Pozér Klus. Jeď do Tibetu, vlaječka to nezachrání, vzkazuje Stonjeková

Stonjeková ve své show na XTV reagovala na novou desku zpěváka Tomáše Kluse Čau Česko. Deska je v podstatě zhudebněný otevřený dopis premiéru Babišovi a prezidentu Zemanovi, ve kterém Klus oběma politikům vyčítá, že kvůli nim neřešíme podstatné věci. „A těmi podstatnými věcmi myslí třeba lidská práva v Tibetu nebo ekologickou situaci země,“ podivuje se Stonjeková.

„Písničkářství chápu jako skupinovou terapii, prostřednictvím které člověk nabízí svoje duševní stavy širokému publiku, a podílí se tak na vývoji naší kolektivní duše,“ řekl k desce Klus v jednom z rozhovorů.

Pro Kluse jsou nejpalčivější otázky dneška klimatické změny a lidskoprávní situace ve světě, například v Tibetu. Podle něj se ale k těmto otázkám česká společnost ani nemůže dostat, protože se místo toho řeší problémy našich ústavních činitelů. Zemana ani Babiše prý navíc klimatické problémy nijak nezajímají, protože jsou zahledění sami do sebe, a nezajímá je ani vlastní národ, natož globální problémy.

Podle Stonjekové tady ale čeští politici nejsou primárně od toho, aby řešili nějaké globální problémy. „Oni musejí řešit problémy svých voličů, to je jejich primární poslání. A baví mě, že někdo má pocit, že se tady z Česka vyřeší lidskoprávní situace v Tibetu. To jsem bytostně přesvědčená, že nelze," má jasno komentátorka.

„Tomáš Klus je podle mě klimatický pozér. Vzpomínám, jak někdy před třemi lety oznámil, že s manželkou už nikdy nepoletí na dovolenou, protože by to před svými dětmi v budoucnu nemohli nijak ospravedlnit vzhledem ke klimatické situaci. Ono obecně u některých celebrit panuje přesvědčení, že se musejí vzdát nějakých výdobytků civilizace, a tím velkolepě navenek prezentují svoje ekologické smýšlení. To je každého věc, jestli už nechce v životě létat, ale takhle nám to vnucovat prostřednictvím médií, to je podle mě klimatické pozérství,“ kritizuje přístup celebrit Stonjeková.

Navíc je to podle ní také pokrytecké, protože se obecně ví, že většinu ekologických problémů způsobují země třetího světa. „Podle nedávné studie třeba přes 90 procent plastů v oceánech pochází z asijských a afrických řek a vůbec ne z těch evropských. Takže to je zvláštní, že my tady zakazujeme igelitky v obchodě, a přitom my ten problém nevytváříme,“ diví se Stonjeková.

„Pokud chce Tomáš řešit otázku klimatických změn, tak já si myslím, že z Česka ji nevyřeší. Stejně tak jako nevyřeší práva Tibeťanů, takže je třeba vyjet do Tibetu a řešit to tam. Nějaké vyvěšení vlajky nebo odznáček život Tibeťanů nijak nezlepší, to je jenom pozérství,“ dodává.

