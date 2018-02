Pozor, „Okamurova horečka“! Romové rozdávali u Sněmovny velice zvláštní lék. Dostal ho i procházející Babiš

Dnes od 13:00 se přímo před vchodem do Poslanecké sněmovny konal happening skupiny Romane Kale Panthera (Černí Romští Panteři), která se v rámci své umělecké performance rozhodla upozornit na možnou epidemii tzv. „Okamurovy horečky“, která podle vyjádření této skupiny způsobuje popírání holokaustu. Jednalo se o reakci na nedávné výroky předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, který se dle skupiny dopustil popírání holokaustu v rozhovoru pro televizní stanici DVTV a své počínání následně odůvodnil vysokou horečkou.

Performance se zúčastnili asi čtyři lidé. Mezi nimi byla k nepřehlédnutí absolventka Akademie výtvarných umění Tamara Moyzes s maskou černého pantera na hlavě, která na sebe výrazně upozornila již před několika lety spoluorganizací happeningu pořádaném skupinou „Čechy v ČR nechceme“, na kterém se v Praze Na Náplavce věšela figurína brouka Pytlíka představující stereotyp klasického Čecha. Nutno dodat, že Tamara Moyzes byla též aktérkou happeningu proti výstavbě obchodního centra, které se mělo stavět naproti Veletržnímu paláci v Praze na místě největšího shromaždiště Židů za druhé světové války a je aktérkou celé řady podobných happeningů stavících se zejména proti znevažování holokaustu, boje proti předsudkům a segregace romských dětí.

„Tento nález vyplývá z výroků politika Tomia Okamury během rozhovoru pro televizní stanici DVTV, při kterém se popírání holocaustu dopustil. Své počínání vysvětlil vysokou horečkou. Na nemoc, která si možná vyžádá další oběti, je třeba důrazně upozornit,“ píše se v letáku dnes rozdávaném poslancům. A nezůstalo jen u letáku. Spolu s letákem se před Poslaneckou sněmovnou také rozdával tzv. “Pohotovostní balíček proti Okamurově horečce“.

A cože bylo součástí onoho tajemného balíčku? Půvabná romská performerka s maskou černého pantera na hlavě se nejdříve tento tajemný balíček reportérovi Parlamentních listů zdráhala věnovat s odůvodněním, že je určený výhradně pro poslance a že má obavy z toho, jak se o performanci bude na Parlamentních listech psát. Reportérovi se ale podařilo obměkčit její kolegyni Tamaru Moyzes, která mu nakonec balíček věnovala. V tzv. “Pohotovostním balíčku proti Okamurově horečce“ určeném pouze poslancům se skrýval letáček, na kterém bylo pod velkým nápisem s důrazným varováním, že Okamurova horečka způsobuje popírání holocaustu, uvedeno, že Okamurova horečka se vyskytuje převážně u populistů náchylných ke xenofobním a nesnášenlivým náladám. Mezi příznaky Okamurovy horečky prý patří popírání holokaustu, citace z neověřených zdrojů, popírání vlastních slov a dezinformování společně s matením veřejnosti. Balíček první pomoci proti tomuto typu horečky obsahoval čelový teploměr značky FIXAplast s tekutými krystaly, jenž je určen k orientačnímu měření tělesné teploty u dětí a dospělých v rozsahu 36 až 40 stupňů Celsia. Dále v něm nechyběla mandarinka, pytlíček s bylinkovým čajem, žužu bonbón s vitamínem a kapesníček. V přiloženém návodu na použití přípravku bylo uvedeno, že tzv. Pohotovostní přípravek proti Okamurově horečce se používá v případě výskytu příznaků Okamurovy horečky, eventuálně hrozící epidemie nemoci nebo k její prevenci. Na přiloženém letáčku se píše: „Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (tj. popírání holocaustu, popírání vlastních slov, dezinformování a matení veřejnosti), nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží, či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s Romane Kale Panthera.“

Fotogalerie: - Pozor, „Okamurova horečka"

Skupina Romane Kale Panthera (Černí Romští Panteři) je umělecká pacifistická skupina, která vznikla v reakci na agresivní protiromské pochody pořádané v České republice. Na přiloženém letáku se uvádí: „Protiromské nálady jsou ve společnosti stále velmi silné a s rostoucí silou extrémních pravicových stran v Evropě se situace nelepší. Jako umělecká skupina se Romane Kale Panthera spojuje s různými umělci a aktivisty, a bojuje proti předsudkům.“ Romane Kale Panthera vystoupili se svými performancemi v Muzeu romské kultury během vernisáže výstavy „Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí vám i lidem ve vašem okolí vol. 2“, v galerii výtvarného umění, na slovenském Spline festivalu a jejich díla byla prezentovaná v pražské galerii DOX.

A komu z politiků se podařilo tzv. „Pohotovostní balíček proti Okamurově horečce“ předat? Někteří poslanci si ho totiž odmítali převezít. Největším úlovkem bylo dle organizátorky performance Tamary Moyzes předání balíčku premiérovi Andreji Babišovi, kterého se jí podařilo odchytit, když vycházel z Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš kamsi spěchal, ale balíček si s úsměvem a poděkováním převzal. Dalším obdarovaným byl předseda Pirátů Ivan Bartoš, kterého se aktivistkám podařilo odchytit naopak při příchodu do Poslanecké sněmovny a prohodil s nimi pár slov týkajících se Tomia Okamury. Na akci od 18:00 plynule navazovala performance skupiny Romane Kale Panthera (Romští Černí Panteři) na Palackého náměstí v Praze, kde 12 převážně romských aktivistů s příznaky tzv. „Okamurovy horečky“ seznamovali širší veřejnost a rozdávali kolemjdoucím předepsané balíčky s adresou Poslanecké sněmovny, jejichž adresátem mohl být kterýkoliv poslanec. Jedna z romských aktivistek se nechala slyšet, že by byla ráda, kdyby se její balíček dostal do rukou poslanci za SPD Miloslavu Roznerovi, který je známý svými kontroverzními výroky v souvislosti s romským koncentračním táborem v Letech u Písku.

Psali jsme: Okamuro, tohle je kampaň proti tobě! Michael Kocáb nám předal něco, co by mělo zajímat šéfa SPD Dílo zkázy. Tohle rozhodlo, že Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby, a toto se stalo v jeho štábu. Vlivný podnikatel a podporovatel prezidenta Tomáš Hrdlička promluvil Akademie věd ČR: Historický ústav koriguje nepravdivé informace Tomia Okamury o táboře v Letech Romové podali trestní oznámení na Okamuru a Roznera

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Vít Hassan