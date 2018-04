Pozor: VIDEO velvyslance Ruska sledovali také Mitrofanov, Šídlo a Schmarcz

Prvním problematickým momentem bylo rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vydat ruského hackera Nikulina do Spojených států. O vydání tohoto ruského občana přitom mělo zájem i samo Rusko, které jej rovněž podezírá z trestné činnosti. Pelikán se rozhodl vydat jej do USA a pár dní po návštěvě předsedy americké Sněmovny reprezentantů Paula Ryana (který se ani netajil, že Nikulinovo vydání bylo jedním z hlavních důvodů jeho návštěvy). Byl hacker předán do USA.

Kromě toho se Česká republika zapojila do sankcí uvalovaných západními zeměmi na Rusko kvůli otravě někdejšího agenta Skripala ve Velké Británii. Ta i přes absenci přímých důkazů trvá na tom, že viníkem je Rusko. Česká republika projevila svou účast s Británií vyhoštěním tří ruských diplomatů.

Česká republika hraje v kauze speciální roli. Po zjištění, že agent Skripal byl otráven jedem Novičok Rusko jmenovalo Českou republiku jako jednu ze zemí, které touto vojenskou chemickou látkou disponují. Česká diplomacie rozhořčeně odmítla, že by měla s útokem na agenta Skripala v britském Salisbury cokoliv společného. Psali jsme ZDE.

„Přes veškerou kritičnost k našim politickým dějům musím důrazně říct, že tiskovka, která se dělá jen proto, aby se mohla odfajfkovat jako hlášení nadřízenému orgánu, u nás k vidění nebývá. Teď to vidíme v ruském podání v Praze,“ poznamenal Mitrofanov při sledování tiskové konference na svém Twitteru.

Následně jej zaujala i slova ruského velvyslance ohledně Novičoku v Česku. „Novičok byla za SSSR sovětská vynucená reakce na západní otravné látky. Po rozpadu SSSR západní tajné služby vyvezly z Ruska skupinu chemiků s dokumentací. ČR jsme nikdy z ničeho neobvinili. Jen jsme konstatovali fakta.“ Ruský ambasador v Praze. A je to,“ zkonstatoval Mitrofanov. Když pak jedna z uživatelek uvedla: „Tak pamětníky tato rétorika nepřekvapí,“ Mitrofanov jen odvětil: „Souhlas.“

„Kolik má ten ruský velvyslanec připravených stránek schváleného textu, který musí přednést jako ‚spontánní odpovědi na otázky‘?“ ptal se následně také Mitrofanov při sledování.

„Jasné hlasy byly slyšet v Česku o nehumánnosti trestu, který hrozil Nikulinovi.“ Ruský velvyslanec. „Chtělo by to místopisné zpřesnění, kde byly ty hlasy slyšet. Lokace na pražském kopci,“ vybral a okomentoval pak také z tiskové konference Mitrofanov.

Závěrem pak ocenil veřejnoprávní Českou televizi za to, že tiskovou konferenci vysílala. „Často nám, co se zabýváme RF, normální lidé nevěří, jaký je tam stav. Je to přirozené, protože ti lidé jsou normální. Teď to mohli vidět na vlastní oči,“ podotkl komentátor.

Svůj komentář k tiskové konferenci připojil také komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. „Ruský velvyslanec si mohl ušetřit práci, všechno to za něj už řekl Mynář,“ podotkl.

Někdejší mluvčí premiéra Mirka Topolánka Martin Schmarcz pak uvedl toto: „Rusko v kauze Novičok pokračuje dle not své dezinformační války. Nesnaží se, aby mu všichni věřili, ale aby nikdo nevěřil ničemu.“

