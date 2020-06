Porušíte národní suverenitu Číny! Z čínské ambasády se ozývá vážné varování před Vystrčilovou cestou na Tchaj-wan

„Někteří čeští politici jsou lhostejní vůči čínsko-českým vztahům a vzájemně prospěšné spolupráci a stejně trvají na plánování tzv. 'návštěvy' Tchaj-wanu, čímž by porušili národní suverenitu Číny ohledně záležitosti týkající se tchajwanské otázky,“ varuje před avizovanou návštěvou Tchaj-wanu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) mluvčí čínského velvyslanectví v Praze. Podle mluvčího by cesta znamenala otevřenou podporu separatistickým silám a významný zákrok do čínské suverenity. Vystrčil svou cestu potvrdil na dnešním brífinku, započít by měla na konci srpna.

„Čína si dovoluje projevit výraznou nespokojenost a nesouhlas s takovým činem,“ reagoval na záměr Vystrčila mluvčí čínského velvyslanectví. „Někteří čeští politici jsou lhostejní vůči čínsko-českým vztahům a vzájemně prospěšné spolupráci a stejně trvají na plánování tzv. 'návštěvy' Tchaj-wanu, čímž by porušili národní suverenitu Číny ohledně záležitosti týkající se tchajwanské otázky,“ varoval.



Dále pronesl, že Čína nesouhlasí se zasahováním některých českých politiků do vnitřních záležitostí Číny, chrání svoji suverenitu a územní celistvost. „Někteří čeští politici však tyto standardní kroky chybně interpretují jako zasahování do vnitřních záležitostí České republiky a tvrdí, že plánují návštěvu Tchaj-wanu, aby 'chránili českou suverenitu'. Takové činy vážně porušují základní fakta a mezinárodní morální zásady," tvrdí.



Avšak i přes varování Vystrčil ustoupit ze své cesty na Tchaj-wan nemíní. Cesta, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce.



„Na Tchaj-wan pojedu. Důvody jsou dva. Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického hlediska i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,“ uvedl. „Do České republiky se vrací hodnotový střet, který jsme v roce 1989 statečně vybojovali,” sdělil dnes Vystrčil na brífinku.



Na jedné straně podle něho stojí suverenita, vláda práva a demokracie a na druhé zase něco, co nazval jako počítání grošů. „A je potřeba říct, že nám nezáleží jenom na těch groších, ale i na demokracii a svobodě,“ odůvodnil. Psali jsme: ,,Vystrčil se na Tchaj-wan." Ovčáček odpálil bombu, z ODS přišla druhá Fotogalerie: - Čínský nový rok s Kuberou

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává, na což mluvčí velvyslanectví také upozorňuje. Napsal také, že Čína nikdy neučinila nic, co by porušilo českou suverenitu.



„Proto si dovolujeme doporučit jednotlivým českým politikům neangažovat se v politických manipulacích, které zasahují do národní suverenity Číny a teritoriální integrity prostřednictvím osobních politických nástrojů, a skutečně se zaměřit na společné zájmy obou národů a vydat se cestou podpory čínsko-českých vztahů a vzájemně prospěšné spolupráce,“ doplnil čínský mluvčí.



Čínské velvyslanectví varovalo před cestou na Tchaj-wan již Vystrčilova předchůdce Jaroslava Kuberu, ten měl od čínského velvyslanectví dostat varovný dopis před cestou během svého lednového setkání s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt.

prezident České republiky



Zeman dnes uvedl, že Vystrčilovi cestu nedoporučil, stejný postoj podle něj mají i premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Psali jsme: Čínská ambasáda v Praze: Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její součástí Nevymlouvejte se a poskytněte vládní letadlo, udeřila Pekarová Adamová na Babiše. Kam chce letět? Pekarová Adamová (TOP 09): Žádám premiéra Babiše, ať poskytne vládní letadlo Senátor Hilšer: Nesmíme se nechat vydírat čínskými komunisty

