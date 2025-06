Povedlo se jim to. Ale při vyjednávání to nepomůže, zní z Ruska po ukrajinských útocích

Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) provedla rozsáhlou operaci s využitím dronů FPV, které byly propašovány hluboko na ruské území a ukryty v nákladních autech. Podle zdroje z SBU, který hovořil s Kyiv Independent 1. června, bylo zasaženo 41 ruských těžkých bombardérů na čtyřech letištích po celém Rusku. Operace s kódovým označením „Pavučina“, která byla plánována rok a půl, představuje významný úder proti letounům, které Rusko používá k dálkovým raketovým útokům na ukrajinská města.

„SBU nejprve přepravila FPV drony do Ruska, a později byly na území Ruské federace ukryty pod střechami mobilních dřevěných domů, které již byly umístěny na nákladní vozy,“ uvedl zdroj. „Ve vhodný okamžik byly střechy domů otevřeny dálkově a drony zamířily k zasažení ruských bombardérů.“

Mezi zasaženými základnami je podle zdroje letecká základna Belaja v Irkutské oblasti, více než 4000 kilometrů od Ukrajiny, dále základny Olenja v Murmanské oblasti, Diaghilev v Rjazaňské oblasti a Ivanovo v Ivanovské oblasti. „SBU drony se procvičují na letadlech, která každou noc bombardují ukrajinská města. V současné době je známo, že bylo zasaženo více než 40 letadel, včetně A-50, Tu-95 a Tu-22 M3,“ dodal zdroj.

Na videu poskytnutém zdrojem je vidět řadu těžkých bombardérů v plamenech na jedné z leteckých základen. Na sociálních sítích se objevila nepotvrzená videa zachycující FPV drony startující z nákladních vozů zaparkovaných v blízkosti letišť.

Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev později potvrdil „útok dronů na vojenskou jednotku v obci Sredny“ a uvedl, že „zdrojem“ dronů byl „nákladní vůz“. Gubernátor Murmanské oblasti Andrej Čibis potvrdil, že „nepřátelské drony zaútočily na území Murmanské oblasti“, ale neuvedl další podrobnosti.

Ukrajina dlouhodobě usilovala o zasažení ruských bombardérů, které Moskva držela mimo dosah ukrajinských i západních zbraní. V březnu Ukrajina oznámila vývoj nového dronu s doletem 3000 kilometrů, ale neposkytla podrobnosti o jeho typu, názvu, velikosti hlavice ani termínu hromadné výroby.

Zdroj uvedl, že ti, kteří operaci připravili, „jsou na Ukrajině dlouho“. „Pokud tedy Putinův režim někoho demonstrativně zatkne, bude to další inscenované představení pro domácí publikum,“ dodal.

Na platformě X se objevily komentáře válečných podcasterů z RWA, kteří operaci analyzovali. „Masivní koordinované útoky v Rusku včera v noci a dnes. Tři útoky na železnici v Brjanské a Kurské oblasti. Nyní útoky dronů v Irkutské a Murmanské oblasti. Drony byly aspoň v prvním případě vypuštěny lokálně. Murmanská oblast už byla cílem dříve, ale toto jsou první ukrajinské útoky dronů na Sibiři, myslím. Velmi, velmi hluboký průnik. První nepotvrzená očitá svědectví z Olenegorsku (Irkutská oblast) uvádějí, že FPV drony vylétly z nákladního vozu, řidič byl údajně zatčen. Je jasné, proč to dělají teď, ale tohle muselo být plánováno a organizováno mnoho měsíců. Působivá operace, to jim musíme nechat.“

Další příspěvek dodává: „Není pochyb o tom, že šlo o dobře naplánovanou a provedenou operaci Ukrajinců. Pro ruské strategické letectvo je to černý den. Nejméně čtyři strategické bombardéry se pravděpodobně nevrátí do služby do konce speciální vojenské operace, jejich oprava trvá věčnost, pokud vůbec mohou být opraveny (i když předpokládám, že ano, Tu-95 je odolná bestie),“ zhodnotili podcasteři akci ukrajinských sil.

Bude to pro ruské síly katastrofa? „Je to katastrofa, která ochromí ruskou leteckou kampaň? Není. Dva z útoků selhaly, jedna základna byla úspěšně chráněna elektronickým bojem a protivzdušnou obranou, další nákladní auto plné dronů explodovalo před dosažením cíle. Nepřítel není všemocný, nejsme proti jeho útokům bezmocní, jen se musíme zlepšit,“ zmiňují podcasteři z RWA.

Podle nich je zásadní chyba, že útoky proběhly před mírovým jednáním v Istanbulu. „Nepřítel také udělal chybu, když to neprovedl jako čistě vojenskou operaci, ale vojensko-politickou – den před dalšími vyjednávacími koly. Někdo jim řekl, že to zlepší jejich pozici a oslabí ruskou vládu. Bude to samozřejmě naopak. Každopádně bomby budou dál létat, rakety a drony budou zasahovat cíle, a Putin má k dispozici nespočet válečných strojů. Válka bude i nadále vyhrávána pěchotou. Kdyby strategické letectvo mohlo vyhrát moderní války, vyhráli bychom před třemi lety a USA by neutekly od Rudého moře. Tak to prostě je,“ uzavřeli svou analýzu podcasteři.

Mezi zasaženými letouny jsou A-50, které plní klíčové funkce pro ruskou válku na Ukrajině, včetně detekce protivzdušné obrany, naváděných raket a koordinace cílů pro stíhací letouny. Rusko vlastní méně než deset těchto letadel, jejichž cena se odhaduje na přibližně 350 milionů dolarů.

Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 a Tupolev Tu-160 jsou těžké bombardéry, které Rusko pravidelně používá k útokům na ukrajinská města. Tu-95 je nejstarší z nich, sovětský stroj, který poprvé vzlétl v roce 1952. Původně byl určen k přepravě jaderných bomb, ale později byl upraven pro vypouštění střel s plochou dráhou letu. Každý letoun může nést 16 střel, buď Kh-55/Kh-555, nebo novější Kh-101 a Kh-102.

Tu-22 nese střely Kh-22, které představují pro Ukrajinu zvláštní problém – jsou nadzvukové a pohybují se rychlostí kolem 4 000 kilometrů za hodinu. V současné době je lze sestřelit pouze pomocí amerického protiletadlového systému Patriot nebo potenciálně italsko-francouzského systému SAMP-T.

Tu-160 je modernější strategický bombardér, který vstoupil do služby v roce 1987. Dodnes zůstává největším operačním bombardérem na světě a může nést až 12 střel Kh-55 nebo 24 Kh-15.

