Pozor, satira: Klub mladých političek aneb když se Sněmovna promění v kolejní kuchyňku

11.10.2025 17:53 | Monitoring

Právník a publicista Petr Kolman komentuje zaslechnutý nápad na zvláštní poslanecký klub mladých poslankyň napříč stranickým spektrem. Spadla mu z něj prý brada, proto se mu pokouší čelit satirou a nadsázkou. Čtenáře prosí, aby toto pojednání o kolejní kuchyňce ve Sněmovní ulici brali stejně.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Poslední schůze poslanecké sněmovny před volbami. Mlžila se bitcoinová kauza i Babišovy dotace

Přiznám se, že z této informace mi málem spadla brada. Mladé české poslankyně napříč stranami údajně chystají samostatný společný klub. Cíl? Podpora a sdílení ženské energie v politice. A jak to bude asi vypadat? Trochu jako studentský kroužek s přespávačkami, perníčky, vodními dýmkami, rady o dietách a nočními dámskými jízdami centrem Prahy.

Mladé poslankyně napříč stranami chystají jediný společný poslanecký klub.

V Poslanecké sněmovně to zase vře novými nápady. Tentokrát prý mladé poslankyně plánují založit společný klub bez ohledu na politickou příslušnost. Má jít o prostor pro podporu, sdílení zkušeností a spolupráci. Tedy něco mezi parlamentním think-tankem a dámským čajem o páté.

Jenže už první vyjádření naznačují, že to nebude úplně nudné.

Pirátská poslankyně Bc. Mahulena Tvarůžková z Olomouce se nechala slyšet, že „nechápe, proč by měla být v klubu s nějakým dredatým, smradlavým pětačtyřicetiletým dědkem, který nerozumí nám mladým…“

Ergo kladívko, popravdě, takového kolegu by asi nechtěl v klubu nikdo – ať už jde o politiku, nebo o saunu.

Poslankyně Karolína Jaruna Perníčková ze STANu z Pardubicka si zase plánuje společné přespávačky, pečení perníčků (jak jinak u slečny z Pardubic), partošky s vodárničkou, tancovačky, luštění sudoku, pití prosecca, společné psaní seminárek, točení storýček na Instáč, návštěvy manikúry a pedikúry, sdílení tipů na hubnutí, návštěvy kartářek a sex kouček, hraní si s pejsky a společnou péči o duševní zdraví.

Zní to mile. Jen trochu méně jako zákonodárná činnost – a více jako katalog víkendových kurzů z centra osobního rozvoje.

Ale třeba je to právě ten čerstvý vítr, který česká politika potřebuje. Když se podíváme na tradiční klubové schůze poslanců, kde se místo dialogu odehrává spíš souboj samců (resp. nadsamců) v kravatách, může být zmíněný mladý dámský klub příjemným kontrastem.

Otázka jen zní, zda se místo zákonů začne spíš probírat, kdo má jaký ascendent a jaké krystaly pomáhají při stresu z interpelací.

Někteří skeptici (jako pan Kalousek a jeho vypečení kamarádi) už si dělají legraci, že klub mladých poslankyň nahradí ústavně-právní výbor a bude rozhodovat podle znamení zvěrokruhu. „Merkur je v retrográdu, tak dnes radši nehlasujeme o důvěře vládě.“

Fotogalerie: - Poslední schůze

Poslední schůze poslanecké sněmovny před volbami. ...
Poslední schůze poslanecké sněmovny před volbami. ...
Poslední schůze poslanecké sněmovny před volbami. ...
Poslední schůze poslanecké sněmovny před volbami. ...
Poslední schůze poslanecké sněmovny před volbami. ...
Poslední schůze poslanecké sněmovny před volbami. ...

Na druhou stranu, přiznejme si: možná by trocha ženské intuice, empatie a humoru české politice jen prospěla. A kdyby se při tom opravdu upekly perníčky a někdo vyléčil aspoň pár pošramocených duší, nevadilo by to vůbec.

Jen bychom mohli poprosit, aby se k těm přespávačkám náhodou nepřipojili i ti „dredatí dědci“. To by mohlo celý klub posunout od péče o duševní zdraví k péči o přežití.

Jak nahlížíte vy, naši drazí čtenáři, na postavení a význam žen v politice? Napište nám do komentářů pod článkem. Děkujeme.

Hezký říjen všem hodným lidem.

autor: Petr Kolman

