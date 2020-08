Pouze ČSSD pomáhá zaměstnancům, seniorům a rodinám s dětmi, říká kandidát Seďa

Z PROFILŮ Antonín Seďa, kandidát ČSSD do Senátu, usedl k počítači a začal odpovídat na dotazy čtenářů serveru ParlamentníListy.cz. Odpovídal mimo jiné na otázku, zda mu nemůže uškodit, že kandiduje do horní komory Parlamentu zrovna za ČSSD. Pár slov poznamenal také na adresu demokracie v USA.

„Nemyslíte, že i když jste třeba sebe víc pracovitý člověk, fakt, že jste v ČSSD, vám může dost uškodit? Podle mě ČSSD nepřináší nic navíc. Vedení chtělo být ve vládě, tak tam jste a i když Maláčová řídí ministerstvo práce a sociálních věcí, lidé stále žijí dost v chudobě nebo na hranici. A s vlastním bydlením je stále větší a větší problém. Tady jste mohli nahnat body, ale vy je spíš ztrácíte. Není to vaše vina, ale určitě vám to nepomůže, jestli chcete, aby vás lidi volili,“ napsala čtenářka serveru PalamentníListy.cz, paní Hanušová.

Seďa dámě odepsal. Zdůraznil, že ať už je to, jak chce, členem ČSSD je 30 let a této značce zůstane věrný. Nebude ji měnit.

„Souhlasím, že značka ČSSD je dnes v očích mnoha voličů poškozená, nicméně já jsem stále přesvědčen, že sociální demokracie je jedinou politickou stranou, která pomáhá zaměstnancům, seniorům, rodinám s dětmi a za její vlády vždy došlo na růst životní úrovně. Souhlasím s vámi, že existují značné problémy, které současní politici neřeší. Není to jen nedostupné bydlení pro mladé a seniory, ale i ohrožení kvality a dostupnosti veřejných služeb, jako je zdravotnictví, sociální péče či veřejná doprava. ČSSD udělala mnoho chyb, ale pokud bychom měli dát na pomyslnou misku vah plusy a minusy, pak ty plusy, které sociální demokraté prosadili, převažují. Proto i v dnešní těžké době chci pomoci ČSSD a zejména vím, co občany, a to nejen Uherského Hradiště, trápí. A hlavně mám jasnou představu, jak tyto problémy řešit. Jsem jediný levicový kandidát v senátním obvodu číslo 81, a proto věřím, že lidé ocení politiku, kterou já osobně dlouhodobě prosazuji. Říkám jasné NE korupci, říkám jasné NE oligarchizaci naší politiky a placené PR politice. Zato říkám jasné ANO zachování dostupnosti veřejných služeb, říkám jasné ANO zlepšení životního prostředí a říkám jasné ANO dostupnému bydlení a zvyšování mezd a penzí. A záleží na lidech, zda si uvědomí, kdo hájí jejich zájmy,“ napsal uchazeč o křeslo senátora.

Vyjádřil se také k nedělním prezidentským volbám v Bělorusku. Jako politik se coby zahraniční pozorovatel účastnil voleb na Ukrajině či v Gruzii a zdůraznil, že pokud nějaký stát odmítá u voleb účast zahraničních pozorovatelů, je to důvod ke kritice dané země. V tomto smyslu chápe také kritiku, která na konto běloruských voleb zazněla z USA.

V obecné rovině konstatoval, že pokud země dodržuje demokraticlé standardy, pak jí jiné země nesmí do pořádání voleb mluvit. Zdůraznil, že je třeba všem měřit stejným metrem. Pokud by se volby v USA nekonaly podle demokratických pravidel, jistě by si zasloužily kritiku i Spojené státy.

„Přesto, že se mi americký způsob voleb nelíbí, jsem přesvědčený, že je demokratický. A to z několika důvodů. Tím prvním je skutečnost, že volby vycházejí z demokratických hodnot a svobod, které si občané USA vybojovali a dali do svého ústavního pořádku. Tím druhým důvodem je soubor politických stran, kdy tento souboj je často velmi ostrý a také pod dohledem nezávislých médií či neziskových organizací. Třetím důvodem je skutečnost, že v USA je dána demokracie a rozhodování o věcech veřejných zdola nahoru. To jsem zažil v Iowě v Marschalltownu, kde jsem byl coby zastupitel města na stáži. Takže já za sebe vůbec nevidím důvod, proč by měl být mezinárodní dohled nad volbami v USA, tak jako není v naší zemi či v sousedním Slovensku. A to právě na rozdíl od autoritářských zemích, které dokonce mezinárodní kontrolu voleb odmítají. A pokud sleduji sdělovací prostředky či sociální sítě, tak i v USA se po volbách ozývají hlasy, upozorňující na chyby při proběhlých volbách. Mimochodem totéž se stalo po posledních komunálních volbách v České republice,“ zdůraznil Seďa.

