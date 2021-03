Poslanec socdem o šíleném průběhu koronaviru

Starosta Náchoda a poslance v barvách ČSSD Jan Birke byl kvůli komplikovanému průběhu onemocnění covid-19 hospitalizován v nemocnici v Hradci Králové. V rozhovoru pro Blesk.cz popsal, jak se změnil jeho pohled po prodělání nemoci. Dnes cítí obrovský respekt, ze svých zkušeností uznal, že je to peklo a nepřál by to ani svému nepříteli.

„Rýmička? Chřipečka? Rozhodně ne! Starosta města Náchod Jan Birke doslova "přežil" koronavirus. Skvělým lékařům a sestřičkám slíbil, že řekne každému, co zažil. Dejte si to, je to síla. A pošlete to všem, kteří nedodržují opatření a berou to na lehkou váhu,“ sdíleli sociální demokraté rozhovor na svém Facebooku.

„Musím říct, že jsem si skutečně sáhl na dno a komplikovaný průběh toho zákeřného a nevyzpytatelného onemocnění mě opravdu zaskočil. Když se můj zdravotní stav začal pomalu zlepšovat, a viděl jsem, co všechno se kolem mě děje, tu neskutečně náročnou práci zdravotníků, napnul jsem všechny síly, abych tam dlouho "nezacláněl“,“ napsal po svém propuštění Birke na sociální síti.

A jak se změnil jeho názor na nemoc, poté, co ji prodělal? „Názor jsem změnil určitě, vždycky jsem měl velké obavy, protože jsem věděl, že je to vážná věc. Mluvil jsem s celou řadou odborníků hlavně díky mému zdravotníku stavu a všichni mi říkali: „Ty se musíš chránit.“ Měl jsem od samého začátku respekt a ten mám pořád. Akorát dneska jsem si prožil, že to zabíjí,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk.cz.

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 29% Nestydím 71% hlasovalo: 12378 lidí Kde také hovořil o jeho kolegovi, starostovi Meziměstí, kterého koronavirus zasáhl několik dní po něm. „Je o pár let mladší a je to úžasnej kluk. Odvezli ho s tím, že je do dneška na mimotělním oběhu a nedýchá. A když vám zavolá jeho žena, která je úplně na dvě, vám je špatně a snažíte se mu nějakým způsobem pomoci, abychom ho převezli na nějaké špičkové pracoviště, což se nám podařilo, ale do dnešního dne je v umělém spánku a nejede na své vlastní plíce. To je něco, že máte pocit, že se vám zastaví svět. Najednou mám obrovský respekt a úctu před tou nemocí, protože vím, že to dokáže zabít člověka, ale nejen člověka, který je nemocný a dříve narozený, ale dokáže to zabít i člověka, kterej je zdravej a mladej a plnej síly. A i když to ten člověk přežije, tak to může mít nesmírné následky,“ uvedl starosta Birke.

Hovořil také s lidmi, kteří ani měsíc po vyléčení nevyjdou schody, protože to neudýchají či nemůžou spát. „I já pozoruji nějaké příznaky, budím se v pět hodin ráno a nemohu spát,“ dodal.

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 8449 lidí A co by vzkázal odpíračům, těm, kteří nemoci nevěří?

„Lidem, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě, je těžké něco vysvětlovat. Je nepřesvědčíte. Nejlepší je životní zkušenost. Věřte mi, že bych to nikomu nepřál. Nepřál bych jim, aby viděli, co ti doktoři a sestřičky musí předvádět. Aby viděli, že existují dva světy a v tom druhém se umírá. Je to zoufalá situace,“ dodal Birke.

„Budu apelovat na to, jestli někdo chce pomoct alespoň trochu, tak ať pomůžou zdravotníkům, protože jestli oni se vypnou, tak teprve potom začne kolaps. Tohle je něco, co je riziko,“ varuje.

Ze svých vlastních zkušeností bude více dohlížet na dodržování nastavených pravidel. „Já chci ochránit lidi, kteří to dodržují, a kteří jsou naštvaní, že musí potkat ve městě člověka, který nedodržuje vůbec nic,“ uzavřel Birke.

