ale zajímá mě povaha, abychom si rozuměli. Takže když to všechno sečtu, vzhled a charisma, tak Babiš bude mít na stupnici od jedné do deseti asi nula. Ani nevím, za co bych mu dala ten jeden bod,“ prohlásila se smíchem a dodala, že Zemana přeskakuje úplně, protože to je minus deset bodů.

O něco většího úspěchu se dočkal šéf ČSSD Jan Hamáček. „To je ten, jak v Rusku dealoval ty bomby, jak to tam jel žehlit. Tak ten dostane za ten svůj červenej svetr dva body. Červená je někdy hezká,“ zhodnotila Alexis a poté si nevzpomněla, jak vypadá šéf ODS Petr Fiala, a tak ho raději neoznámkovala.

Mnohem sympatičtější je jí předseda Pirátů Ivan Bartoš. „No v době, kdy jsem hulila trávu, tak bych mu dala hodně. Dávám i plus za dredy, že i jako politik si drží image, takže dávám pět bodů,“ pokračovala pornoherečka.

Poté Alexis zhodnotila Markétu Pekarovou Adamovou, a ještě u toho opravila moderátora, který ji představil jako Martinu. „Markéta mi přijde fajn, ta je dobrá, tý bych dala osmičku,“ řekla pornoherečka a zastavila se také u předsedy SPD Tomia Okamury. „No ten je taky dobrej, jak říkal, že by radši skočil z okna, než aby ho adoptoval homosexuální pár. Tak to je minus všechny body, protože je neskutečný něco takhle hnusnýho říct. Aby politik měl takovýhle debilní názory, to je neskutečný,“ obula se do Okamury.

Jeden bod si ještě vysloužil bývalý šéf Trikolóry Václav Klaus ml. „To má za to, že musí žít s tím svým obličejem,“ řekla smířlivě a dodala, že vítězkou testu sexy politiků je tedy Markéta Pekarová Adamová.

