Poslance zastavil neziskovkář. „Luprikační gel. Cože? Kel. Luprikační gel… Co mi to vykládáš, ti nerozumím. Já sem z neziskovky, nekřičte na mě!"

Mírně odlehčenou formou popsal naší redakci jeden ze členů dolní komory Parlamentu svou zkušenost s údajným členem blíže nespecifikované neziskové organizace. Na jejího příslušníka narazil cestou do práce přímo před dveřmi Poslanecké sněmovny. Setkání to prý bylo neopakovatelné…

„Vystoupil jsem, protože jezdím tramvají, na náměstí a šel nahoru do Sněmovny. Viděl jsem tam nějakého člověka, jehož jsem z dálky nebyl schopen identifikovat. Takové bezpohlavní individuum se žlutými deskami. Ačkoli bylo pošmourno a pršelo, zpomalil jsem, protože jsem čekal, že mu půjde o krátkou diskusi," popisuje dále.

Diskuse prý byla na místě. Stočila se ale jiným směrem, než jaké bylo původní očekávání.

„On mi začal něco říkat o dětech v Africe, jestli o jejich problémech vím. Odpověděl jsem, že ano, že vím, že to téma sleduji, že se tím dokonce zabývá několik sněmovních výborů už tak tři volební období. Nebyl jsem si ovšem jistý, jestli mi ten mladík rozumí, tak jsem to celé zopakoval."

Dotyčnému bylo podle našeho poslaneckého zdroje přibližně třicet let, měl mokré oblečení, žluté desky ve fólii a pod nimi několik papírů. Prý vypadaly jako notová osnova. Zástupce dolní komory Parlamentu proto čekal, kdy přijde dotaz ohledně jeho podpisu. Nestalo se.

„Jak jsem povídal o tom, že dětem by se mělo pomáhat především na místě, tedy v dotčených zemích Afriky, ale samozřejmě nejen tam, mladík zvedl hlavu a zeptal se zčistajasna, jestli chci kel. Nerozuměl jsem, co přesně myslí, přičítal jsem to jeho dialektu, případně cizí státní příslušnosti. Jak jsem už pověděl, nebylo to poznat. Ačkoli měl na sobě odznáček, nepoznal jsem, co přesně symbolizuje, jakou příslušnost a k jaké neziskovce bych ho měl zařadit," dodává dále.

Po otázce na kel přišla logická odpověď – „Co je kel?" A už to jelo. „Luprikační kel," odpověděl údajný neziskovkář. „Gel? Myslíte gel?" „Ano, kel. Luprikační kel," reagoval mladík. Poslanec byl prý z podivného dialogu tak překvapen, že v něm ještě chvíli zůstal, aniž si uvědomil absurdnost situace. „A na co kel, o čem to mluvíš?" přešel do tykání, jelikož se to prý nabízelo. „On na mě tak divně koukal a pořád opakoval to slovo kel. Nakonec jsem mu řekl, že nerozumím, na což on nereagoval, tak jsem trochu zesílil hlas, což ho rozčílilo, řekl mi, ať na něj neřvu, že je z neziskovky. Tak jsem mu tedy poděkoval za ochotu diskutovat, otočil se na podpatku a odešel do Sněmovny. Už jsem ho tam neviděl," shrnul.

„Tito lidé, když jim třeba řeknete, že právě nemáte čas, nebo že jdete na záchod, často vůbec nechápou, co jim říkáte. Oni si myslí, že jsou mnohdy pány světa a že mohou vše, ta drzost mě i v mém pokročilejším věku dost překvapuje," uzavřel.

Dodejme, že celkový počet všech neziskových institucí dosáhl v České republice v roce 2015 čísla 132.953. Neziskové instituce podle této statistiky tvořily podíl dvou procent na zaměstnanosti v celé zemi. Nestátních neziskových organizací bylo v dubnu 2017 v České republice registrováno celkem 26.414.

