Posílají se peníze neziskovkám do Běloruska... Koten vytočil do běla moderátorku z ČT. A začala přestřelka

„Obávám se, že kdybychom vypsali referendum na téma covidu-19, tak by bylo dávno po krizi,“ zaznělo od poslance a šéfa sněmovního Výboru pro bezpečnost Radka Kotena (SPD) v Interview ČT24. Rekordní deficit, který koronavirovou krizi doprovází, by dle něj měl vést k tomu, abychom vynakládali finance efektivněji. „Tady se platí poměrně velké peníze na různé aktivity, ať už Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra. Staví se tady nové kapacity v uprchlických zařízeních, posíláme peníze neziskovkám do Běloruska…“ jmenoval. To už moderátorka nevydržela. „A je to špatně? Co je špatné na tom, podporovat běloruské opoziční síly? Při představě, že byste byl v kůži opozičního politika v Bělorusku, jak vám je?“ zasypala politika.

Vláda dle něj dělá „chaotická opatření“. Ukázal kupříkladu na měnící se pravidla pro roušky ve školách.



K možnosti zasedání ústředního krizového štábu Koten upozornil, že by to mohlo vést k usednutí ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do jeho čela, načež by se opět rozjely nákupy ochranných prostředků. „Budou se zase moci nakupovat ochranné prostředky bez výběrových řízení,“ poukázal, že poté, co teď vláda rozdala respirátory s rouškami, by se Hamáček mohl pokusit znovu zásoby obnovovat. Koten by byl rád, aby všechny nákupy byly v rámci výběrových řízení. Radek Koten SPD



Zhodnotil též naši připravenost na rizika. Poslanec by byl pro, aby se udělaly krizové scénáře a sepsalo by se, kdy se v jaké situaci zachovat.



„Všechny ty zprávy, které jsou o koronaviru… Já už mám poslední dobou doma při otvírání ledničky strach, že na mě vyběhne nějaká krásná hlasatelka, jako vy, a řekne mi v té lednici – ‚koronavirus‘,“ obrátil se při hodnocení nynější situace na moderátorku Barboru Kroužkovou. Podle poslance je koronavirus v médiích až příliš časté téma.



Jako jednu z „investicí“ pro omezení případů vnímá testy na covid-19 zadarmo. Upozornil, že tomu tak v zahraničí po příletu je, a lidé se v Česku nenechávají kvůli finanční zátěži testovat, načež vše může skončit karanténou, která má mnohem větší ekonomickou zátěž. Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

„Obávám se, že kdybychom vypsali referendum na toto téma (covidu-19), tak by bylo dávno po krizi,“ jasně se pak vyjádřil na dotazy moderátorky ohledně rozhodování vlády vzhledem k názorům občanů.



K rekordnímu deficitu pravil, že by věděl, jak jej snížit. „Tady se platí poměrně velké peníze na různé aktivity, ať už Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra. Staví se tady nové kapacity v uprchlických zařízeních, posíláme peníze neziskovkám do Běloruska…“ jmenoval Koten.



„To je špatně? Dovedete si představit, že byste byl v kůži opozičního běloruského politika?“ obořila se na něj moderátorka. Ten jí na to odpověděl, že si nedokáže představit, že by byl v kůži „demonstrujícího ve Francii, který má na sobě žlutou vestu“. Na to moderátorka znovu udeřila: „A je to špatně? Co je špatné na tom, podporovat běloruské opoziční síly? ... Při představě, že byste byl v kůži opozičního politika v Bělorusku, jak vám je?“ neustávala. Fotogalerie: - Koronavirová děkovačka na ČVUT

„Mně je akorát líto, že pan (ministr zahraničí) Petříček neposílá nějaké peníze ‚žlutým vestám' do Francie," ohradil se poslanec. Peníze do Běloruska jsou, dle něho, vynaloženy neefektivně, jelikož jedna z neziskovek má v náplni práce „školení demonstrantů". Dle Kotena tak zasahujeme do vnitřních věcí suverénního státu. „Říkalo se, že se ti lidé budou léčit u nás v nemocnicích, ale ty peníze půjdou neziskovce…" doplnil.

