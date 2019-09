Pozor, tohle se chystá. Boj o hotovost v Rakousku. Zmizí peníze? Šichtařová varuje

V Rakousku se vede debata o tom, zda by bylo vhodné vtělit do ústavy právo platit v obchodech hotově. Podle Šichtařové má takovýto krok smysl. Existují totiž lidé, kterým platby v hotovosti vadí. Podle Šichtařové platby v hotovosti vadí institucím, které vám je nemohou ukrást z peněženky za bílého dne – např. bankám.

Zatímco v České republice se debatuje o tom, zda by bylo vhodné vtělit do Ústavy právo nosit zbraň, v Rakousku se možná do základního zákona státu dostane právo platit v obchodech hotově. Ekonomka Markéta Šichtařová na blogu iDNES.cz konstatovala, že tato debata má smysl, protože když si člověk drží peníze v hotovosti, nemůže mu je ukrást banka.

Myslíte si, že by vás vaše banka nikdy neokradla? Markéta Šichtařová se lidem rozhodla ukázat, jak snadno vás může obrat. Obere vás skrze tzv. záporné úroky, k nimž sahají některé centrální banky v různých částech světa, včetně Evropské centrální banky. Znamená to, že si banka strhává vaše peníze za to, že vaše prostředky leží na jejích účtech.

A právě tady je podle Šichtařové zakopán pes. Někteří lidé by si mohli říct, že si raději podrží peníze v hotovosti ve svých peněženkách, kde na ně banka nedosáhne. Jen pokud by se snad platby v hotovosti zakázaly, lidem by nezbylo než i proti své vůli dát peníze na účty bank.

„Klasická tržní ekonomika byla založena na tom, že v době konjunktury úrokové sazby rostou a v době recese klesají. Jenže během posledních deseti let vstoupily do hry centrální banky a v některých částech světa – třeba v eurozóně – po roce 2008 administrativně poslaly své úrokové sazby až do záporných hodnot. Postavily tak základy kapitalismu na hlavu. A nad celým tímhle systémem mají centrální banky monopol jen tehdy, pokud zcela ovládají všechny peníze – tedy pokud zruší hotovost,“ uvedla Šichtařová.

Aby tato skutečnost nebyla tak očividná, snaží se prý někeří lidé podstatu problému zastřít prohlášeními na téma, že hotovost rádi používají zločinci a teroristé, aby zakryli své špinavé aktivity.

„Už dnes slyšíme mnoho argumentů, proč by měly fyzické peníze zaniknout. Boj s terorismem, praní špinavých peněz, kriminální činnost, vyhýbání se daním – to jsou nejčastější pseudoargumenty. A to jsou ještě lehkým odvarem mnohem šílenějších argumentů. Často slyšíme i ryzí absurdity. Mnohé instituce upozorňují, že fyzické peníze nejsou hygienické, a některé dokonce dokazují, že fyzické peníze nejsou ani ekologické! Teď už jen čekám, kdy bude řečeno, že taky fyzické jídlo je neekologické a měli bychom přejít na syntetické amarouny jako ze seriálu Návštěvníci z 80. let,“ vypálila ekonomka.

