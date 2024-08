Potíže během Bidenova výstupu. Rozvinuli transparent a ochranka měla napilno

USA si potrpí na velké show. A ta se odehrála i na sjezdu Demokratické strany, kde vystoupil se svým projevem „na rozloučenou“ úřadující prezident Joe Biden. Při jeho vstupu na pódium dav demokratů mával modrými transparenty s nápisem Milujeme Joea. Aplaus vestoje trvá přes čtyři minuty. Z davu ozývají frenetické výkřiky „Joe, děkujeme“. Když se aplaus a skandování trochu utiší, Biden přistoupí k mikrofonu. „Ameriko, miluju tě,“ vykřikne.

Show v americkém stylu připravují i média. Reportér agentury Reuters popsal aplaus doslova s dojetím. Po frenetickém aplausu a volání „Joe, děkujeme", nebo „Joe, miluju tě", přistoupil Biden ke své dceři a vroucně ji objal. Redaktor Bernd Debusmann napsal „,To je skutečná láska,' řekl muž vedle mě nikomu konkrétnímu a dodal: ,Neexistuje žádný jiný způsob, jak to popsat'." Reportér před zahájením sjezdu mluvil s desítkami demokratů a ptal se na jejich vztah s Bidenem. Svorně mu odpovídali, že tlak na odstoupení Bidena z kandidatury na další období byl čistě matematický. Nemohl vyhrát a oni potřebovali někoho, kdo to dokáže.

„Jste připraveni volit Kamalu Harrisovou a Tima Walze?" ptá se Biden davu. Celá aréna propuká ve výbuchu souhlasu. Ale Biden nečeká a pouští se bez okolků do svého nepřítele a zároveň i nepřítele Kamaly Harrisové. Do Donalda Trumpa. „V Americe není místo pro politické násilí, žádné místo,“ připomíná 6. leden 2021, kdy rozzuřený dav Trumpových fanoušků vnikl do Kapitolu. Při nepokojích u Kapitolu bylo v ten den zatčeno 1033 lidí, 485 z nich bylo obžalovaných a odsouzených. Nejvyšší trest dostal Stewart Rhodes, který si za nepokoje před Kapitolem odnesl od soudu 18 let ve vězení, Peter Schwartz dostal 14 let, Jessica Watkinsová 8,5 roku. S flastrem od soudu pak odcházely desítky dalších občanů USA.

„Demokracie musí být zachována. Jsme v bitvě o samotnou duši Ameriky,“ řekl prezident Biden a vrátil se ve vzpomínkách do roku 2017 k nepokojům v Charlottesville vedených bílými nacionalisty, které vedly ke smrti jedné ženy. „Byli tak povzbuzeni tím, co viděli v Bílém domě, že se ani neobtěžovali nosit kápě“, říká Biden a dodal, že právě i kvůli tomu kandidoval na prezidenta. „V roce 2020 jsem kandidoval na prezidenta kvůli tomu, co jsem viděl.“ Kriminalitu menšin, gangy a násilné nepokoje hnutí Black Lives Matter nezmínil.

„Je léto a zima už pominula,“ říká s odkazem na v USA populární seriál Hra o trůny Biden o Trumpově prezidentství. „Demokracie přežila, demokracie žije a demokracie musí zvítězit,“ říká Biden a chválí se, že za dobu svého mandátu vyzdvihl „páteř Ameriky, střední třídu“, přičemž podle průzkumů byly největším kamenem úrazu Bidenovy administrativy životní náklady a inflace.

Biden v projevu dále zmiňuje, že po pandemii covidu „vybudoval nejsilnější ekonomiku na celém světě“. „Americký dluh v posledních letech neustále roste a ke konci července 2024 činí více než 35 bilionů dolarů“ varuje v této souvislosti server US Bank a tluče na poplach, že se zámořská velmoc dostala do spirály nesplatitelnosti.

Do pohodové atmosféry Bidenova projevu ovšem zasáhne pět nedisciplinovaných demokratů, kteří vprostřed jeho slov rozprostřou transparent, který Bidena vyzývá, aby „přestal vyzbrojovat Izrael“. K pěti revoltujícím demokratům spěchají hlídači a transparent je urychleně zlikvidovaný, pět revoltujících delegátů odvedeno mimo arénu. Většina přítomných si drobného konfliktu nevšimla a dál naslouchají za občasných výkřiků „Joe, milujeme tě,“ toku Bidenova projevu.

A Joe Biden v projevu zmiňuje, jak stanovil cenový strop pro inzulín. A vrhá se na infrastrukturu, které s Kamalou Harrisovou věnoval zvýšenou pozornost. „Obnovili jsme silnice, mosty, přinesli jsme internet do venkovských oblastí,“ volal do rozdychtěného davu Biden. „Budujeme lepší Ameriku, protože takoví jsme.“

Biden je také prezidentem dělníků, říká a zmiňuje, že jako první prezident v historii USA se postavil po boku odborů při stávce odborářů. „Byl jsem označen za nejvíce proodborového prezidenta v historii. A přijímám to,“ vykřikne Biden. Jeho slova jsou doprovázena voláním davu „Union Joe“, které oceňuje Bidenovu starost o pracující.

Úřadující prezident se pustil i do tématu věčných hádek mezi demokraty a republikány, do zbraňové legislativy. „V Americe je zabito více dětí střelbou než kdekoli jinde,“ říká Biden. „To je důvod, proč jsme s Kamalou hrdí na to, že jsme schválili hlavní zákon o zbraních,“ dodává s tím, že nyní je potřeba zakázat útočné zbraně.

Pak se Joe Biden obuje do třaskavého tématu. Do války v Gaze. A poprávu, před kongresem Demokratické strany stojí tisíce demonstrantů a volají po ukončení podpory Izraele. „Ti demonstranti na ulici mají pravdu,“ říká Joe Biden. „Na obou stranách je zabíjeno mnoho nevinných lidí.“

Po skončení projevu, který provázel další několikaminutový ohlušující aplaus vestoje, se na pódiu sešla Bidenova rodina. Přišla i Kamala Harrisová a se slovy „miluju tě“, objala Joea Bidena.