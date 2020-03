Porušit karanténu, demonstrace v Praze! U Milionu chvilek to vře i teď. Plánuje se odplata

Jak už je v posledních dnech zvykem, i včera předstoupil premiér Andrej Babiš před novináře na tiskové konferenci, tentokrát už v roušce. Po oznámení vládních představitelů se novinářům podařilo Babiše rozčílit otázkami, například zda není čas na rezignaci, když chce stát řídit jako firmu, a manažersky selhal. Oznámení a odpovědi Andreje Babiše pak naopak působily jako červený hadr na příznivce Milionu chvilek pro demokracii v Chvilkové skupině. Na Babiše pršely nadávky jako vůl, kretén a idiot. Přišel návrh, že by měl být žalován. A úvahy, že kvůli němu stojí za to porušit karanténu.

Od redaktorky Jany Lipské ze Seznamu na včerejší tiskové konferenci přišel například tento dotaz: „Říkáte, že vláda je jeden tým, kdo tedy ponese odpovědnost za to, že zdravotníci stále nemají dostatek ochranných prostředků? Jak s tím případně naložíte? A necítíte i vy nějakou osobní odpovědnost či přímo osobní selhání ve smyslu toho, že jste člověk, který říká, že stát chce řídit jako manažer? Nebyl by po skončení krize čas na rezignaci?"

Babiš reagoval pobaveně. „Já to řídím jako firmu teďka. My spolu komunikujeme. Ta vaše otázka je úsměvná, ale já chápu, že Seznam Zprávy takhle funguje vždycky. Já to tady můžu zopakovat, co jsme všechno udělali jako první v Evropě tady,“ uvedl Babiš.

Pak zdůraznil, že 14 páteřních nemocnic a 14 hygienických stanic postupně materiál dostává. Lipská oponovala, že zdravotní sestry nemají dost roušek a musejí si je samy šít např. i z podprsenek. „O tom já nic nevím. Já nemám informaci, že by k tomu ve zdravotnictví docházelo,“ řekl Babiš.

Pokud se to děje např. v Krajské nemocnici v Pardubicích, tak ta podle Babiše nepatří do zmíněné páteřní sítě. Ale prý se na to rád podívá. Uznal však, že nikdo není dokonalý. Také podrážděně reagoval na dotazy o rouškách v hmotných rezervách. „Nikdo nemohl předpokládat, že Státní hmotné rezervy měly 10 000 roušek, že jich bude potřeba miliony,“ řekl. „Omlouváme se, proč tam někdo nedal dva miliony, ale to je snad zbytečné,“ uvedl Babiš.



Oznámení a odpovědi Andreje Babiše pak naopak působily jako červený hadr na příznivce Milionu chvilek pro demokracii v Chvilkové skupině.

Jako jeden příklad za všechny, který zazněl: „Omlouvám se, ale já si musím ulevit: BOŽE, TO JE VŮL!!! KORUNOVANEJ!!!“

Pak se přidávali další: „Teď položila jasný dotaz Seznam.cz, kdy bude Bureš rezignovat! A co na to Bureš? Otázka mě pobavila! Kretén!“ Dále se Babišovi dostalo přízviska „idiot v přímém přenosu“.

„Stejně je to nátura, jinej by sklapl krovky a zmizel. Ten výcvik StB je znát, hroší kůže,“ tvrdila Irena Navrátilová. „Co od něho očekáváte? Psychouši něodstupi z vlastní vůle,“ hrála Dagmar Orawska na podobnou notu.

„Až tohle neuvěřitelné období skončí, navrhuji podat na p. Babiše, p. Havlíčka, p. Vojtěcha a pí. Schillerovou nejhromadnější žalobu v historii!“ navrhla známá přispěvatelka Chvilkové skupiny Michaela Kudláčková. Z žaloby je vynechán Jan Hamáček, který se pro některé z chvilkařů v krizi rehabilitoval.

Přišlo i vysvětlení: „Teď, ve skutečné krizi ale funguje dobře, je pro mne důvěryhodný a uvěřitelný. Vím velmi dobře, jak ohebně, slabošsky a zbaběle se choval. Zvedal se mi z něho žaludek...! Teď se toho ale chopil velmi dobře a minimálně by se k tomu mělo přihlédnout,“ pravila Monika Židlická.



Byl také položen dotaz, jak konkrétně by žaloba měla vypadat, načež Michaela Kudláčková vysvětlila, že má známou právničku. „Jistě je nějaký paragraf na ohrožení státu. Je to přece to stejné, jako v malém měřítku zanedbání péče, ublížení na zdraví z nedbalosti a podobně, jen na úrovni premiéra a lidí, kteří odpovídají za naše bezpečí,“ mínila. Tazatel prohlásil, že pokud by byla reálná šance na úspěch, tak má žaloba jeho podporu a dal i příklad, kterého Babišova rozhodnutí by se právníci mohli chytit.

Pohanění se dostalo i hlavnímu expertovi Babišova týmu Romanu Prymulovi. Prý už lže jako Babiš, když oznámil, že od Světové zdravotnické organizace přišlo 12 testů. Dle Zdravotnického týdeníku přicestovalo 12 sad, z nichž každá prý obsahuje 96 testů. Dohromady 1 152.

Kritiky se Babišovi dostalo i za požadavek, aby byl odvolán ředitel Bulovky za e-mail, který jde proti současnému konsenzu o nošení roušek. „Vážení zdravotníci a občané, opravdu budeme tolerovat osobní msty neschopného premiéra vůči řediteli Bulovky za to, že zveřejnil tragický stav personální a technické vybavenosti této nemocnice?“ ptal se Libor Zdařil.

A jal se vysvětlovat: „Původcem nedostatku roušek a respirátorů je vláda a Babiš. Postavme se za ředitele proti reálnému viníkovi, který si nehorázně i v této situaci vyřizuje osobní účty. Já myslím, že je nepřijatelné, zatímco kvůli Babišovi bez respirátorů v práci dennodenně riskují nechránění zdraví a vy šijete roušky, aby se děly takové věci.“ A pohrozil: „V případě, že bude ředitel odvolán, nebudu respektovat karanténu a jedu proti rozhodnutí do Prahy demonstrovat.“ Dodejme, že ředitel špitálu nakonec odvolán nebude, jak oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch.

