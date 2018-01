Poslanci budou pokračovat v debatě o důvěře Babišově vládě. Dojde i na OKD

Sněmovna bude v úterý odpoledne pokračovat v projednávání žádosti menšinové jednobarevné vlády Andreje Babiše (ANO) o vyslovení důvěry. Začít by také měla řádná lednová schůze dolní komory. Poslanci by se na ní měli zabývat například elektronickými recepty nebo návrhem ODS na zrušení elektronické evidence tržeb, píše ČTK.

V návrhu programu figuruje taky opakovaná volba předsedy komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD.

Debatu o důvěře Babišově vládě sněmovna ve středu překvapivě přerušila v souvislosti s nečekaným svoláním mandátového a imunitního výboru, který se zabývá vydáním premiéra a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Výbor se sešel z iniciativy členů SPD a ANO, kteří prosadili, aby byl na další zasedání pozván bývalý detektiv Jiří Komárek.

Rovněž imunitní výbor, na který mají přijít Babiš, Faltýnek a Komárek, se sejde v úterý. Zasedne od rána a je pravděpodobné, že ještě před pokračováním schůze pléna k důvěře vládě dá doporučení, zda by měli být oba šéfové ANO k trestnímu stíhání vydáni, nebo ne. Navíc je možné, že poslanci tento bod na některou ze schůzí následně zařadí.

Do debaty o důvěře vládě bylo ve středu večer přihlášeno ještě sedm poslanců. Kabinet přišel do dolní komory podpořit už dopoledne prezident Miloš Zeman. Ani jeho přímluva nezměnila nic na tom, že s výjimkou poslanců ANO žádná ze sněmovních stran pro důvěru hlasovat nebude. Důvodem bylo podle zástupců nevládních stran především to, že se Babiš ani nepokusil získat jejich podporu a že programové prohlášení jeho kabinetu je nevěrohodné.

V návrhu programu řádné lednové schůze je dále zařazena soudní žádost o vydání poslance ANO Pavla Růžičky k trestnímu stíhání. Policie ho obvinila ještě před volbami jako radního Postoloprt na Lounsku kvůli údajně nevýhodnému prodeji obecního domu. Růžička vinu necítí a řekl, že požádá dolní komoru, aby ho vydala. Sněmovna pravděpodobně debatu o žádosti přeruší, neboť imunitní výbor se k ní ještě nevyjádřil.

Elektronických receptů, které byly zavedeny jako povinné od ledna, se týkají hned tři předlohy. Senát navrhuje dvouletý odklad jejich povinného vydávání, ODS pětiletý odklad. Zdravotnický výbor chce z iniciativy nového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vložit do vládní technické novely zákona o léčivech ustanovení, podle kterého by lékařům za nedodržení povinnosti nehrozily v prvním roce pokuty.

V návrhu programu schůze jsou i další poslanecké předlohy. ODS navrhuje například zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, zrušení omezení prodejní doby ve větších prodejnách a uzákonění postupného navyšování státních výdajů na obranu až na dvě procenta hrubého domácího produktu.

Z vládních návrhů by se poslanci měli zabývat zvýhodněním přimíchávání biopaliv z použitých kuchyňských olejů a kafilerních tuků do pohonných hmot. Jiná předloha by uložila bankám, poskytovatelům platebních služeb, advokátům a poradcům povinnost poskytovat daňové správě údaje, které vyplývají z využívání zákona o boji proti praní špinavých peněz. Stejnou úroveň ochrany spotřebitele a regulace pro různé způsoby prodeje pojištění by měl zajistit návrh nového zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Ohledně volby předsedy komise pro kontrolu činnosti inspekce bezpečnostních sborů se bude opakovat druhé kolo tajné volby. V prosinci sice sněmovna zvolila kontroverzního kandidáta KSČM Zdeňka Ondráčka, předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) ale výsledek pro pochyby o počtu hlasů nutných pro zvolení zrušil. Ondráček zůstal jediným kandidátem.

Ve volbě předsedy vyšetřovací komise k OKD budou poslanci rozhodovat mezi Lukášem Černohorským (Piráti) a Pavlou Golasowskou (KDU-ČSL). V prosincovém prvním kole vypadl adept hnutí SPD Lubomír Volný.

autor: mp