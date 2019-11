Pozor, drsné! Majerová Zahradníková v šoku. Do pošty jí přistálo toto. O pedofilech

Vzkaz, který vyvolal vlnu nevole. Aspoň tak lze charakterizovat zprávu, která přišla poslankyni a první místopředsedkyni Trikolóry Zuzaně Majerové. „Násilí na dětech ve většině případů nedělají pedofilové, ale heterosexuálové. Pedofil dítěti v drtivé většině případů neubližuje, miluje ho. Jsou to často vychovatelé a učitelé,“ zněla část tohoto vzkazu. Co to má společného s ospravedlněním pedofilie starostou Řeporyjí Pavla Novotného?

První místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková se na svém Facebooku zhrozila. Do zpráv jí totiž přistálo následující sdělení:

„Dobrý den. Jen pro upřesnění, abyste nedělala další chyby, pedofilie není nic trestného, stejně jako homosexualita apod. Načtěte si o tom něco, já už to udělal. Btw. Násilí na dětech ve většině případů nedělají pedofilové, ale heterosexuálové. Pedofil dítěti v drtivé většině případů neubližuje, miluje ho. Jsou to často vychovávatelé a učitelé. Tak jen abyste nemystifikovala národ a nevyvolávala nelogickou nenávist.“

Tuto zprávu okomentovala ve svém statusu slovy:

„Z poslanecké pošty. ??

Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 7072 lidí

Denně mi píše spousta lidí. Někteří vyjadřují podporu, jiní žádají o pomoc, souhlasí, či nesouhlasí. Vždy se snažím všechny zprávy, e-maily a dopisy číst a na většinu i odpovídám. Jedna dnešní zpráva mi ovšem vyrazila dech... nejmenovaný pán patrně reaguje na můj komentář k Original play, v rámci, které došlo v Německu ke zneužívání malých dětí. Zaskočila mě zejména pasáž ‚Násilí na dětech ve většině případů nedělají pedofilové, ale heterosexuálové. Pedofil dítěti v drtivé většině neubližuje, miluje ho.‘ Tak s takovou argumentací už opravdu nejsme daleko od toho, aby začali podobní lidé prosazovat sňatky dospělých s malými dětmi a volný přístup pedofilů do školek a škol. Overtonova okna se otevírají čím dál víc a je na nás to nikdy nedovolit. Osobně pro to udělám vše! Braňme normální svět. ?? ?? ??“

V komentářích vyvolal tento status vlnu nevůle. Například Banomír Vacek napsal: „Zvrácené uvažování. Jak píšete, brzy bude snaha pedofilii legalizovat. Ten pán zřejmě nemá vlastní děti, a jestli je opravdu nemá, pak je to jen dobře, že je nemá. Taková individua by se neměla množit.“

Miroslav Řezáč napsal: „Pedofilie je řazena mezi sexuální úchylky, které mohou vést k závažným trestným činům! Společnost by měla být v tomto směru velmi obezřetná, aby k takovým skutkům nedocházelo!!!“

V diskusi byli však i tací, kteří nesouhlasili se sdělením poslankyně Majerové. Roman Nepšinský napsal: „Zaskočila mě zejména pasáž ‚Násilí na dětech ve většině případů nedělají pedofilové, ale heterosexuálové.‘

A co vás na tom zaskočilo, vy tyhle známé věci opravdu nevíte? :-O

Empirický výzkum ukazuje, že sexuální orientace osob neovlivňuje pravděpodobnost zneužívání dětí. Dle sexuologa Petra Weisse 90 % pachatelů pohlavního zneužití nejsou pedofilové. Pachatelé zneužívání dětí bývají velmi často pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.‘

Fotogalerie: - Je to marný, je to marný, je to marný

‚Braňme normální svět.‘

Souhlasím, to ale musíte začít u sebe s fakty a ne pocity vycucanými z prstu. Pán vám to popsal zcela fakticky správně, pedofilie je parafilie, nerovná se zneužívání dítěte (ačkoliv to média spojují). Tady se nejedná o žádné Overtonovo okno, ale o to, že používáte nesprávné pojmy a neznáte fakta.“

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V poslední době otevřel téma pedofilie starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Jednalo se o článek v souvislosti s jeho žalobou Zdeňka Ondráčka, o čemž jsme psali následující článek, kde se psalo doslova:

„Při vysvětlování, o co se bude ono trestní oznámení opírat, šokoval. Pedofilie podle jeho slov ‚není nic trestného‘. ‚Na Facebooku napsal, že čekal, že bude obviněn z pedofilie, cizoložství a znásilnění. Vidíte, jaký to je idiot! Pedofilie není nic trestného, panebože, cizoložství už vůbec ne, to by musela půlka showbyznysu sedět, no spíš celý, ale že čekal, že bude obviněn ze znásilnění, mě dost zaskočilo, ta informace, já bych ji ještě nechal být,‘ uvedl Novotný s tím, že by se měla tato slova prověřit, proto podal trestní oznámení.“

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: To jen provokujete, nebo si to vážně myslíte? Bob Kartous šokoval redaktorku. Jde o zánik dnešního školství Komunisté vyrazili do útoku: Novináři ČT, přiznejte majetek! Babiš udeřil: Katastrofální stav. Jde o Prahu. Shodl se s Maláčovou Ekonomická transformace po roce 1989 splnila Klausova očekávání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.