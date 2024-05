Potraviny zdražují, Fiala viní obchodníky. Šichtařová ukázala na Green Deal a politiku vlády

reklama

„Já nejedu v argumentaci jako vláda, To už je takový standardní postup, že když v ekonomice něco nefunguje, začnou se obviňovat buď spekulanti, nebo obchodníci, že svévolně zvyšují marže. Je to absolutní nesmysl,“ uvedla ve vysílání CNN Prima NEWS ekonomka, že obchodníci nenesou vinu za zvyšování cen potravin.

Za zdražováním podle jejího názoru stojí zvyšování daní a nejrůznější regulace ze strany státu. „Nemůžeme to svádět na obchodníky. Je pravda, že jedním z motorů růstu inflace byly potraviny, ale není to tak, že by si řetězce svévolně přihodily pár procent k cenám. Zvýšily se náklady výroby, například na elektřinu,“ vysvětlila ekonomka.

„Řada průmyslových odvětví je už několik kvartálů v recesi, naše ekonomika se reálně zmenšuje, statisticky vykazovaný růst HDP je jen falešná hra s čísly, která je dána tiskem peněz a vládními výdaji,“ zdůraznila Šichtařová.

Jako na hlavního viníka ukázala na Fialův vládní kabinet. „To, že chudneme, je znakem levicových politik, existuje ale cesta, jak z tohoto problému ven. Měli bychom zavrhnout ideologii, vrátit se k volnému trhu a kapitalismu, který jsme zničili, a také se zříci Green Dealu,“ zdůraznila, že vláda nastoupila cestu zelené, genderové a další levicové progresivistické ideologie a pod ideologickými záminkami začala ničit především naši energetiku, a to začalo ničit celou naši ekonomiku.

„Pravda je taková, že všichni jen svorně chudneme a to je definiční znak levicových poklitik. Vláda je tu od toho, abychom bohatli a ne chudli!“ dodala.

„Je to stále ta stejná písnička, Green Deal, který likviduje evropskou energetiku, evropský průmysl a naši konkurenceschopnost, to je taková červená nit táhnoucí se našimi ekonomickými problémy, kvůli čemu chudneme, máme draho a kvůli čemu se zdražují náklady v celém tom řetězci, až nakonec k obchodníkům,“ upozornila, že i jim se v tomto důsledku zdražuje elektřina, náklady na zaměstnance a provoz obchodu vůbec. „Jde o náklady způsobené administrativně a především tím, jak se stát chová, uvaluje regulace, jak si vypínáme elektrárny apod.,“ podotkla ekonomka, že tyto náklady nejsou způsobeny objektivně, třeba děním ve světě.

„Peníze, které stát získává, jsou legální krádeží v podobě daní. Byla bych nadšena, kdyby peníze zůstali obchodníkům, to by znamenalo, že soukromý sektor roste a státní se zmenšuje, a toto není tento případ,“ pokračovala ekonomka.

Společně s poslancem Petrem Bendlem (ODS) se shodli i na tom, že by vláda neměla regulovat trh s potravinami. „Politici by do cenotvorby potravin zasahovat neměli. Byla by to soutěž v populismu a roztrhání státního rozpočtu,“ doplnil poslanec.

