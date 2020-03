Pozor, sprostá slova: Jan Hrušínský nadával, že mu zavřeli divadlo. A teď se rozčílí ještě víc

reklama

Jak jsme již psali, opatření proti šíření koronaviru se hrubě nelíbí principálu Divadla Na Jezerce Janu Hrušínskému, který nařkl premiéra Andreje Babiše, že opatření povedou k likvidaci divadla. „Kdo už konečně pošle do karantény všechny Bureše a Falmery, Zemany a Klause, všechny prodejné Marky Prchaly, schopné udělat pro prachy a pocit moci cokoli?!!!!!“ rozčiloval se principál.

Petr Kolář z Mladé Fronty DNES ironicky pogratuloval vrchnímu marketérovi Andreje Babiše Marku Prchalovi. „No vida, tak ve skutečnosti jde o likvidaci Divadla na Jezerce... Ďábelský plán, Marku Prchale!“ okomentoval Hrušínského stížnost, že opatření přivede Divadlo Na Jezerce na buben.

Obrátil se na jistého Jiřího Vaníčka: „Ty jsi projel Čínu, vykládal jsi mi o tamních nechutných zvycích (smrkání, plivání...), nemůžeš (moc prosím!) svému příteli vysvětlit, že po jeho byznysu fakt Babiš nejde? Ostatně, on je Babiš dost špatnej herec; i bez divadla a bez zkoušek a nápovědy nic moc. Leda jako komik. Nevím, že by chtěl Agrofert převzít Divadlo Na Jezerce, ale už by fakt měl panu Hrušínskému někdo vysvětlit, že je mu 64 let, a tudíž i on spadá do rizikové skupiny. Ovšem, já hlasuji pro to, aby zavření divadla a finanční výpadek kompenzoval solidárním divadelním zájezdem do Číny. Takový Saturnin může být pěkný i v čínštině...“

Kdo naopak nešel daleko pro sprosté slovo, byl entomolog Martin Konvička. „Další s prominutím čůůů*ááák s ‚chřipečkou‘,“ ulevil si. „Nebýt toho trápení pro tolik lidí, byl bych vlastně rád – neb tahle patálie dokonale odhaluje všechny Moláčky, Hrušínské, Fendrychy, a jak se všichni jmenují. Jsou TAK NEOMYLNĚ na špatné straně, že… žádný biologický experimentální materiál se nikdy nechoval tak předvídatelně,“ doplnil ještě Konvička.

Na Twitteru se pak Hrušínskému posmíval bývalý člen ODS a glosátor Petr Paulczyňski. „Mladej Hrušínský to odhalil. Celej coronavirus je spiknutím proti jeho pokrokovýmu divadlu,“ rýpl si.

Mladej Hrušínský to odhalil. Celej corona virus je spiknutím proti jeho pokrokovýmu divadlu pic.twitter.com/pJrvzWn3Wa — Petr Paulczyňski ???? (@paulczynski) March 10, 2020

A Josef Provazník „odhalil“, že Andrej Babiš nejde jen po principálu divadla: „Houby koronavirus. Od začátku je to kampaň proti Divadlu Na Jezerce. Babiš jde po Hrušínském! Ale ještě mnohem horší je, že právě v těchto dnech probíhá Jeden svět na školách Člověka v tísni. Takže jde Babiš i po Pánkovi! A samo po těch chudácích dítkách, které přijdou o supr čupr nalejvárnu...

A jelikož se zrušil i blížící se Febiofest, tak jde Babiš i po Ferko Feničovi. Jak tohle skončí? Přejmenováním Letiště Václava Havla? Nebo snad... božínku... zákazem Prague Pride? Ještě, že ten je tak daleko... uf.“

Ani Barbora Koukalová ze serveru Expres.cz Hrušínského nešetřila a prohlásila: „On je opravdu, opravdu, debil.“

A svou trochu do mlýna přinesl i herní vývojář Daniel Vávra: „Bože, ty to vidíš. Babiš zneužívá koronavirus, aby zničil Hrušínského divadlo. 1 500 lajků (část z toho je nasraná). A když si z téhle naprosto nezodpovědné arogantní tuposti někdo udělá prdel (viz druhý příspěvek), tak to většina slunečních lidí nepochopí. Nepoužívám moc slovo libtardi, ale tady to jinak nejde.“

